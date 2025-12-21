Nhiều sao Hoa ngữ đình đám bị vạ lây khi Cúc Tịnh Y đối đầu công ty quản lý

Năm 2025 đã sắp kết thúc nhưng drama vẫn nổ ra liên tục ở showbiz Hoa ngữ. Sau màn tranh cãi giữa Triệu Lộ Tư và công ty quản lý vào hồi mùa Hè thì tới bây giờ, đến lượt Cúc Tịnh Y lên tiếng đòi kết thúc hợp đồng với công ty Siba. "Mỹ nhân 4000 năm có một" khẳng định hợp đồng giữa hai bên đã dừng lại vào tháng 6/2024 và cô không gia hạn thêm. Nhưng Siba lại phản bác rằng nữ diễn viên đã ký vào thỏa thuận bổ sung để kéo dài quan hệ hợp tác đến tận năm 2033.

Cúc Tịnh Y đang nảy sinh tranh cãi với công ty quản lý.

Hai bên đã khởi kiện nhau ra tòa nhưng vẫn chưa ngã ngũ xem chữ ký trong thỏa thuận bổ sung có phải do chính tay Cúc Tịnh Y thực hiện hay không. Chỉ biết rằng mâu thuẫn ngày càng nghiêm trọng khi phía Siba còn đang đe dọa sẽ tố cáo những hành vi bị xem là phạm tội kinh tế của cô.

Hai bên liên tục đối đầu gay gắt.

Và ồn ào này không chỉ khiến sự nghiệp của Cúc Tịnh Y gặp rắc rối mà nhiều sao Hoa ngữ khác cũng lao đao theo cô. Hiện giờ, Cúc Tịnh Y có ba phim đã quay xong đang chờ ngày lên sóng Đó là Nguyệt Lân Ỷ Kỷ đóng cùng Trần Đô Linh, Tăng Thuấn Hy, Điều Gia Thụy. Phim Lai Chiến quay chung với Trương Vân Long, Thiên Hương diễn cạnh Tống Uy Long chưa kể còn dự án Thế Giới Vạn Hoa đang rục rịch chuẩn bị.

Nhiều dự án phim mới của Cúc Tịnh Y đang lo ngay ngáy.

Nếu Cúc Tịnh Y thua cuộc trong cuộc chiến với công ty Siba hoặc bị phát hiện có hành động vi phạm pháp luật, cô sẽ phải đền bù rất nhiều hợp đồng. Đáng nói hơn, những bộ phim kể trên sẽ có nguy cơ bị xếp kho lâu dài, khiến nhà đầu tư thua lỗ và bạn diễn của “mỹ nhân 4000 năm có một” cũng bị ảnh hưởng nặng nề theo.