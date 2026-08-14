Nữ danh ca chạy show kiếm 200 cây vàng 1 tháng, sinh tới 8 người con

Từ cô bé Gò Công đến danh ca nổi tiếng khi mới 16-17 tuổi

Danh ca Phương Dung tên đầy đủ Nguyễn Phan Phương Dung, sinh năm 1945 tại Gò Công, Tiền Giang. Năm 1959, Bà từ quê lên Sài Gòn tham gia cuộc tuyển chọn ca sĩ của Đài Phát thanh Sài Gòn. Dù không giành giải cao, cuộc thi lại trở thành bước ngoặt mở đường cho bà bước vào thế giới âm nhạc chuyên nghiệp dù khi đó bà chỉ mới hơn 13 tuổi.

Sau cuộc thi này, bà bắt đầu được nhận lời mời biểu diễn tại một số phòng trà, tụ điểm ca nhạc. Đến năm 1961, bà nhận được lời mời thu âm đầu tiên, những bản thu Đường về khuya, Nỗi buồn gác trọ đã đưa cô bé 15 tuổi ngày ấy chính thức bước vào thế giới giải trí chuyên nghiệp.

Danh ca Phương Dung thời trẻ. (Ảnh: TLP)

Đến năm 1964, tiếng hát của Phương Dung đã xuất hiện rộng khắp, bản thu Những đồi hoa sim do bà thể hiện nhận về doanh số kỷ lục. Ca khúc Tạ từ trong đêm còn giúp bà giành huy chương vàng ở hạng mục Ca sĩ xuất sắc và ăn khách nhất năm 1965.

Ở độ tuổi 17, 18, bà không chỉ có sự nổi tiếng, có danh xưng Nhạn trắng Gò Công mà còn có mức thu nhập “khủng”. Thời điểm được mời thu âm với Sóng Nhạc, nữ danh ca có hợp đồng độc quyền trị giá 1 triệu đồng, trong khi 1 lượng vàng chỉ có giá 3.000 đồng. Như vậy, hợp đồng thu âm với Sóng Nhạc giúp Phương Dung thu về tới 333 lượng vàng.

Bà từng tiết lộ: “1 triệu là tiền mua đứt (độc quyền), còn mỗi bài hát Phương Dung thu âm được trả thù lao thêm 10.000 đồng”. Có nghĩa là, mỗi bài thu âm thông thường, nữ danh ca có thể nhận về 3 lượng vàng.

Nữ danh ca cho hay, khi ở đỉnh cao danh tiếng, bà “chạy show không kịp thở”. Có thời điểm, tổng thu nhập của bà từ thu âm, chạy show phòng trà, hát tại các tụ điểm ca nhạc… lên tới 200 cây vàng.

Điều thú vị là vì nổi tiếng sớm, kiếm tiền “khủng” từ nhỏ nhưng Phương Dung không se sua quần áo, trang sức mà dùng tiền nuôi gia đình, phụ giúp dòng họ.

Bà từng chia sẻ trong 1 chương trình: “Tôi không cầm tiền, mẹ là người giữ tiền. Mẹ mua một căn biệt thự ở đường Phạm Văn Hai với giá 1,8 triệu hồi đó, rồi mua xe, mua đất ở Vũng Tàu".

Cũng chính vì thế, danh xưng Nhạn trắng Gò Công của bà được đặt theo một cách rất mộc mạc. Lý do là vì bà thường xuyên đi hát với phục trang là tà áo dài trắng học sinh giản dị.

Hình ảnh đó đã ghi dấu ấn đậm nét trong lòng thi sĩ Kiên Giang và ông chính là người đã đặt cho Phương Dung danh xưng nghe rất mỹ miều này.

Bản thân Phương Dung rất thích danh xưng Nhạn trắng Gò Công, bởi đó không chỉ là hình ảnh quen thuộc của bà trên các sân khấu ca nhạc trong những năm rực rỡ nhất của sự nghiệp mà còn có địa danh quê hương của bà.

Danh ca Phương Dung sinh tới 8 người con. (Ảnh: BTC)

19 tuổi kết hôn, sinh liền 8 người con

Năm 1966, khi sự nghiệp đang ở thời kỳ đỉnh cao nhất, Phương Dung gặp một thương gia gốc Việt tại tại Bangkok, Thái Lan. Bà như trúng tiếng sét ái tình với người đàn ông này, tới mức sẵn sàng cãi lại sự khuyên can của mẹ ruột.

Có thời điểm, bị mẹ ngăn cấm gặp người yêu, nữ danh ca từng muốn đi tu: “Những ngày không gặp nhau rất dài, tôi đếm từng ngày, từng giờ, mường tượng nụ cười, tiếng nói của người ấy. Một lần đi hát ở Quy Nhơn, tôi vào một tu viện xin đi tu nhưng bị từ chối”.

Nếu mẹ ruột của Phương Dung ngăn cản tình yêu này, thì bố ruột của bà lại rất ủng hộ con gái: “Ba tôi nói nếu mẹ tôi vẫn không đồng ý thì ông sẽ đứng ra gả chồng cho tôi".

Chính vì mâu thuẫn này, Phương Dung dù đã kết hôn nhưng nhiều năm sau đó vẫn không nhận được sự ủng hộ từ mẹ ruột của mình. Bất chấp sự phản đối của mẹ, nữ danh ca chấp nhận dần từ bỏ hào quang để vun vén cho hạnh phúc mà mình đã lựa chọn.

Phương Dung không còn đi hát ở các phòng trà, sân khấu nữa, thay vào đó bà tập trung thu âm. Nữ danh ca chia sẻ trong chương trình Đời nghệ sĩ: “Tôi không thể đi hát hàng đêm vì rất nhiều lý do, thứ nhất là giữ gìn danh tiếng cho gia đình bên chồng, vì công việc làm ăn của chồng và quan trọng là ông xã không muốn mang tiếng với mẹ tôi là "bắt vợ đi hát kiếm tiền". Thành ra cuối tuần rảnh rỗi thì tôi đi thu âm".

Hạnh phúc bên người đàn ông mà mình lựa chọn, Phương Dung liên tiếp sinh con. Bà có tới 8 người con, gồm 6 con trai và 2 con gái.

Năm 1977, bà cùng chồng và 8 người con sang nước ngoài định cư. Sau khi các con trưởng thành, Phương Dung mới trở lại với sân khấu và tiếp tục hoạt động nghệ thuật.

Từ năm 1999, nữ danh ca thường xuyên về Việt Nam hỗ trợ những bệnh nhân bị đục thủy tinh thể điều trị miễn phí, mở những đợt chữa trị mắt cho dân nghèo tại quê hương và các tỉnh lân cận.