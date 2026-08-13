Hôn nhân chóng vánh của Cindy Crawford và Richard Gere

Cindy Crawford và Richard Gere thời còn bên nhau. Ảnh: Sipa

Cặp sao từng yêu nhanh, cưới chóng vánh tại Las Vegas và chia tay chỉ sau bốn năm chung sống mà không có con chung. Sau khi đường ai nấy đi năm 1995, cả hai gần như tránh nhắc đến nhau. Siêu mẫu Cindy Crawford, hiện 60 tuổi, từng thừa nhận tài tử Pretty Woman Richard Gere (76 tuổi) "giống như một người xa lạ" đối với cô.

Ba thập kỷ sau, mối liên hệ bất ngờ xuất hiện khi các con riêng của họ - Kaia Gerber (24 tuổi) và Homer Gere (26 tuổi) - cùng tham gia loạt phim mới The Shards và trở thành đồng nghiệp thân thiết.

Một nguồn tin nói với Globe: "Họ đang dần bỏ qua những khoảng cách và cư xử hòa nhã với nhau, tất cả vì các con".

Trong hồi ký Becoming, Cindy từng viết về mối tình với Richard Gere: "Đó không phải điều tôi muốn chia sẻ. Tôi muốn giữ sự tôn trọng dành cho quá khứ".

Mối tình bắt đầu khi Cindy mới 22 tuổi

Cindy Crawford mới 22 tuổi khi bắt đầu hẹn hò Richard Gere vào cuối những năm 1980. Hai người gặp nhau tại một buổi tiệc do nhiếp ảnh gia Herb Ritts tổ chức và nhanh chóng nảy sinh tình cảm.

Cặp sao thời trẻ. Ảnh: Abaca

Khi ấy, Cindy đang gây dựng sự nghiệp người mẫu ở New York, còn Gere 39 tuổi, là ngôi sao Hollywood nổi tiếng với loạt phim như American Gigolo, An Officer and a Gentleman, Breathless và The Cotton Club.

Hai người luôn là tâm điểm chú ý mỗi khi sánh đôi trên thảm đỏ. Khoảnh khắc được nhắc đến nhiều nhất là lần cả hai xuất hiện tại lễ trao giải Oscar năm 1991, khi Cindy gây chấn động với chiếc váy đỏ Versace xẻ sâu, khoe nhan sắc rực rỡ bên bạn trai tài tử.

Tại cuộc phỏng vấn với tạp chí Elle, Cindy Crawford cho biết thời đó cô còn rất trẻ, sống và yêu bằng tất cả sự đam mê. Trong phim tài liệu The Super Models của Apple TV, siêu mẫu cũng thừa nhận khi ấy cô thường cuốn theo sở thích của Richard Gere, từ việc cùng anh tham gia các môn thể thao yêu thích đến tìm hiểu Phật giáo Tây Tạng.

Đám cưới ngẫu hứng ở Las Vegas

Tháng 12/1991, cặp sao bất ngờ kết hôn tại Las Vegas. Do quyết định quá gấp, họ thậm chí dùng những chiếc nhẫn làm từ giấy bạc trong lễ cưới.

Năm 2015, khi quảng bá hồi ký Becoming, Cindy kể: "Chúng tôi đã hẹn hò nhiều năm và có lúc tôi hỏi: 'Rốt cuộc chúng ta có cưới không?'. Richard trả lời: 'Đi Las Vegas tối nay nhé'".

Siêu mẫu cho biết đó không phải đám cưới trong mơ của mình. Cô mặc một bộ vest Armani màu xanh navy thay vì váy cưới, còn Herb Ritts vừa làm phù dâu vừa chụp ảnh cưới cho hai người.

Khoảng cách tuổi tác và sự nghiệp kéo họ rời xa

Cuộc hôn nhân kết thúc vào năm 1995, khi Cindy 29 tuổi và Richard 46 tuổi.

Theo Cindy, hai nguyên nhân lớn nhất dẫn đến đổ vỡ là khoảng cách tuổi tác và lịch trình công việc dày đặc của cả hai. "Chúng tôi không dành đủ thời gian cho nhau và cả hai đều có trách nhiệm trong điều đó", cô nói với People.

Cindy và Richard chụp cho tạp chí Vogue năm 1992.

Trong podcast WTF năm 2016, Cindy chia sẻ rằng thời đó, cô chưa bao giờ cảm thấy mình thực sự ngang hàng với Richard bởi cô còn quá trẻ còn anh đã là một ngôi sao lớn của Hollywood. Dù gắn bó với nhau, người đẹp cảm thấy họ không giống những người bạn hay có sự bình đẳng trong mối quan hệ.

