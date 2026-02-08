Dàn trai đẹp cơ bắp trong phim Tết đối đầu Trấn Thành

Chiếu Tết nhưng không đặt mục tiêu thương mại

Phim điện ảnh Huyền tình Dạ Trạch có buổi công chiếu sớm tối 6/2 tại Hà Nội. Nhà sản xuất khẳng định phim không đặt mục tiêu thương mại, chú trọng lan tỏa những giá trị văn hóa Việt. Nội dung hướng vào chiều sâu của truyền thống, huyền sử và bản sắc nguồn cội.

Nhà báo Nguyễn Kim Khiêm - Giám đốc sản xuất và đồng đạo diễn phim - cho biết khi xây dựng các dự án phim về lịch sử và văn hóa Việt Nam, ê-kíp sản xuất muốn thế hệ trẻ hình dung trực quan, rõ ràng về những gì cha ông đã tạo dựng, về không gian lịch sử, văn hóa của tổ tiên.

Giám đốc sản xuất Nguyễn Kim Khiêm (phải) nói phim không đặt mục tiêu doanh thu.

"Lịch sử tự thân không hề khô khan, vấn đề nằm ở cách kể. Việt Nam có lịch sử lâu đời, giàu chiều sâu và đáng tự hào không kém bất kỳ quốc gia nào trong khu vực hay trên thế giới. Tuy nhiên, thực tế cho thấy không ít bạn trẻ hôm nay lại quen thuộc với những câu chuyện, điển tích của các nền văn hóa khác hơn là lịch sử của chính dân tộc mình, và hào hứng tiếp nhận giá trị văn hóa ngoại quốc nhiều hơn giá trị văn hóa Việt Nam", ông Nguyễn Kim Khiêm nói.

Vấn đề đặt ra là làm thế nào để kể lại sử Việt một cách hấp dẫn, sinh động, có sức lan tỏa tương tự như cách mà các quốc gia có nền công nghiệp văn hóa phát triển như Hàn Quốc, Trung Quốc hay Hoa Kỳ đã và đang làm.

NSND Trọng Trinh nhuộm răng đen.

Để bảo đảm tính xác thực cao về văn hóa Đông Sơn và thời đại Hùng Vương, đạo diễn Tôn Văn và nhóm làm phim phải sưu tầm hơn 20.000 hình ảnh, hiện vật khảo cổ từ các bảo tàng trong và ngoài nước.

GS.TSKH.NGND Vũ Minh Giang - Uỷ viên Hội đồng Di sản văn hoá quốc gia khẳng định đây là bộ phim đầu tiên tái hiện một cách cụ thể và đầy đủ hình ảnh về thời đại Hùng Vương. Chuyên gia lịch sử nói không thể nào biết một cách tường tận về những câu chuyện cách ngày nay mấy nghìn năm. Nhưng xem phim, có thể thấy những dấu vết còn lại đã được nhà sản xuất tôn trọng tối đa.

“B ộ phim đối mặt với thách thức lớn khi đụng tới một trong Tứ bất tử (Chử Đồng Tử) - nhân vật có tính thiêng. Nếu không cẩn thận sẽ chịu sự phản ứng mạnh mẽ từ công chúng", ông Vũ Minh Giang nói.

Dàn diễn viên nam gây chú ý

Huyền tình Dạ Trạch kể lại câu chuyện tình nổi tiếng giữa Chử Đồng Tử và công chúa Tiên Dung, đặt trong bối cảnh những cộng đồng người Việt cổ thuở hồng hoang đang khai phá, dựng xây và bảo vệ không gian sinh tồn tại đồng bằng Bắc Bộ.

Phim quy tụ dàn diễn viên gồm NSND Nguyễn Trọng Trinh (vai vua Hùng), NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Văn Báu, nghệ sĩ Viết Liên, nghệ sĩ Chiều Xuân, Xuân Phúc (Chử Đồng Tử), Minh Tiệp. Thảm đỏ gây chú ý khi diễn viên Bảo Anh cởi trần khi catwalk cùng diễn viên Minh Tiệp và nghệ sĩ Viết Liên.

Ngoại hình lạ mắt của diễn viên Minh Tiệp, Phan Thắng, Bảo Anh.

NSND Trọng Trinh bất ngờ và cảm động khi được trao vai vua Hùng. Nghệ sĩ nói do không ai biết rõ khuôn mặt thật của những nhân vật lịch sử thời kỳ này, trong đó có nhân vật do mình đảm nhiệm, nên ông phải dựa trên sự tưởng tượng kết hợp với tâm linh và cảm quan văn hóa con Lạc cháu Hồng để xây dựng hình tượng vừa oai hùng, vừa gần gũi.

Diễn viên cho biết giáp trụ của vua Hùng được ghép bằng gần 500 lá đồng, do ba nhân viên làm liên tục trong hai tháng.

Đạo diễn cho biết phần lớn cảnh quay được thực hiện ngoài trời, trong điều kiện thời tiết lạnh, ẩm và nhiều gió. "Cảnh quay dưới nước của hai nhân vật chính đòi hỏi diễn viên phải tham gia đào tạo bơi lặn để đảm bảo an toàn và chất lượng hình ảnh", nhà sản xuất chia sẻ.

Dàn diễn viên nam khoe thân hình cơ bắp trong một số cảnh phim.

Phim có nhiều cảnh để diễn viên nam cởi trần, khoe thân hình săn chắc. Thay vì chỉ dựa trên yếu tố kỳ ảo, phim kết hợp giữa truyền thuyết và các tham luận khảo cổ về nhà nước Văn Lang thời Hùng Vương thứ 18, tạo nên không gian văn hóa Việt cổ sống động.

Huyền tình Dạ Trạch tái hiện hành trình từ lập nghiệp - đấu tranh sinh tồn - làm chủ thiên nhiên của cư dân Văn Lang, trong đó Chử Đồng Tử hiện lên như người tiên phong, dẫn dắt, giáo hóa muôn dân.

Phim được quay tại nhiều địa điểm như Chử Xá (Hà Nội), Dạ Trạch (Hưng Yên), Kinh đô Văn Lang (Làng Văn hóa các Dân tộc Việt Nam), Kim Bôi (Hòa Bình), Đầm Vân Long (Ninh Bình). Kịch bản phim dựa trên nền tảng sử học, khảo cổ học, tư vấn bởi các chuyên gia đầu ngành để tái hiện chân thực thời đại Hùng Vương, giảm thiểu tranh cãi.