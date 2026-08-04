Chồng cũ 'suy sụp khi biết tin Nicole Kidman có tình mới'

Keith Urban và Nicole Kidman. Ảnh: FilmMagic

Theo tạp chí Australia New Idea, những hình ảnh tình tứ của Nicole Kidman bên Michael Reinstein trong kỳ nghỉ tại vùng Riviera của Italy là cú sốc lớn đối với Keith Urban. Nguồn tin cho biết nghệ sĩ 58 tuổi vẫn luôn nuôi hy vọng rằng anh và Kidman có thể hàn gắn vào một ngày nào đó.

"Đến lúc này, cánh cửa với mối quan hệ giữa Keith và Nicole dường như đã khép lại hoàn toàn. Nhưng sâu trong lòng, anh ấy vẫn hy vọng về khả năng tái hợp. Keith thực sự suy sụp và như phải trải qua cảm giác mất mát sâu sắc thêm một lần nữa", nguồn tin nói.

Nicole Kidman rạng rỡ bên doanh nhân Michael Reinstein trong kỳ nghỉ ở Italy. Ảnh: Backgrid

Nguồn tin cũng cho rằng việc chứng kiến Nicole bước tiếp chỉ vài tháng sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn đã khiến giọng ca Blue Ain’t Your Colour nhìn nhận lại tương lai tình cảm của chính mình.

"Thấy Nicole dường như đã bước tiếp cũng khiến Keith cảm thấy mình cần làm điều tương tự. Đừng ngạc nhiên nếu anh ấy sớm xuất hiện bên một người phụ nữ mới như một kiểu 'mối tình trả đũa'", người này cho biết.

Tuy nhiên, Urban được cho là rất thận trọng trước việc bắt đầu một mối quan hệ mới. Theo nguồn tin, anh muốn giữ kín đời tư nếu có bạn gái.

Thông tin này xuất hiện sau khi Nicole Kidman bị bắt gặp có nhiều cử chỉ thân mật với Michael Reinstein trong chuyến nghỉ dưỡng ở Italy. Nữ diễn viên Hollywood được nhìn thấy nhâm nhi ly cocktail bên hồ bơi cùng doanh nhân người Mỹ, nắm tay, gác chân, trò chuyện vui vẻ trên ghế tắm nắng.

Sau chuyến nghỉ dưỡng, Nicole và Michael tiếp tục gặp nhau tại Los Angeles vào tuần trước. Hôm 31/7, doanh nhân lái siêu xe Ferrari đến đón nữ diễn viên tại sân bay khi cô trở về sau chuyến quảng bá phim ở New York.

Michael Reinstein đón Nicole Kidman từ sân bay hôm 31/7. Ảnh: TheImageDirect

Một người thân cận với Kidman nói với Daily Mail: "Sau những gì đã trải qua với Keith, Nicole xứng đáng được tìm thấy hạnh phúc".

Nguồn tin cho biết thêm: "Nicole chưa từng nghĩ cuộc hôn nhân của mình sẽ tan vỡ và đã cố gắng hết sức để giữ gìn gia đình. Hai con gái là những người bạn thân nhất của cô ấy và hiện tại cô ấy dường như rất mãn nguyện với cuộc sống. Nicole là người dễ gần, tử tế và luôn giữ kín đời tư".

Hồi tháng 6, nhiều nguồn tin cho biết Kidman có quan hệ tình cảm với "một doanh nhân nổi tiếng". Theo trang tin đồn DeuxMoi, mối quan hệ này đã âm thầm phát triển trong vài tháng và cả hai đều giữ mọi thứ ở mức rất kín đáo, hầu như tránh xa sự chú ý của công chúng.

Tháng 9 năm ngoái, thông tin Nicole Kidman và Keith Urban chia tay sau 19 năm hôn nhân được công bố. Hai người hoàn tất thủ tục ly hôn vào tháng 1 năm nay.

Keith Urban và Nicole Kidman khi còn bên nhau. Ảnh: Instagram

Trong cuộc phỏng vấn với Variety hồi tháng 3, Kidman lần đầu chia sẻ về hôn nhân tan vỡ và cho biết cô đang "tiếp tục tiến về phía trước". "Tôi luôn giữ suy nghĩ rằng chúng tôi là một gia đình và điều đó sẽ không thay đổi. Những cô con gái tuyệt vời của tôi, những cô gái bé nhỏ giờ đã trở thành thiếu nữ", Nicole nói.

Khi được hỏi liệu cô có ổn sau cuộc chia tay hay không, Kidman đáp: "Tôi ổn, bởi tôi sẽ luôn hướng về những điều tốt đẹp".