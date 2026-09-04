Cảnh Điềm chứng tỏ nhan sắc luôn là 'nguồn tài nguyên thuộc hàng thượng hạng'

Sau sự kiện liên quan đến Cảnh Điềm, nhiều người bắt đầu bàn luận về nhan sắc của cô. Có người cho rằng, vẻ ngoài của cô vừa xinh đẹp lại vừa tạo cảm giác thân thiện, không gây chút áp lực hay e ngại nào, một vẻ đẹp thu hút cả nam giới lẫn nữ giới. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến ​​khác lại thấy cô không thực sự quá nổi bật về nhan sắc. Suy cho cùng, vẻ đẹp vốn dĩ tùy thuộc vào cảm nhận của mỗi người.

Câu chuyện bắt đầu khi Tôn Vũ Thần, doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực tiền số và được biết đến với khối tài sản hàng tỷ đôla Mỹ, kiện Cảnh Điềm, yêu cầu cô hoàn trả khoản "sính lễ" trị giá 30 triệu nhân dân tệ (khoảng 4,5 triệu đôla Mỹ). Vụ kiện nhanh chóng trở thành chủ đề 'nóng' trên mạng xã hội châu Á.

Tuy nhiên, diễn biến sau đó lại mang đến bất ngờ, khi dư luận thay đổi chóng mặt: Nếu như phản ứng ban đầu chỉ là sự chế giễu nhắm vào Cảnh Điềm, thì sau đó, nhiều nhân vật có tầm ảnh hưởng từ các lĩnh vực khác nhau và cư dân mạng đã lên tiếng bênh vực cô.

Đó là lý do tại sao khi một 'mỹ nhân' tỏ ra hơi đòi hỏi hay thất thường, người ta lại dễ dàng châm chước cho cô ấy. Với người đẹp, những hành động như vậy được xem là "cá tính" hoặc sự "đáng yêu". Nhưng khi một người kém sắc làm điều tương tự, họ lại bị coi là kẻ chỉ biết "gây phiền toái". Vì nhan sắc là một 'nguồn tài nguyên cao cấp', nên tất yếu nó sẽ khan hiếm.

Trong khi đó, Cảnh Điềm hiện còn 2 dự án đang chờ lên sóng trong năm 2026 là "Coming to Myself" đóng cùng Trương Tân Thành, và "Yesterday Once More" diễn cặp với Khuất Sở Tiêu.