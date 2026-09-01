Ba năm yêu kín tiếng của Khả Ngân - Nhan Phúc Vinh

Tối 31/8, Nhan Phúc Vinh khoe khoảnh khắc Khả Ngân nhận lời cầu hôn. Sau đó Khả Ngân, cô cũng xác nhận sắp lên xe hoa, gọi đây là hành trình mới, cũng là quãng thời gian hạnh phúc nhất đời mình, đồng thời cảm ơn bạn trai đã cùng xây dựng một mái ấm riêng.

Dưới bài đăng, nhiều đồng nghiệp gửi lời chúc mừng. Diễn viên Hồng Ánh tiết lộ đã biết chuyện từ trước, đến nay mới thấy cặp uyên ương công khai. Bảo Hân phim Về nhà đi con nói đã sẵn sàng đi ăn cỗ cưới.

Khả Ngân nhận lời cầu hôn của Nhan Phúc Vinh.

Tin vui khiến không ít người bất ngờ, bởi cả hai vốn kín tiếng chuyện đời tư. Khả Ngân từng vướng tin đồn hẹn hò diễn viên Thanh Sơn sau khi đóng chung phim 11 Tháng 5 Ngày, nhưng nhiều lần phủ nhận, khẳng định chỉ là đồng nghiệp.

Còn Nhan Phúc Vinh cũng chưa từng thừa nhận hẹn hò ai, dù liên tục bị khán giả "ghép đôi" cùng các bạn diễn.

Trước đó, dù không công khai chuyện tình, Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân đã đồng hành trong công việc lẫn cuộc sống. Tại lễ trao giải VTV Awards 2023, cả hai cùng có mặt và lọt vào top 3 đề cử ở hai hạng mục Nam và Nữ diễn viên ấn tượng, trong đó Nhan Phúc Vinh giành chiến thắng.

Khoảnh khắc họ xuất hiện cạnh nhau trên thảm đỏ khi đó được một số khán giả chú ý.

Đến năm 2024, cặp nghệ sĩ có dịp chia sẻ đam mê chung với thể thao khi cùng góp mặt tại giải VnExpress Marathon Quy Nhơn. Nhan Phúc Vinh hoàn thành cự ly 21 km, còn Khả Ngân đạt hạng 19 nữ ở cự ly 5 km. Cả hai nán lại chờ nhau chụp ảnh khoe huy chương thành tích sau khi về đích.

Cặp nghệ sĩ cùng hoàn thành đường chạy.

Đầu tháng 1, Nhan Phúc Vinh xuất hiện tại sự kiện ra mắt phim Vạn dặm yêu em (Love in Vietnam) - dự án điện ảnh hợp tác Việt - Ấn đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của Khả Ngân. Khi cả hai thông báo kết hôn, video nam diễn viên đội mũ, mang khẩu trang âm thầm đến ủng hộ bạn gái được lan truyền lại.

Bên cạnh những lần sánh vai trước công chúng, cả hai thường xuyên tương tác dưới các bài post trên các trang mạng xã hội của nhau.

Nhan Phúc Vinh sinh năm 1986, quê Cần Thơ, là một trong những gương mặt quen thuộc của phim giờ vàng VTV.

Khả Ngân sinh năm 1997, bước vào showbiz với vai trò người mẫu ảnh trước khi dần khẳng định tên tuổi ở lĩnh vực diễn xuất và trở thành một trong những nữ diễn viên được yêu thích của màn ảnh Việt.