Phạm Hương: 'Tôi chưa nghĩ sẽ trở lại showbiz'

Mười năm kể từ ngày đăng quang, Phạm Hương gần như rời xa ánh đèn sân khấu, chọn cuộc sống kín tiếng ở Mỹ. Từ vị thế "hoa hậu quốc dân" một thời, cô lùi về hậu trường để làm vợ, làm mẹ và xây dựng công việc riêng.

Trò chuyện với Ngôi sao, người đẹp lần đầu chia sẻ về hành trình 10 năm qua, lý do chưa trở lại showbiz và ưu tiên lớn nhất hiện tại là gia đình.

- Nhìn lại hành trình 10 năm đăng quang, chị thấy thế nào?

-Thời gian trôi rất nhanh, mang đến cho tôi nhiều thay đổi và cả những bước ngoặt bất ngờ. Showbiz hào nhoáng nhưng cũng nhiều cạm bẫy, để trụ lại, ai cũng ít nhiều có những vết xước trong lòng. Tôi trân trọng quãng đường nghệ thuật, dù không dài nhưng cho mình trải nghiệm quý giá của tuổi trẻ.

- Chị làm gì trong dịp kỷ niệm 10 năm đăng quang?

- Tôi nghĩ điều quan trọng không phải mình tổ chức kỷ niệm ra sao, mà là hình ảnh của tôi còn trong tâm trí khán giả thế nào. Mỗi khi thấy những bài viết, bình luận yêu thương, tôi rất xúc động. Với tôi, đó chính là món quà ý nghĩa nhất cho tuổi thanh xuân và danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015.

Phạm Hương vẫn theo dõi các nàng hậu dù rời xa showbiz.

- Hiện tại, mối quan hệ của chị với các Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam khác ra sao?

- Tôi vẫn dõi theo, ủng hộ các chị em và thường chia sẻ hình ảnh của họ. Dù không có nhiều thời gian theo dõi trực tiếp hành trình của từng người, tôi vẫn tự hào và hạnh phúc khi thấy các thế hệ kế tiếp luôn giữ lửa, làm rạng danh ngôi nhà Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

- Chị nghĩ sao về việc trở lại showbiz?

- Tôi biết ơn khi dấu ấn của mình vẫn được khán giả nhắc đến. Hiện tại, tôi chưa nghĩ đến chuyện trở lại showbiz. Tôi tin vào chữ "duyên" nếu có, một ngày nào đó tôi sẽ trở lại, còn không thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ. Bây giờ, tôi muốn dành trọn thời gian cho con, nhìn con lớn lên và không muốn đánh đổi điều gì cho khoảnh khắc ấy.

Qua đây, tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến người hâm mộ đã đồng hành cùng Phạm Hương trong suốt chặng đường vừa qua.

- Chị chưa có kế hoạch tái xuất nhưng nhiều khán giả vẫn mong thấy chị làm giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ, The New Mentor, Miss Universe VietNam...

- Thật ra ban tổ chức nhiều cuộc thi vẫn thường liên hệ trực tiếp hoặc thông qua quản lý để mời tôi tham gia. Tuy nhiên, do con còn nhỏ và công việc kinh doanh bận rộn, tôi chưa thể sắp xếp về Việt Nam dài ngày. Tôi rất tiếc vì chưa thể đáp ứng mong đợi của người hâm mộ.

- Mong ước của chị ở hiện tại là gì?

- Đó là sức khỏe của gia đình. Tôi ưu tiên vun vén cho tổ ấm nhỏ, sau đó mới đến sự nghiệp. Nhưng tôi cũng không quên bản thân. Tôi quan niệm, chỉ khi khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng, mình mới có thể chăm sóc, lo lắng chu toàn cho chồng con.

Hoa hậu biết ơn người hâm mộ yêu mến cô.