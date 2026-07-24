Nicole Kidman bị bắt gặp bên doanh nhân Mỹ trong kỳ nghỉ

Trong loạt ảnh do Page Six đăng tải, Nicole Kidman diện váy lụa hai dây màu champagne, đứng trò chuyện với Michael Reinstein bên ngoài phòng khách sạn của cô, chiều 18/7.

Nicole Kidman và Michael Reinstein tại khách sạn ở Italy. Ảnh: Backgrid

Cả hai tỏ ra thoải mái khi trò chuyện khá lâu trên ban công. Trong một bức ảnh, Reinstein tựa vào bức tường gạch với nụ cười rạng rỡ, còn Nicole chống tay lên lan can, để làn gió nhẹ thổi tung mái tóc vàng ánh đỏ đặc trưng.

Khung cảnh cổ kính của Portofino cùng ánh nắng Địa Trung Hải khiến loạt ảnh mang màu sắc lãng mạn, gợi liên tưởng đến những thước phim của đạo diễn Nora Ephron.

Nicole và doanh nhân đầu tư trò chuyện thân mật. Ảnh: Backgrid

Những hình ảnh này cũng làm dấy lên đồn đoán về mối quan hệ giữa hai người. Tuy nhiên, đại diện của Nicole Kidman từ chối bình luận. Nữ diễn viên Australia hiện độc thân sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn với ca sĩ Keith Urban, trong khi tình trạng mối quan hệ của Michael Reinstein chưa được công khai.

Michael Reinstein không phải gương mặt quen thuộc tại Hollywood nhưng là doanh nhân có tiếng trong giới đầu tư. Ông sinh ra ở Los Angeles, là nhà sáng lập, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Regent - quỹ đầu tư vốn cổ phần tư nhân có trụ sở tại Beverly Hills, thành lập năm 2013. Dưới sự điều hành của Reinstein, Regent đã mua lại nhiều thương hiệu trong lĩnh vực thời trang, bán lẻ, truyền thông và hàng tiêu dùng như Escada, Club Monaco, La Senza, Sunset Magazine, Defense News, Army Times và Lillian Vernon.

Trước khi thành lập Regent, Reinstein từng làm việc tại công ty đại diện nghệ sĩ Hollywood ICM Partners, đồng thời là trợ lý cấp dưới trong văn phòng của cố Tổng thống Mỹ Ronald Reagan. Ông cũng là đồng sáng lập mạng truyền hình USN.

Michael Reinstein lưu luyến chạm vào cửa sổ phòng khách sạn của Nicole Kidman trước khi rời đi. Ảnh: Backgrid

Nicole Kidman hiện tận hưởng kỳ nghỉ ở Italy cùng gia đình nhân dịp sinh nhật lần thứ 55 của em gái Antonia. Tháng trước, diễn viên cũng đón sinh nhật tuổi 59 bằng một chuyến du lịch.

Nicole và Keith Urban chia tay vào tháng 8 năm ngoái sau 19 năm chung sống. Hai người hoàn tất thủ tục ly hôn trong êm thấm hồi đầu năm. Theo thỏa thuận, Nicole được quyền nuôi chính hai con gái Sunday Rose (17 tuổi) và Faith Margaret (14 tuổi), còn Keith sẽ đón các con vào mỗi cuối tuần hai lần một tháng.

Nicole Kidman và Keith Urban gắn bó 19 năm trước khi chia tay. Ảnh: Instagram

Sau ly hôn, Keith Urban từng vướng tin đồn hẹn hò hai nghệ sĩ trẻ Maggie Baugh và Karley Scott Collins. Tuy nhiên, cả hai đều công khai phủ nhận.