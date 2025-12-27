Phan Đinh Tùng tặng Tự Long nhẫn kim cương

NSND Tự Long là một trong những khách mời tại Đinh Show - concert kỷ niệm tuổi 50 của Phan Đinh Tùng. Sau màn kết hợp, ca sĩ bất ngờ tặng nhẫn kim cương cho đàn anh. Anh cho biết Tự Long không nhận cát-xê khi tham gia chương trình nên anh muốn tìm cách khác để tỏ lòng biết ơn.

NSND Tự Long giao lưu cùng Phan Đinh Tùng trong sự kiện tối 26/12.

Theo Phan Đinh Tùng, anh dự định trao quà cho Tự Long trong tiệc mừng sau đêm diễn nhưng do nghệ sĩ phải ra sân bay gấp nên phải thực hiện ngay trên sân khấu. Nam ca sĩ không tiết lộ giá trị chiếc nhẫn mà chỉ nói: "Kim cương thể hiện tình cảm bền chặt".

Giao lưu cùng Phan Đinh Tùng trên sân khấu, Tự Long cho biết anh không nhận cát-xê vì: "Tiền không quan trọng". Nghệ sĩ ban đầu chỉ nghĩ sẽ đến chia vui, chưa biết mình sẽ làm được cho chương trình nên nói với đàn em: "Em cứ để anh tự nhiên, đến lúc đó nếu cảm thấy hát được thì anh sẽ hát, còn không thì anh nói chuyện".

Trong chương trình, Tự Long ngẫu hứng thể hiện ca khúc Tình đất của nhạc sĩ Tuấn Phương và hát một đoạn nhạc chế xoay quanh biến động giá đất trong năm. Anh còn thử thách Phan Đinh Tùng diễn hài ứng biến theo phong cách chương trình Ơn giời, Cậu đây rồi, khiến khán giả cười nghiêng ngả.

Bên cạnh Tự Long, Phan Đinh Tùng còn mời nhiều anh tài khác của Anh trai vượt ngàn chông gai mùa một như Bằng Kiều, Đỗ Hoàng Hiệp, Hà Lê, Tuấn Hưng, Thành Trung và MC Anh Tuấn. Không chỉ biểu diễn, các anh tài còn mang đến những màn giao lưu gây cười cho khán giả.

NSND Tự Long và Phan Đinh Tùng ôm nhau trên sân khấu.

Trong liveshow mừng tuổi 50, Phan Đinh Tùng gợi lại hành trình âm nhạc đa sắc với gần 30 ca khúc, bao gồm những bản hit từ thập niên 2000 như Sóng tình, Tình yêu diệu kỳ, Dòng thời gian... Cuối show, anh biểu diễn Khúc hát mừng sinh nhật gắn bó với tên tuổi mình.

Phan Đinh Tùng cho biết tên chương trình - Đinh Show - mang nhiều ý nghĩa. "Đinh" là tên đệm, họ của mẹ anh, người khuyến khích anh theo đuổi âm nhạc. Ca sĩ cũng muốn nhắc lại nghệ danh "Phan Đinh Tùng", sau nhiều năm thường xuyên bị gọi nhầm thành "Phan Đình Tùng".

Phan Đinh Tùng sinh năm 1975, là cựu thành viên nhóm nhạc MTV. Sau khi rời nhóm, anh ghi dấu ấn với loạt ca khúc Ngồi bên em, Khúc hát mừng sinh nhật, Bởi vì anh yêu em, Cào cào lá tre, Con gái nhỏ của ba... Gần đây, ca sĩ nỗ lực trở lại showbiz qua chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai"... Về đời tư, ca sĩ kết hôn với Thái Ngọc Bích năm 2012. Họ lần lượt sinh hai con đủ nếp - tẻ là Noel và Noah. Nhiều năm nay, Ngọc Bích hạn chế ca hát, tập trung kinh doanh và chăm sóc gia đình.