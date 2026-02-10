Bí ẩn đằng sau cuộc hôn nhân hào môn của Triệu Vy

Năm 2009, thông tin "Én nhỏ" âm thầm lên xe hoa từng khiến dư luận châu Á dậy sóng. Đối tượng của cô là Huỳnh Hữu Long, một doanh nhân mang quốc tịch Singapore nhưng có hồ sơ cá nhân vô cùng kín tiếng. Theo những tư liệu ít ỏi, chồng cũ Triệu Vy sinh năm 1976 tại Vũ Hán trong một gia đình lao động bình thường. Thời trẻ, anh theo cha sang Singapore lập nghiệp, từng trải qua những ngày tháng vất vả làm tài xế riêng cho một thị trưởng trước khi dấn thân vào thương trường.

Sự nghiệp của Huỳnh Hữu Long bắt đầu khởi sắc khi anh mua căn nhà đầu tiên tại Thâm Quyến năm 2001. Sau nhiều năm lăn lộn, anh mở rộng kinh doanh sang đa lĩnh vực như bất động sản, tài chính, du lịch hay thậm chí sở hữu nhà máy thuốc lá tại Macau. Trước khi đến với Triệu Vy, vị doanh nhân này từng có một đời vợ, con trai riêng cũng như mối tình ồn ào với Hoa hậu Diệp Thúy Thúy. Việc kết hôn với ngôi sao hạng A như Triệu Vy được xem là bước ngoặt giúp tên tuổi Huỳnh Hữu Long vươn xa tại đại lục.

Cuối năm 2024, Triệu Vy xác nhận ly hôn Huỳnh Hữu Long sau hơn một thập kỷ chung sống. Sina.

Đế chế tỷ đô sụp đổ vì thao túng chứng khoán

Giai đoạn mặn nồng nhất, Triệu Vy cùng chồng xây dựng hình ảnh cặp đôi quyền lực với khối tài sản ước tính hàng tỷ USD. Họ sở hữu máy bay riêng trị giá hơn 370 tỷ đồng, trang trại nho tại Pháp cùng bộ sưu tập kim cương đắt đỏ. Mối quan hệ thân thiết với tỷ phú Jack Ma giúp cả hai thắng lớn khi đầu tư vào Alibaba Pictures, đưa Triệu Vy trở thành "nữ tỷ phú tự thân" nức tiếng.

Tuy nhiên, tham vọng quá lớn đã đẩy họ vào vòng xoáy pháp lý. Năm 2016, thương vụ đầu tư 3 tỷ NDT vào Tập đoàn Văn hóa Vạn Gia bị cơ quan chức năng "tuýt còi". Cặp đôi vướng cáo buộc thao túng thị trường chứng khoán, nhận án phạt nặng nề kèm lệnh cấm tham gia thị trường trong 5 năm. Đây là đòn giáng mạnh mẽ khiến danh tiếng của Triệu Vy tổn hại nghiêm trọng.

Kể từ năm 2018, công chúng không còn thấy cả hai xuất hiện cùng nhau. Huỳnh Hữu Long liên tục đối mặt với các vụ kiện nợ nần, trong khi Triệu Vy chịu sự ghẻ lạnh của giới giải trí. Đỉnh điểm là vào tháng 8/2021, tên tuổi nữ diễn viên bị xóa khỏi các nền tảng trực tuyến lớn, đánh dấu sự sụp đổ của một tượng đài.

Góc khuất hôn nhân đầy toan tính

Quyết định ly hôn được đưa ra khi Triệu Vy đang chật vật giữa tâm bão "phong sát". Dù phía nữ diễn viên khẳng định không còn ràng buộc tài chính, nhiều nguồn tin cho rằng sự đổ vỡ xuất phát từ sự kiểm soát ngột ngạt của người chồng. Huỳnh Hữu Long bị đồn đoán nắm giữ toàn bộ kinh tế, thao túng đời sống cá nhân vợ cũ. Thậm chí có thông tin nam doanh nhân đã có gia đình mới ở nước ngoài trong thời gian hai người còn là vợ chồng hợp pháp.

Hiện tại, Triệu Vy đang phải đối mặt với hơn 500 vụ kiện kinh tế lớn nhỏ. Cô đã bị xử thua hơn 100 vụ với số tiền bồi thường lên tới gần 12 triệu USD. Tài sản tại nhiều công ty cũng bị đóng băng. Không chỉ vậy, cô còn vướng tin đồn liên quan đến đường dây tội phạm xuyên quốc gia do người em họ của chồng cũ cầm đầu.

Đứng trước hàng loạt cáo buộc, Triệu Vy đã lên tiếng phủ nhận, tuyên bố thu thập chứng cứ để kiện những kẻ tung tin sai sự thật. Dẫu vậy, con đường trở lại hào quang của "Tiểu Yến Tử" ngày nào vẫn còn vô cùng mịt mờ khi gánh nặng nợ nần lẫn tai tiếng vẫn chưa buông tha.

Theo: Sina