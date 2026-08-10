Nicole Kidman rạng rỡ giữa tin đồn hẹn hò

Theo Daily Mail, Nicole Kidman được bắt gặp rạng rỡ bên nữ diễn viên Avatar Zoe Saldaña trên đảo Mykonos (Hy Lạp) hôm 5/8. Cô diện váy len trắng đan móc với phần cổ khoét sâu, tôn vóc dáng mảnh mai. Minh tinh Australia trang điểm nhẹ, để tóc vàng buông tự nhiên và gây ấn tượng với vẻ ngoài trẻ trung, quyến rũ ở tuổi U60.

Nicole Kidman trong chuyến đi chơi ở đảo Mykonos. Ảnh: Backgrid

Hai tuần trước đó, Nicole cũng có kỳ nghỉ tại Portofino, thị trấn nghỉ dưỡng ven Địa Trung Hải thuộc vùng Liguria của Italy. Tại đây, cô bị bắt gặp vui vẻ bên doanh nhân người Mỹ Michael Reinstein. Cả hai thư giãn cạnh hồ bơi, tắm nắng, nhâm nhi cocktail và trò chuyện thân mật. Trong một số khoảnh khắc, họ còn nắm tay và gác chân lên nhau.

Vài ngày sau, Nicole và Reinstein tiếp tục được nhìn thấy cùng nhau tại Los Angeles (Mỹ), khi doanh nhân này ra sân bay đón nữ diễn viên sau chuyến công tác ở New York.

Tuy nhiên, trong chuyến đi Mykonos lần này, Kidman dường như không đi cùng Reinstein. Cô và Zoe Saldaña dành thời gian trên du thuyền, đi mua sắm và sau đó dùng bữa trưa với cựu tổng biên tập British Vogue Edward Enninful tại câu lạc bộ bãi biển Nammos.

Nicole Kidman và Zoe Saldaña (phải) dạo chơi ở Địa Trung Hải. Ảnh: Backgrid

Nicole Kidman được nhiều người nhận xét đã lấy lại vẻ tươi tắn và thư thái sau một năm nhiều biến động trong cuộc sống riêng. Nữ diễn viên chia tay ca sĩ Keith Urban vào mùa hè năm ngoái sau gần 20 năm chung sống và hoàn tất thủ tục ly hôn vào đầu năm nay. Thời gian qua, cô tập trung cho các dự án nghệ thuật, đồng thời dành nhiều thời gian bên hai con gái và gia đình.

"Sau tất cả những gì đã trải qua với Keith, Nicole xứng đáng tìm được hạnh phúc", một nguồn tin thân cận nói với Daily Mail. "Hai con gái là những người bạn thân nhất của Nicole và cô ấy có vẻ rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Cô ấy dễ gần, tử tế và luôn giữ đời tư kín đáo".

Nicole bên doanh nhân Michael Reinstein. Ảnh: Backgrid

Ngôi sao Aquaman hầu như không chia sẻ nhiều về cuộc chia tay với Keith Urban. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với Variety hồi tháng 3, Kidman cho biết cô đang "tiếp tục bước về phía trước". Khi được hỏi liệu cuộc sống hiện tại có ổn không, Kidman mỉm cười đáp: "Có, bởi vì tôi sẽ luôn hướng về những điều tốt đẹp".