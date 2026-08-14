Ana de Armas có tình mới sau chia tay Tom Cruise

Theo People, diễn viên 38 tuổi được bắt gặp đi nghỉ cùng ca sĩ người Venezuela hôm 2/8. Hai người nắm tay và hôn nhau khi đi xuống bãi biển trên đảo Formentera, thuộc quần đảo Balearic ở Địa Trung Hải.

Ana de Armas và ca sĩ Beto Montenegro tình tứ ở Tây Ban Nha. Ảnh: Backgrid

Tin đồn hẹn hò của Ana de Arma và Beto Montenegro xuất hiện từ đầu mùa hè sau khi họ nhiều lần được nhìn thấy đi cùng nhau ở Madrid. Trang tin Hola của Tây Ban Nha từng đăng đoạn video ghi lại cảnh cặp sao khiêu vũ cùng nhau trong một buổi hòa nhạc.

Beto Montenegro là giọng ca chính của ban nhạc Rawayana, nhóm nhạc đầu tiên của Venezuela giành giải Grammy ở hạng mục Album Latin Rock/Alternative xuất sắc năm 2025. Anh thành lập Rawayana vào năm 2007 và đến nay nhóm đã phát hành sáu album.

Ana de Armas rạng rỡ bên bạn trai mới. Ảnh: Backgrid

Trước Montenegro, Ana de Armas từng có giai đoạn hẹn hò Tom Cruise vào năm ngoái. Cả hai lần đầu được bắt gặp đi ăn tối cùng nhau vào tháng 2/2025 khi chuẩn bị tham gia một dự án phim và tiếp tục xuất hiện bên nhau trong nhiều dịp suốt mùa hè, bao gồm chuyến nghỉ dưỡng ở Địa Trung Hải. Bond girl và tài tử Nhiệm vụ bất khả thi cũng được trông thấy tay nắm tay đi dạo tại thị trấn du lịch ở Vermont, Mỹ hôm 27/7.

Tuy nhiên, hai ngôi sao chưa bao giờ xác nhận chuyện tình cảm và đến tháng 10, mối quan hệ này được cho là đã kết thúc. Theo People, cả hai vẫn giữ liên lạc và duy trì mối quan hệ thân thiện sau chia tay.

Ana de Armas và Tom Cruise bên nhau vào tháng 7 năm ngoái. Ảnh: Backgrid

Ana de Armas cũng từng có quan hệ tình cảm với luật sư người Cuba Manuel Anido Cuesta, tài tử Ben Affleck và giám đốc Tinder Paul Boukadakis. Cô trải qua cuộc hôn nhân kín tiếng với tài tử kiêm người mẫu Tây Ban Nha Marc Clotet từ năm 2011 đến 2013 khi mới bắt đầu sự nghiệp diễn xuất tại quốc gia này.

Ana de Armas sinh năm 1988 tại Havana, Cuba. Cô nổi tiếng với các bộ phim Blade Runner 2049, Knives Out, Blonde, No Time to Die (phần mới nhất của Điệp viên 007) và Ballerina (ngoại truyện John Wick)... Ana ghi dấu ấn trên màn ảnh với khả năng diễn xuất tự nhiên và vẻ đẹp ngọt ngào, nóng bỏng, được mệnh danh là "bom sex Hollywood".