Nhan Phúc Vinh 'tiếc vì không mua được nhẫn to hơn' cầu hôn Khả Ngân

Tối 31/8, Nhan Phúc Vinh khoe bức ảnh Khả Ngân đeo chiếc nhẫn Cartier lấp lánh trên tay, kèm chú thích đầy tự hào: "Cô ấy đã đồng ý". Dưới bài đăng, đông đảo khán giả cùng bạn bè nghệ sĩ gửi lời chúc mừng, chung vui với cặp sao, trong đó có hoa hậu Hương Giang, diễn viên Diễm My, Thúy Ngân, Midu, Quỳnh Nga, Hồng Diễm, ca sĩ Đông Nhi, Diệp Lâm Anh, Võ Hạ Trâm, MC Hoàng Oanh, Thảo Vân... "Trăm sự nhờ anh chăm em gái của tụi em nha", ca sĩ Ái Phương - đàn chị thân thiết của Khả Ngân - nhắn nhủ Nhan Phúc Vinh.

Trong khi đó, diễn viên Hà Hiền - bạn thân của nam chính - chia sẻ khoảnh khắc hậu trường buổi cầu hôn và cho biết: "Khúc này anh Vinh đang kể 'lúc đầu anh tính mua nhẫn có cái hột bự vầy nè, mà tìm hoài không được'. Cuối cùng ông anh của tôi cũng đã về bờ. Chúc đôi trẻ mãi bên nhau nhé".

Hậu trường Nhan Phúc Vinh cầu hôn Khả Ngân. Ảnh: Facebook Hà Hiền

Màn cầu hôn Nhan Phúc Vinh dành cho Khả Ngân diễn ra trong không gian nhà hàng sang trọng, riêng tư. Cả hai mặc trang phục đơn giản với gam trung tính đồng điệu. Người đẹp 29 tuổi tạo điểm nhấn phong cách bằng mẫu túi Hermes Birkin hơn nửa tỷ đồng.

Trên trang cá nhân tối qua, Khả Ngân cũng thông báo dấu mốc đáng nhớ. Cô gọi đây là chặng đường mới, "hành trình hạnh phúc nhất" đời mình. Khoe chiếc nhẫn từ thương hiệu cao cấp, diễn viên 11 tháng 5 ngày tri ân nửa kia: "Cảm ơn anh đã đến, cùng em xây dựng mái ấm nhỏ của riêng mình, và cảm ơn món quà đã khiến hạnh phúc ấy trở nên trọn vẹn hơn". Nhan sắc 9X khẳng định khi bước sang giai đoạn mới, cô vẫn là chính mình, yêu công việc và tiếp tục theo đuổi các dự án. Còn những câu chuyện riêng tư, cựu hot girl sẽ giữ cho gia đình nhỏ.

Chiếc nhẫn Cartier Nhan Phúc Vinh trao cho vợ sắp cưới. Ảnh: FBNV

Khả Ngân sinh năm 1997, nổi lên với danh xưng "hot girl boxing" năm 15 tuổi. Khi lấn sân điện ảnh, cô được khen về ngoại hình nhưng diễn xuất bị chê ở các phim: Cao thủ ẩn danh, Yêu em từ khi nào, 100 ngày bên em, Hậu duệ mặt trời... Với 11 tháng 5 ngày và Gia đình mình vui bất thình lình, người đẹp được đánh giá có tiến bộ, tuy nhiên danh hiệu "Nữ diễn viên chính xuất sắc" tại giải thưởng Cánh diều vàng 2022 vẫn gây tranh cãi. Đẹp đôi và diễn ăn ý trong hai tác phẩm này, Khả Ngân vướng tin đồn "phim giả tình thật" với Thanh Sơn nhưng cả hai chưa từng xác nhận.

Nhan Phúc Vinh sinh năm 1986 tại Cần Thơ, khởi nghiệp với vai trò người mẫu rồi lấn sân diễn xuất. Anh biến hóa qua nhiều dạng vai ở các phim: Cô Thắm về làng, Ước hẹn mùa thu, Ngày ấy mình đã yêu, Đường đua, Đảo của dân ngụ cư, Mộng phù hoa, Tình yêu và tham vọng, Giấc mơ của mẹ...