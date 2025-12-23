Tình bạn đẹp của hai NSND Xuân Bắc - Tự Long

NSND Xuân Bắc nhân ngày sinh nhật của NSND Tự Long đã gửi dòng chúc giản dị đến bạn. Được biết, 2 NSND nức tiếng làng sân khấu đất Bắc là đôi bạn gắn bó với nhau từ những ngày khó khăn đến lúc thành công. Cả 2 luôn hỗ trợ cho nhau cả trong công việc lẫn cuộc sống. Hiện tại, ở tuổi trung niên, Xuân Bắc - Tự Long đều thành công, con cái ngoan ngoãn.

NSND Xuân Bắc đăng hình ảnh chúc mừng sinh nhật bạn.

NSND Xuân Bắc và NSND Tự Long có 3 thập kỷ quen biết và thành tri kỷ của nhau. Từ năm 1994, bộ đôi thi đỗ vào Trường đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội. Hai người học khác khoa, Tự Long là diễn viên khoa Kịch hát dân tộc thì Xuân Bắc là diễn viên Khoa Sân khấu.

Trong những năm 2000, cả hai đã cùng tạo nên thương hiệu khi tham gia Gặp nhau cuối tuần. Kể từ thời điểm đó, nhắc đến Xuân Bắc là có Tự Long và ngược lại. Chính NSND Tự Long cách đây vài năm cũng chia sẻ về tình bạn của mình, anh viết trên trang cá nhân: "Nó và tôi gần 30 năm sự nghiệp và cuộc sống đều gắn bó với nhau. Ngoại trừ vợ, con ra thì hầu như cái gì cũng chia sẻ được hết. Các cụ nghĩ sao về mối tình này?". Nhiều khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ tình bạn tri kỷ của cả hai và chúc đôi bạn thân luôn gắn kết.

2 nghệ sĩ gạo cội của làng sân khấu miền Bắc thân nhau từ trong công việc ra đến ngoài đời.

Đến hiện tại, sau nhiều năm làm bạn tốt của nhau, họ đã có thành công trong sự nghiệp cùng gia đình viên mãn. NSND Xuân Bắc đã trở thành Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, còn NSND Tự Long là Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội, mang quân hàm Đại tá. Thời gian gần đây, anh còn tham gia chương trình truyền hình Anh trai vượt ngàn chông gai và nhận được nhiều tình cảm của khán giả.