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Ảnh sao 4/9: Huyền Baby nghỉ dưỡng trong biệt thự trăm tỷ đồng

Sự kiện: Sao Việt

Ca sĩ Huyền Baby tận hưởng kỳ nghỉ lễ ở biệt thự trăm tỷ đồng; Gin Tuấn Kiệt khoe ảnh con gái như bản sao mình thuở nhỏ.

Ảnh sao 4/9: Huyền Baby nghỉ dưỡng trong biệt thự trăm tỷ đồng - 1

Dịp lễ 2/9, Huyền Baby đi nghỉ cùng bạn thân tại biệt thự rộng hơn 1.000 m2 ở Đà Lạt. Ngôi nhà được cô và bạn xây chung để cùng tận hưởng không khí mát mẻ, vườn hoa nở quanh nhà.

Ảnh sao 4/9: Huyền Baby nghỉ dưỡng trong biệt thự trăm tỷ đồng - 2

Gin Tuấn Kiệt khoe ảnh con gái (trái) và mình thuở nhỏ, nói: 'Bản photocopy không cần công chứng'.

Ảnh sao 4/9: Huyền Baby nghỉ dưỡng trong biệt thự trăm tỷ đồng - 3

Uyên Linh có chuyến công tác kết hợp biểu diễn tại Đà Lạt. Ca sĩ cho biết không khí nơi đây khiến cô 'ngủ sưng mắt'.

Ảnh sao 4/9: Huyền Baby nghỉ dưỡng trong biệt thự trăm tỷ đồng - 4

MC Thanh Thanh Huyền bắt nhịp xu hướng dán sticker lên mặt nạ. Cô pha matcha và chăm sóc da tại nhà trong ngày nghỉ.

Ảnh sao 4/9: Huyền Baby nghỉ dưỡng trong biệt thự trăm tỷ đồng - 5

Lan Ngọc cũng hưởng ứng trend dán sticker cùng các cháu. Cô viết: 'Gia đình đu trend muộn cùng các cháu'.

Ảnh sao 4/9: Huyền Baby nghỉ dưỡng trong biệt thự trăm tỷ đồng - 6

Nghệ sĩ Ưu tú Hạnh Thúy khoe ảnh selfie, tự nhận xét 'phúc khí mình không phải dạng vừa đâu'.

Ảnh sao 4/9: Huyền Baby nghỉ dưỡng trong biệt thự trăm tỷ đồng - 7

Văn Mai Hương khoe ảnh hậu trường chương trình 'Sao nhập ngũ'. Cô cho biết: 'Tôi trong lúc vội vã, 'chân trước đá chân sau, tung cả dép, tí ngã vỡ cả mặt mà mồm vẫn luyện thanh'.

Ảnh sao 4/9: Huyền Baby nghỉ dưỡng trong biệt thự trăm tỷ đồng - 8

Hoa hậu Lương Thùy Linh tạo dáng bên bờ biển Nha Trang.

Ảnh sao 4/9: Huyền Baby nghỉ dưỡng trong biệt thự trăm tỷ đồng - 9

Sau kỳ nghỉ lễ, Chi Pu có chuyến công tác tại Thái Lan. Ca sĩ ví bản thân 'như một cánh chim bay không mỏi mệt'.

Ảnh sao 4/9: Huyền Baby nghỉ dưỡng trong biệt thự trăm tỷ đồng - 10

Ca sĩ Hà Nhi chia sẻ hình ảnh giữa thiên nhiên, nói: 'Một cô gái như vậy nếu trốn vào rừng xanh sống một mình thì sao'.

Cầu hôn Khả Ngân, Nhan Phúc Vinh bất ngờ nhắc đến Lý Hải
Cầu hôn Khả Ngân, Nhan Phúc Vinh bất ngờ nhắc đến Lý Hải

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Theo Khắc Bình ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-03/09/2026 22:09 PM (GMT+7)
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