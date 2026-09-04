Phương Mỹ Chi bán hết sạch vé chỉ trong một phút

Tối 3/9, Phương Mỹ Chi thông báo toàn bộ vé Early Bird của nhạc hội Dân chơi dân ca được bán hết chỉ sau một phút mở bán. “Cảm ơn mọi người rất nhiều”, nữ ca sĩ viết.

Theo thông báo chương trình có năm hạng vé, giá từ 700.000 đồng đến 3,5 triệu đồng. Ba khu vực Dân làng, Dân ca và Dân vũ bố trí khán giả đứng. Hai hạng cao nhất là Dân chơi và Dân chill có ghế ngồi. Vé chính thức mở bán lúc 20h ngày 5/9.

Dân chơi dân ca là đêm nhạc bán vé đầu tiên của Phương Mỹ Chi. Trước đó, nữ ca sĩ thực hiện showcase Vũ trụ cò bay miễn phí tại Trường THPT Marie Curie, TPHCM vào tháng 9/2023. Hơn 3.000 khán giả đội mưa theo dõi chương trình.

Tháng 10/2024, Phương Mỹ Chi tiếp tục tổ chức School Tour Vũ trụ cò bay tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, thu hút gần 10.000 người. Đây cũng là chương trình miễn phí dành cho học sinh, sinh viên. Hai điểm diễn dự kiến ở Hà Nội và Đà Nẵng khi đó phải tạm hoãn do ảnh hưởng của bão Yagi và tình hình thời tiết phức tạp.

Tạo hình Phương Mỹ Chi trong album Dân chơi dân ca.

Phương Mỹ Chi cho biết cô đầu tư khoảng 10 tỷ đồng cho dự án School Tour. Nữ ca sĩ không bán vé vì muốn tạo cơ hội để học sinh, sinh viên tiếp cận một chương trình kết hợp âm nhạc hiện đại với chất liệu văn hóa truyền thống.

Tại nhạc hội ngày 3/10, Phương Mỹ Chi dự kiến đưa các ca khúc trong album Dân chơi dân ca lên sân khấu với phần dàn dựng riêng. Cô xem đây là hoạt động được cô mong đợi nhất trong dự án.

Album Dân chơi dân ca phát hành ngày 27/8, ba năm sau Vũ trụ cò bay. Sản phẩm gồm 10 ca khúc, tiếp tục do Phương Mỹ Chi và DTAP thực hiện. Double2T, Rhyder, Shiki và Nguyễn Hùng góp giọng trong album.

Dự án khai thác 8 loại hình, chất liệu văn hóa trải dài nhiều vùng miền, trong đó có hát xoan Phú Thọ, hát xẩm, xòe Thái, dân ca Huế, dân ca Ê-Đê, hò Bả Trạo, cải lương - tuồng cổ và văn hóa Khmer Nam Bộ. Phương Mỹ Chi cũng mời các nhà nghiên cứu, nghệ nhân và nghệ sĩ như Tiến sĩ, NSND Bạch Tuyết, NSND Thanh Ngoan, Nghệ nhân Nhân dân Nguyễn Thị Lịch cố vấn.

Ca khúc mở đường cho album là Thiên đường với người thương. Sau 12 ngày phát hành, MV đạt 14 triệu lượt xem, đứng đầu bảng Video Daily và Song Weekly của YouTube Music Việt Nam. Đến ngày 3/9, sản phẩm đạt khoảng 22 triệu lượt xem trên YouTube, bản thu trên Spotify vượt 1,3 triệu lượt nghe.

Phương Mỹ Chi từng tổ chức đêm nhạc miễn phí thu hút 10.000 khán giả.

Không chỉ tạo hiệu ứng trên nền tảng âm nhạc, MV đưa văn hóa Khmer Nam Bộ đến gần khán giả trẻ. Tác phẩm giới thiệu nhạc ngũ âm, điệu múa, trang phục, nghi thức buộc chỉ đỏ trong lễ cưới cùng cảnh quan đặc sắc tại Trà Vinh và An Giang.

Trước khi công bố album và đêm nhạc mới, độ nhận diện của Phương Mỹ Chi tăng mạnh sau chương trình Em xinh say hi. Cô giành ngôi quán quân với 779.290 lượt bình chọn, đồng thời có mặt trong đội hình Best 5 cùng Bích Phương, LyHan, Orange và Lamoon. Đây là danh hiệu quán quân đầu tiên của Phương Mỹ Chi sau 12 năm đi hát, tham gia nhiều chương trình.

Nữ ca sĩ thể hiện nhiều tiết mục mang âm hưởng dân gian. Hề, Ếch ngoài đáy giếng thu hút hàng triệu lượt xem, góp phần đưa hát xẩm, hát bội và hình ảnh văn hóa Việt đến gần hơn với nhóm khán giả trẻ. Trước đó, nữ ca sĩ gây chú ý khi đại diện Việt Nam và đạt vị trí á quân Sing! Asia 2025.