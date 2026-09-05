Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân xuất hiện bên nhau

Nhan Phúc Vinh - Khả Ngân sau màn cầu hôn

Sau khi công khai sắp cưới, Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân liên tục xuất hiện cùng nhau. Trong video được diễn viên Huy Khánh chia sẻ ngày 4/9, Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh ngồi cùng nhau trong buổi gặp, thoải mái tương tác.

Trước đó, Khả Ngân dự tiệc cùng nhóm bạn thân gồm Nhã Phương, Thái Trinh, Ái Phương và Mi Soa. Nữ diễn viên khoe ngón áp út đeo nhẫn đính hôn. Nhã Phương cùng các thành viên trong nhóm chúc mừng Khả Ngân chuẩn bị bước vào cuộc sống hôn nhân.

Những cuộc gặp liên tiếp cho thấy mối quan hệ của Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh đã được bạn bè thân thiết biết và ủng hộ. Một số người còn tham gia, chứng kiến quá trình nam diễn viên chuẩn bị màn cầu hôn. Diễn viên Hà Hiền đăng video hậu trường, kể lại việc Nhan Phúc Vinh từng muốn tìm nhẫn có viên kim cương lớn hơn dành cho bạn gái.

Khả Ngân xuất hiện cùng hội bạn, khoe nhẫn cầu hôn.

Vào đêm Nhan Phúc Vinh đăng ảnh cầu hôn Khả Ngân, cả showbiz "đứng ngồi không yên", vào chúc mừng hạnh phúc cặp diễn viên phim giờ vàng.

Ái Phương nhắn nhủ Nhan Phúc Vinh: “Trăm sự nhờ anh chăm em gái chúng em”. Hoàng Oanh gọi hai người là "cặp đôi ngôi nhà hạnh phúc", cho biết từ nay nhóm bạn có thể thoải mái chạy bộ cùng nhau, không cần phải giữ kín như trước đây.

Cả Hương Giang, Đông Nhi, Midu, Hồng Diễm, Thúy Ngân, Diễm My, Võ Hạ Trâm, Diệp Lâm Anh, Quỳnh Nga… cũng để lại lời chúc dưới bài đăng của hai diễn viên. Gần như giới nghệ sĩ đều biết đến mối quan hệ của cả hai. Tuy nhiên, cặp diễn viên giữ kín chuyện đến mức khán giả chỉ biết họ đang hẹn hò khi Nhan Phúc Vinh thông báo đã cầu hôn thành công.

Trước khi công khai, Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh có hơn hai năm đồng hành. Hai người cùng tham gia giải chạy tại Quy Nhơn năm 2024, dự một số sự kiện và có chung nhóm bạn. Tháng 4/2025, họ xuất hiện tại một show thời trang ở TPHCM. Đầu năm 2026, Nhan Phúc Vinh đến ủng hộ dự án điện ảnh do Khả Ngân đóng chính. Dù vậy, cả hai chưa từng xác nhận chuyện yêu đương.

Mối liên hệ giữa hai diễn viên bắt đầu từ năm 2018, khi cùng tham gia sitcom Thứ hai không hại được ai. Nhan Phúc Vinh đóng Quốc Bình, Khả Ngân vào vai Tiểu Kha. Họ không được xây dựng thành cặp tình nhân nổi bật trên màn ảnh, vì vậy ít người liên hệ hai diễn viên với nhau trước khi tin cầu hôn được công bố.

Xin lỗi vì phủ sóng mạng xã hội

Một ngày trước màn cầu hôn, Khả Ngân xuất hiện tại fan concert của Ái Phương ở TPHCM. Nữ diễn viên diện trang phục rộng, vóc dáng có phần đầy đặn hơn trước. Sau sự kiện, cụm từ liên quan nghi vấn Khả Ngân mang thai xuất hiện trong danh sách được tìm kiếm nhiều trên mạng xã hội.

Tối 31/8, Nhan Phúc Vinh đăng ảnh Khả Ngân đeo nhẫn trên ngón áp út, kèm thông báo ngắn: “She said yes” (Cô ấy đã đồng ý). Đây là lần đầu nam diễn viên công khai bạn gái trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Khả Ngân đăng ảnh bên bạn trai, gọi đây là “một hành trình mới và cũng là hành trình hạnh phúc nhất”. Cô cảm ơn Nhan Phúc Vinh đã cùng xây dựng mái ấm, đồng thời nhắc tới “món quà” kèm biểu tượng em bé. Chi tiết tiếp tục làm dấy lên nghi vấn nữ diễn viên đang mang thai.

Nhan Phúc Vinh cầu hôn Khả Ngân khiến cả showbiz náo loạn.

Sau nhiều ngày trở thành tâm điểm, Nhan Phúc Vinh đăng dòng trạng thái: “Xin lỗi vì làm phiền mọi người”. Anh không giải thích thêm. Lời nhắn ngắn được xem là phản ứng hiếm hoi của nghệ sĩ kín tiếng khi chuyện riêng bất ngờ phủ sóng mạng xã hội.

Khả Ngân sau đó đăng video khui quà được Nhan Phúc Vinh chuẩn bị và gọi anh là “chồng”. Nữ diễn viên cũng khẳng định khi bước sang vai trò mới, cô vẫn tiếp tục công việc và những dự án đã lên kế hoạch. Cặp diễn viên hiện chưa công bố ngày cưới.

Ở lần xuất hiện mới nhất bên nhóm bạn, vòng hai của Khả Ngân tiếp tục nhận được chú ý. Tuy nhiên, đến chiều 4/9, cả cô và Nhan Phúc Vinh chưa trực tiếp xác nhận thông tin có con đầu lòng.