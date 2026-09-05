Tôn Vũ Thần gặp biến cố sau ồn ào với Cảnh Điềm

Câu chuyện giữa Tôn Vũ Thần với Cảnh Điềm liên tục được truyền thông châu Á nhắc tới. Doanh nhân trong lĩnh vực tiền số được cho là đã công khai thông tin về mối quan hệ tình cảm trong quá khứ, đồng thời đưa tranh chấp tài chính trị giá hơn 4,5 triệu USD ra tòa.

Theo truyền thông Trung Quốc, Tôn Vũ Thần yêu cầu Cảnh Điềm cùng cha mẹ cô hoàn trả khoản tiền mà anh cho rằng mình đã bỏ ra trong thời gian hai người còn quan hệ tình cảm. Giá trị lớn của khoản tiền, cộng với danh tiếng của cả 2, nhanh chóng biến vụ kiện thành chủ đề nóng trên mạng xã hội châu Á.

Sự chú ý tăng mạnh khi Tôn Vũ Thần được cho là đăng một tâm thư dài khoảng 6.000 chữ, đề cập nhiều chi tiết liên quan đến tình cảm, tiền bạc cùng những thỏa thuận giữa hai bên. Cách đưa chuyện riêng tư ra trước công chúng khiến dư luận chia thành nhiều luồng ý kiến, thay vì chỉ tập trung vào bản chất pháp lý của tranh chấp.

Nhiều cư dân mạng cho rằng bất đồng tài chính nên được giải quyết bằng chứng cứ tại tòa, không nên biến đời tư thành cuộc tranh luận kéo dài. Một số ý kiến khác đặt câu hỏi liệu việc xuất hiện dày đặc trên truyền thông có giúp Tôn Vũ Thần duy trì sự chú ý cho tên tuổi hay không.

Câu chuyện giữa Tôn Vũ Thần với Cảnh Điềm liên tục được truyền thông châu Á nhắc tới. Sina.

Trước phản ứng trái chiều, doanh nhân này được cho là muốn hạ nhiệt căng thẳng, bày tỏ ý định khép lại tranh cãi công khai, không tiếp tục làm phiền cuộc sống của tình cũ. Tuy nhiên, khi câu chuyện với Cảnh Điềm chưa lắng xuống, Tôn Vũ Thần lại gặp thêm vấn đề trong lĩnh vực tiền số.

Nền tảng giao dịch HTX, doanh nghiệp có liên quan đến Tôn Vũ Thần, được cho là xảy ra sự cố an ninh mạng. Vụ tấn công khiến một số chức năng bị ảnh hưởng, xuất hiện thông tin một bộ phận người dùng gặp khó khăn khi giao dịch hoặc rút tài sản. Tài khoản được cho là liên quan vụ tấn công còn đăng lời chế giễu nhắm vào doanh nhân.

Phía Tôn Vũ Thần sau đó xác nhận nền tảng xảy ra sự cố, cho biết đang thu thập chứng cứ để trình báo cơ quan chức năng. Mức độ thiệt hại, nguyên nhân cụ thể vẫn cần cơ quan có thẩm quyền điều tra, làm rõ. Việc 2 sự việc xuất hiện gần nhau khiến anh cùng lúc chịu sức ép từ dư luận, vụ kiện tình cảm lẫn hoạt động kinh doanh.

Cảnh Điềm giữ im lặng trước sóng gió

Trái với cách Tôn Vũ Thần liên tục chia sẻ thông tin, Cảnh Điềm giữ thái độ tương đối kín tiếng. Nữ diễn viên không tham gia một cuộc đấu khẩu kéo dài trên mạng xã hội. Cô từng khẳng định bản thân không bao giờ vì tiền mà đánh đổi tình yêu hay giá trị của mình, dù thừa nhận có thể từng nhìn người chưa đủ sáng suốt.

Cảnh Điềm nhấn mạnh niềm tin vào tình yêu, pháp luật, sự thiện lương cùng công bằng. Trong những hình ảnh gần đây, nữ diễn viên tỏ ra bình thản, vui vẻ khi đi ăn, gặp gỡ bạn bè, được cho là tập trung cho công việc, chăm sóc bản thân thay vì phản hồi từng phát ngôn của tình cũ.

Giữa lúc tranh chấp chưa ngã ngũ, sự nghiệp của Tôn Vũ Thần cũng được công chúng nhìn lại. Sinh năm 1990 tại Trung Quốc, anh từng học Đại học Bắc Kinh trước khi sang Mỹ, nhận bằng thạc sĩ tại Đại học Pennsylvania. Anh quan tâm đến Bitcoin từ giai đoạn đầu của thị trường tiền mã hóa, từng làm việc tại Ripple, sau đó xây dựng Peiwo dành cho người dùng trẻ tại Trung Quốc.

Tôn Vũ Thần liên tục lên bài, chia sẻ về mối quan hệ với Cảnh Điềm. Sina.

Năm 2017, Tôn Vũ Thần thành lập TRON. Dự án nhanh chóng thu hút cộng đồng blockchain, đưa tên tuổi của anh lên tầm quốc tế. Sau đó, doanh nhân mở rộng hoạt động trong ngành tài sản số, trong đó có thương vụ mua lại BitTorrent. Bên cạnh kinh doanh, anh còn nổi tiếng với những quyết định thường tạo hiệu ứng truyền thông mạnh.

Năm 2019, Tôn Vũ Thần chi khoảng 4,57 triệu USD cho một bữa trưa từ thiện với tỷ phú, nhà đầu tư Warren Buffett. Đến năm 2024, anh tiếp tục gây xôn xao khi mua tác phẩm "Comedian" của nghệ sĩ Maurizio Cattelan với giá khoảng 6,2 triệu USD. Tác phẩm gồm một quả chuối được dán lên tường bằng băng keo, từng trở thành hiện tượng của nghệ thuật đương đại.

Về phần Cảnh Điềm, ngôi sao sinh năm 1988 từng tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, được gọi là "đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh". Cô nổi tiếng qua "Tư Đằng", "Đại Ngọc Nhi Truyền Kỳ", từng góp mặt trong các dự án Hollywood như "Kong: Skull Island", "The Great Wall". Vài năm gần đây, sự nghiệp của nữ diễn viên bị ảnh hưởng bởi những ồn ào đời tư.

Hiện tranh chấp giữa Tôn Vũ Thần với Cảnh Điềm chưa có kết luận cuối cùng. Nếu vụ kiện tiếp tục được giải quyết tại tòa, khoản tiền hơn 4,5 triệu USD cần được chứng minh bằng tài liệu, chứng cứ hợp pháp. Trước phán quyết của cơ quan có thẩm quyền, các cáo buộc từ mỗi phía vẫn cần được nhìn nhận thận trọng.

Theo: Sina