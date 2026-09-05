Ảnh sao 5/9: Giáng My diện kiến Quốc vương Bhutan

Hoa hậu Giáng My "ấn tượng trước sự giản dị, thân thiện" của Quốc vương Bhutan.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và con trai mặc trang phục ăn ý, được nhiều khán giả nhận xét "trông như hai anh em".

Diễn viên Midu tiết lộ từ năm học này, cô trở thành giảng viên khoa Truyền thông & Thiết kế, Đại học Công nghệ TP HCM.

Đầu bếp Huy Trần - ông xã diễn viên Ngô Thanh Vân - chia sẻ tấm hình con gái ngồi ngoan trong vòng tay mẹ.

Diễn viên Quỳnh Nga được bạn trai Việt Anh mừng sinh nhật sớm.

Nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi - chồng hoa hậu H'Hen Niê - mô tả "diễn biến một buổi sáng của hai ba con: đi mua bánh mỳ - uống cà phê, ăn sáng - buồn ngủ - đi ngủ".

Ca sĩ Lương Bích Hữu "quay về năm ca khúc Cô gái Trung Hoa và Dằm trong tim ra đời".

Ca sĩ Diệp Lâm Anh khoe dáng qua ống kính bạn trai - người mẫu Phạm Kiên - trong chuyến du lịch Vĩnh Hy.

Á hậu Trúc Diễm chú thích tấm ảnh trong phòng gym: "Ngày xưa liễu yếu đào tơ. Còn ngày nay? Thôi đi tập tạ tiếp đây".

Ca sĩ Bảo Anh và con gái đón sinh nhật chung.