Sau khi chia tay, Cindy Crawford vẫn luôn dành sự trân trọng đặc biệt cho chồng cũ. Cô từng nói: "Richard rất thông minh, thú vị và luôn ham học hỏi. Tôi đã học được rất nhiều điều về thế giới từ anh ấy. Đó là một chương đẹp trong cuộc đời tôi".

Mối liên hệ bất ngờ sau cuộc hôn nhân tan vỡ

Sau ly hôn, Cindy Crawford kết hôn với doanh nhân Rande Gerber và có hai con là Kaia Gerber và Presley Gerber. Trong khi đó, Richard Gere tái hôn hai lần và hiện có ba con trai, gồm Homer Gere với diễn viên Carey Lowell và hai con nhỏ với người vợ hiện tại Alejandra Silva.

30 năm sau khi cuộc hôn nhân của Cindy và Richard khép lại, hai người con riêng của họ bất ngờ gặp nhau khi cùng tham gia loạt phim The Shards. Việc Kaia Gerber và Homer Gere trở thành đồng nghiệp được cho là đã tạo nên một sợi dây kết nối mới giữa hai ngôi sao từng một thời gắn bó.

Cindy Crawford và con gái Kaia. Ảnh: BEI

Richard Gere bên con trai. Ảnh: Instagram

Tại buổi ra mắt The Shards ở New York đầu tuần này, Homer Gere tiết lộ anh và Kaia chưa từng gặp nhau trước khi tham gia bộ phim. "Chúng tôi gặp nhau lần đầu tại một quán bar, khoảng hai tuần trước khi bấm máy. Kaia rất dễ mến", anh kể.

Homer tiết lộ rằng ngay trong lần gặp đầu tiên, anh và Kaia đã chủ động nhắc đến việc bố mẹ họ từng là vợ chồng để xóa bỏ sự ngượng ngùng ban đầu. Nam diễn viên cũng dành nhiều lời khen cho bạn diễn, cho biết Kaia rất đáng yêu và cả hai nhanh chóng trở nên thân thiết trong quá trình làm phim.

Dự án có thể đưa Kaia và Homer tiến xa ở Hollywood

The Shards được chuyển thể từ tiểu thuyết bán chạy của Bret Easton Ellis, lấy bối cảnh Los Angeles thập niên 1980 và xoay quanh một nhóm học sinh giàu có bị ám ảnh bởi một kẻ sát nhân hàng loạt.

Trong phim, Homer Gere vào vai Robert Mallory - học sinh mới bí ẩn xuất hiện ngay trước năm cuối trung học, còn Kaia Gerber đảm nhận vai Susan Reynolds, thành viên của nhóm bạn giàu có và hào nhoáng.

Homer Gere và Kaia Gerber trong buổi ra mắt phim ở California hôm 5/8. Ảnh: AFP

Dự án từng được đạo diễn đoạt Oscar Luca Guadagnino phát triển cho HBO trước khi được Ryan Murphy và FX hồi sinh. Giới quan sát cho rằng The Shards có thể trở thành bước ngoặt trong sự nghiệp diễn xuất của cả Kaia và Homer.

Homer Gere, sinh năm 2000, tốt nghiệp Đại học Brown trước khi theo đuổi diễn xuất và được xem là một trong những gương mặt trẻ triển vọng của Hollywood.

Kaia Gerber sinh năm 2001, nổi tiếng từ sớm với vai trò người mẫu quốc tế trước khi chuyển hướng sang điện ảnh. Những năm gần đây, cô liên tục xuất hiện trong các dự án truyền hình và điện ảnh như Palm Royale và Mother Mary.

Kaia và Homer chụp cho Vogue tháng 9/2026.

Cả Kaia và Homer đều nhận được sự ủng hộ từ gia đình khi theo đuổi nghệ thuật. Cindy Crawford nhiều lần bày tỏ sự tự hào khi chứng kiến con gái trưởng thành và thử sức với diễn xuất. Trong khi đó, Richard Gere tham gia buổi ra mắt phim để cổ vũ con trai, nói đùa rằng ông có thể nghỉ hưu ngay bây giờ vì đang truyền lại được ngọn đuốc cho Homer.

Mối tình một thời của Cindy Crawford và Richard Gere được truyền thông quốc tế nhắc đến nhiều trong những ngày gần đây, khi Kaia Gerber và Homer Gere cùng tham gia The Shards. Tuy nhiên, đến nay hai ngôi sao vẫn chưa xuất hiện cùng nhau tại bất kỳ sự kiện nào và cũng chưa có phát biểu công khai về người cũ.