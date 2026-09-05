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Ảnh sao 5/9: Giáng My diện kiến Quốc vương Bhutan

Sự kiện: Sao Việt Hoa hậu Giáng My

Huy Trần ghi lại khoảnh khắc bình yên của bà xã Ngô Thanh Vân và ái nữ; Giáng My diện kiến Quốc vương Bhutan; Midu chuyển sang giảng dạy ở khoa mới.

Ảnh sao 5/9: Giáng My diện kiến Quốc vương Bhutan - 1

Hoa hậu Giáng My "ấn tượng trước sự giản dị, thân thiện" của Quốc vương Bhutan.

Ảnh sao 5/9: Giáng My diện kiến Quốc vương Bhutan - 2

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và con trai mặc trang phục ăn ý, được nhiều khán giả nhận xét "trông như hai anh em".

Ảnh sao 5/9: Giáng My diện kiến Quốc vương Bhutan - 3

Diễn viên Midu tiết lộ từ năm học này, cô trở thành giảng viên khoa Truyền thông & Thiết kế, Đại học Công nghệ TP HCM.

Ảnh sao 5/9: Giáng My diện kiến Quốc vương Bhutan - 4

Đầu bếp Huy Trần - ông xã diễn viên Ngô Thanh Vân - chia sẻ tấm hình con gái ngồi ngoan trong vòng tay mẹ.

Ảnh sao 5/9: Giáng My diện kiến Quốc vương Bhutan - 5

Diễn viên Quỳnh Nga được bạn trai Việt Anh mừng sinh nhật sớm.

Ảnh sao 5/9: Giáng My diện kiến Quốc vương Bhutan - 6

Nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi - chồng hoa hậu H'Hen Niê - mô tả "diễn biến một buổi sáng của hai ba con: đi mua bánh mỳ - uống cà phê, ăn sáng - buồn ngủ - đi ngủ".

Ảnh sao 5/9: Giáng My diện kiến Quốc vương Bhutan - 7

Ca sĩ Lương Bích Hữu "quay về năm ca khúc Cô gái Trung Hoa và Dằm trong tim ra đời".

Ảnh sao 5/9: Giáng My diện kiến Quốc vương Bhutan - 8

Ca sĩ Diệp Lâm Anh khoe dáng qua ống kính bạn trai - người mẫu Phạm Kiên - trong chuyến du lịch Vĩnh Hy.

Ảnh sao 5/9: Giáng My diện kiến Quốc vương Bhutan - 9

Á hậu Trúc Diễm chú thích tấm ảnh trong phòng gym: "Ngày xưa liễu yếu đào tơ. Còn ngày nay? Thôi đi tập tạ tiếp đây".

Ảnh sao 5/9: Giáng My diện kiến Quốc vương Bhutan - 10

Ca sĩ Bảo Anh và con gái đón sinh nhật chung.

Ảnh sao 30/8: Giáng My khoe ảnh thời trẻ
Ảnh sao 30/8: Giáng My khoe ảnh thời trẻ

Hoa hậu Giáng My đăng ảnh đen trắng thời học Nhạc viện; MONO dự sự kiện cùng bố mẹ ở Huế.

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Theo Zimi - Ảnh: FBNV ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-04/09/2026 22:45 PM (GMT+7)
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