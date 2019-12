Nhật Lê nhắc lại tình cũ Quang Hải sau khi bị "người đến sau" nói ẩn ý

Thứ Ba, ngày 24/12/2019 11:24 AM (GMT+7)

Dòng trạng thái đầy ẩn ý của Nhật Lê khiến nhiều người đồn đoán cô đang muốn nói đến tình cũ.

Mới đây, trên trang cá nhân, Nhật Lê vừa đăng tải bức ảnh với gương mặt suy tư và dòng trạng thái thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Theo đó, Nhật Lê chia sẻ ẩn ý: "Cứ tưởng rằng đó sẽ là mãi mãi. Ai ngờ mãi mãi sẽ hết vào ngày mai".

Bức ảnh Nhật Lê chia sẻ trên trang cá nhân cùng dòng trạng thái ẩn ý

Dòng trạng thái của Nhật Lê khiến nhiều cư dân mạng đồn đoán cô đang nhắc đến bạn trai cũ là Quang Hải sau những lùm xùm tình cảm không đáng có vừa qua.

Quang Hải và Nhật Lê từng có khoảng thời gian hẹn hò ngọt ngào trước khi "đường ai nấy đi". Sau tin đồn chia tay, Quang Hải liên tục vướng tin đồn cùng với nhiều hot girl. Trong đó được chú ý nhất là Huyền My, sinh năm 1997, quê ở Nghệ An.

Nhật Lê cùng Quang Hải từng có khoảng thời gian hẹn hò hạnh phúc

Điều đáng chú ý là Huyền My liên tục có những động thái khiến nhiều người cho rằng cô đang "đá xéo" Nhật Lê. Cụ thể, khi cư dân mạng liên tục an ủi, động viên Nhật Lê vì mối tình năm 17 tuổi cùng Quang Hải đổ vỡ thì Huyền My đã chia sẻ lên trang cá nhân rằng: "Yêu 2 năm rồi chia tay, chẳng bằng yêu 2 tháng thương nhớ một đời"; "Cảm ơn những thứ không xứng đáng đã ra đi. Để nhưng cho những cơ hội và gặp gỡ tốt hơn".

Tuy nhiên, thời gian gần đây, Huyền My - bạn gái tin đồn của Quang Hải liên tục có nhiều động thái khiến cư dân mạng nghi là "đá xéo" Nhật Lê

Còn Quang Hải, sau những đồn đoán về chuyện tình cảm, nam cầu thủ nổi tiếng đã lên tiếng ẩn ý về việc bị nhiều người cho là phụ bạn gái cũ sau khi nổi tiếng: "Cuộc đời tôi chưa bao giờ ruồng rẫy bất kỳ một ai. Có những việc dù đã từng muốn níu kéo nhưng rồi không thể. Thay vì tự diễn giải ra theo hướng tiêu cực hãy chọn cách đong đếm tích cực, đặc biệt khi chúng ta không bao giờ là người biết tất cả". Việc Quang Hải lên tiếng có ý bênh vực bạn gái mới khiến cư dân mạng càng chỉ trích Huyền My nhiều hơn.

Nhật Lê tận hưởng những ngày độc thân vui vẻ sau khi chia tay Quang Hải

Còn Nhật Lê cũng hạn chế nhắc đến tên bạn trai cũ mà tập trung vào công việc kinh doanh và học thanh nhạc. Trên trang cá nhân, cô nàng vui vẻ tận hưởng cuộc sống độc thân nhiều màu sắc và táo bạo hơn.

