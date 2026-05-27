Becks - Vic đưa các con đi nghỉ hè ở Tây Ban Nha

Sự kiện: David Beckham

Vợ chồng Becks - Vic đang có kỳ nghỉ trên du thuyền ở Ibiza cùng các con Romeo, Harper và bạn gái của Romeo - Kim Turnbull.

Nhà Becks được bắt gặp xuất hiện tại Ibiza hôm 25/5 nhân dịp nghỉ hè. Ibiza nằm ở Địa Trung Hải, cách bờ biển thành phố Valencia khoảng 79-150 km về phía đông và cách Barcelona khoảng 250 km theo đường chim bay. Đây là hòn đảo lớn thứ ba trong quần đảo Balearic và là một phần của cộng đồng tự trị Tây Ban Nha.

Victoria gây chú ý khi diện bikini vàng kết hợp váy xuyên thấu họa tiết, để lộ vóc dáng săn chắc ở tuổi 52.

Nhà thiết kế hoàn thiện phong cách nghỉ dưỡng bằng dép Hermès Oran và túi biển cỡ lớn.

Trong khi đó, Becks chọn trang phục đơn giản với áo thun và quần short tông be.

Cả hai lên thuyền cùng con trai Romeo Beckham, con gái Harper Beckham và Kim Turnbull - bạn gái của Romeo.

Harper Beckham, 14 tuổi, cũng thu hút sự chú ý khi cầm theo clutch Bottega Veneta trị giá khoảng 1.275 bảng Anh, phối cùng váy hai dây.

Romeo Beckham xuất hiện với mái tóc tẩy sáng nổi bật.

Bạn gái của Romeo, Kim Turnbull, diện váy đen tối giản khi lên thuyền.

Con trai cả Brooklyn Beckham không xuất hiện trong chuyến đi sau khi cắt liên lạc với gia đình từ tháng Một năm nay. Con trai út Cruz Beckham cũng vắng mặt do bận quảng bá cùng ban nhạc riêng.

Chuyến nghỉ dưỡng diễn ra không lâu sau khi Victoria chia sẻ loạt ảnh mừng sinh nhật cháu gái Libby Adams trên mạng xã hội. Nhà thiết kế còn đùa rằng cháu gái "được học từ người giỏi nhất" khi đăng ảnh Libby nằm tắm nắng cạnh hồ bơi. Ngoài cuộc sống gia đình, Victoria Beckham gần đây cũng gây chú ý khi tiết lộ sẵn sàng cân nhắc bán thương hiệu thời trang cá nhân sau hơn 20 năm xây dựng. Trong cuộc phỏng vấn với Financial Times, cô cho biết doanh thu thương hiệu đã vượt mốc 100 triệu USD và đang chuẩn bị mở thêm cửa hàng tại New York và Miami. Cựu thành viên Spice Girls khẳng định muốn tiếp tục phát triển thương hiệu thành 'một đế chế thời trang', nhưng không có ý định quay lại ca hát vì đã 'trao lại cây gậy' cho con trai Cruz.

Theo Tùng Anh (Theo Mail) ([Tên nguồn])

Theo Tùng Anh (Theo Mail)

-26/05/2026 10:38 AM (GMT+7)
