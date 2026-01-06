Phản ứng bất ngờ của Tuấn Hưng khi bị chê hết thời, giọng hát đi xuống

Một năm đầy biến cố và đau thương của Tuấn Hưng

Nhìn lại một năm vừa qua, ca sĩ Tuấn Hưng đã không khỏi ngậm ngùi gọi đó là “năm của nhiều biến cố đau thương”. Nam ca sĩ đã phải đối diện với nhiều biến cố cả trong công việc lẫn cuộc sống gia đình. Và có những lúc anh phải tự giấu nỗi buồn của mình vào sâu vì mọi thứ không còn màu hồng như trước nữa.

Tuấn Hưng gọi 2025 là năm của nhiều biến cố đau thương. Ảnh: FBNV

“Biến cố lớn của cuộc đời khi mẹ không còn khiến tôi mất đi điểm tựa lớn nhất của cuộc đời mình. Tôi loay hoay có những lúc không biết việc làm tiếp theo của mình sẽ là gì? Tôi giấu cảm xúc này trước vợ con mình và những người bạn”, ca sĩ Tuấn Hưng trải lòng.

Giọng ca “Nắm lấy tay anh” nói rằng, anh biết mình đã qua tuổi thanh xuân và đỉnh cao của sự nghiệp. Nhưng anh vẫn đam mê âm nhạc và vẫn còn nhiều ý tưởng cho công việc muốn làm. Bởi lẽ đó, dù phải đối diện với trăm bề thử thách nhưng anh vẫn sẽ tiếp tục cất tiếng hát của mình để mang lại những bản tình ca có ý nghĩa cho cuộc đời.

“Cảm ơn tất cả các bạn những người mà tôi chưa bao giờ gặp mặt chưa bao giờ bắt tay, các bạn đã tạo cho tôi một áp lực để rèn tâm - trí- lực để tôi nhận thức phải hiểu rằng sau ánh hào quang kia sự thật bây giờ tôi là ai?

Những sự khắt khe của khán giả khi nói mình hết thời hay giọng hát đi xuống không làm tôi buồn mà tôi lại lấy đó làm động lực để tiếp tục cải thiện và hoàn thiện bản thân mình. Tôi khẳng định sau 4 tháng tĩnh dưỡng, tập luyện thì giọng hát của mình đã trở lại như thời trẻ”, ca sĩ Tuấn Hưng bày tỏ thêm.

Tuấn Hưng cho rằng, anh sẽ vượt áp lực để trở lại với thời phong độ. Ảnh: FBNV

Trước đó, trong ngày đầu tiên của năm 2026, nam ca sĩ gốc Hà Nội cũng nói rằng, năm 2025 trôi qua khiến anh nhận ra những giá trị đích thực của bản thân, những gì mình đang có và những gì thật sự không thuộc về mình.

“Một năm mới như một ngã rẽ của cuộc đời và hành trình sống này không còn mẹ yêu bên cạnh nhưng chính sự mất mát to lớn lại khiến sự nỗ lực vươn lên của tôi lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Tôi chọn cho mình cuộc sống nhẹ nhàng bình yên để dành hết những gì mình có thể cho bố và vợ con, chăm chút cho sự việc và giọng hát của mình.

Trong âm nhạc năm nay tôi sẽ trở lại cách mạnh mẽ để chứng minh thời gian có thể làm ta già đi nhưng không làm nguội đi đam mê của mình”, Tuấn Hưng trải lòng.

Trung tuần tháng 12/2025, ca sĩ Tuấn Hưng ra mắt album “Chạm” và đã không kìm được xúc động khi chia sẻ về ca khúc với tựa đề "Chạm vào nỗi nhớ mẹ".

Ca khúc “Chạm vào nỗi nhớ mẹ” được anh viết khi mẹ qua đời, lúc đang trong trạng thái chống chếnh và đau thương nhất.

“Tôi ngồi trong nhà, ngoài sân, đi lên gác, đâu đâu tôi cũng thấy hình bóng của mẹ. Tất cả mọi người trong gia đình tôi đều vẫn cảm thấy mẹ như vẫn còn ở đây, chỉ khi đi ra khỏi nhà mới cảm nhận rất rõ sự mất mát.

Mọi người thường nghe những ca khúc viết về mẹ phải êm đềm, day dứt nhưng tôi có nỗi nhớ riêng, cá tính riêng trong âm nhạc nên muốn nỗi nhớ mẹ cũng thật nhất với con người của mình”, Tuấn Hưng nghẹn ngào chia sẻ.