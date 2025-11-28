Qua một bức ảnh trang trí Noel, Phạm Hương để lộ cuộc sống ở Mỹ giữa nghi vấn rạn nứt với chồng đại gia

Hơn nửa thập kỷ sang Mỹ sinh sống, gần đây Phạm Hương bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán, nghi vấn hôn nhân với chồng đại gia có vấn đề. Nguồn cơn xuất phát từ việc cô hạn chế nhắc đến chồng, không còn đăng hình gia đình đầy đủ. Vào những dịp đặc biệt, Phạm Hương cũng không còn khoe được nhận quà khủng như trước kia.

Mới đây, Phạm Hương bất ngờ có động thái mới phần nào xóa tan những nghi vấn lan rộng. Trên trang cá nhân, nàng hậu khoe hình ảnh đang sống trong căn biệt thự trắng quen thuộc tại Mỹ, kèm loạt góc nhà đã được trang hoàng lộng lẫy cho mùa Giáng sinh. Không khí rộn ràng, ấm cúng cùng phong cách decor tinh tế lập tức thu hút sự chú ý. Động thái này phần nào cho thấy Phạm Hương vẫn đang tận hưởng cuộc sống bên trong ngôi nhà cô từng khoe là "tổ ấm" của 2 con và chồng đại gia. Việc nàng hậu khoe nhà cửa được trang hoàng dịp cuối năm cũng như lời ngầm khẳng định rằng cuộc sống của cô tại Mỹ ổn định, không biến động như những nghi vấn trên MXH. Dựa vào những chia sẻ hiếm hoi, có thể thấy Phạm Hương vẫn đang tập trung vào công việc kinh doanh và chăm sóc hai con trai.

Còn nhớ năm ngoái, Phạm Hương chơi lớn khi đầu tư tận 6 cây thông lớn đặt ở lối đi, cạnh bàn khách, cửa sổ, cầu thang... để tạo không khí Giáng sinh ngập tràn. Trên bàn khách, cô cũng sắp xếp các chi tiết như cây thông nhỏ, nến, trái thông... vô cùng đẹp mắt.

Ở lối đi cạnh cầu thang, Phạm Hương trang trí 2 cây thông đã lên đèn sáng rực.

Mẹ bỉm còn chuẩn bị nhiều gói quà tỉ mỉ, chỉn chu để xếp bên dưới 1 cây thông khác gần khu vực sofa.

Dù có tận 6 cây thông quanh nhà nhưng Phạm Hương lựa chọn những màu sắc và phong cách trang trí khác nhau.

Cô còn đặt nến, vỏ cây, trái thông... trên bàn để tạo nét đặc trưng của Giáng sinh.

Nhìn tổng thể 1 vòng phòng khách cũng phần nào chứng minh Phạm Hương có cuộc sống sang chảnh và giàu có ở Mỹ.

Nàng hậu còn mở 1 trang Instagram riêng để đăng ảnh tự tay trang trí, sắp xếp nhà cửa.

Noel năm 2022, Người đẹp trang trí nhà bằng những dòng cây thông to lớn.

Bên cạnh đó kèm những tiểu tiết nhỏ.

Cũng là dịp Noel, năm 2021 người đẹp chọn cây thông với mầu sắc sặc sỡ.

Mọi góc đều tràn ngập không khí Giáng sinh.

Ai ai cũng xuýt xoa với dinh thự của Phạm Hương.