Người phụ nữ là ngoại lệ của ông Trump

Đặc quyền hiếm có

Huyền thoại nhạc đồng quê Mỹ Dolly Parton qua đời ngày 25/8 (giờ địa phương), hưởng thọ 80 tuổi, sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư.

Không lâu sau khi tin buồn được công bố, Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng thông điệp chia buồn trên nền tảng Truth Social: “Thật buồn khi phải thông báo Dolly Parton, một trong những ca sĩ nhạc đồng quê vĩ đại nhất từ trước đến nay và hơn thế nữa, vừa qua đời. Đây là mất mát lớn đối với hàng triệu người. Chưa từng có ai giống như bà ấy và cũng sẽ không bao giờ có. Hãy yên nghỉ, Dolly! Cả thế giới yêu bà!”.

Tổng thống Donald Trump tri ân Dolly Parton bằng sắc lệnh hạ quốc kỳ trên toàn quốc, cũng như các cơ sở ở nước ngoài. Ảnh: CBS.

Ông Trump còn sử dụng thẩm quyền được Hiến pháp và luật pháp Mỹ trao cho để ban hành sắc lệnh hạ quốc kỳ tưởng nhớ nữ danh ca. Theo văn bản chính thức, quốc kỳ được treo rủ từ ngày 25/8 đến hoàng hôn 1/9, tại Nhà Trắng, các tòa nhà và khuôn viên công cộng, căn cứ quân sự, tàu hải quân trên toàn nước Mỹ và các vùng lãnh thổ, cũng như các cơ quan ngoại giao Mỹ ở nước ngoài.

Dolly Parton là một trong số rất ít nghệ sĩ từng được hưởng nghi thức đặc biệt này. Hạ quốc kỳ là một trong những hình thức tưởng niệm có tính biểu tượng mạnh của Mỹ, thường được áp dụng để tưởng nhớ các nguyên thủ quốc gia, quan chức cấp cao, quân nhân hy sinh hoặc trong những thời điểm đất nước xảy ra bi kịch lớn.

Trước giọng ca I will always love you, ngôi sao gần nhất có được vinh dự này là danh hài kiêm diễn viên Bob Hope vào năm 2003, do cựu Tổng thống George W. Bush ký sắc lệnh.

Một số nghệ sĩ khác như Whitney Houston, Prince, Aretha Franklin... cũng từng được hạ cờ tưởng niệm, nhưng chỉ ở cấp bang.

Hai lần từ chối chính quyền ông Trump

Điều khiến Dolly Parton trở nên đặc biệt hơn những nghệ sĩ từng được vinh danh bằng nghi thức hạ quốc kỳ còn đến từ lựa chọn kiên định.

Ông Trump được biết đến là nhân vật có cá tính chính trị mạnh. Dolly Parton lại luôn cố gắng giữ khoảng cách với chính trị đảng phái. Bà thậm chí từng hai lần từ chối Huân chương Tự do của tổng thống dưới thời ông Trump.

Năm 2021, nữ danh ca tiết lộ chính quyền của ông Trump từng hai lần đề nghị trao cho bà Huân chương Tự do của Tổng thống. Bà từ chối lần đầu vì chồng bị ốm và lần thứ hai vì không muốn đi lại trong thời kỳ COVID-19.

Chính quyền dưới thời ông Joe Biden cũng có động thái tương tự nhưng không nhận được cái gật đầu từ bà Parton. Bà lo ngại việc nhận huân chương có thể khiến bản thân bị nhìn nhận như đang “làm chính trị”.

Bà Parton ba lần từ chối nhận Huân chương Tự do của tổng thống vì không muốn dính dáng đến chính trị. Ảnh: Jim Gensheimer.

Thái độ này giúp bà trở nên khác biệt trong thời đại chính trị Mỹ bị phân cực sâu sắc. Nó cũng cho thấy sự tôn trọng mà ông Trump dành cho huyền thoại nhạc đồng quê không dựa trên lòng trung thành chính trị, mà xuất phát từ chính con người và di sản bà để lại.

Dolly Parton hội tụ nhiều yếu tố khiến bà có sức ảnh hưởng đặc biệt: thương hiệu mạnh, sức ảnh hưởng đại chúng lớn và những thành tựu nổi bật trong âm nhạc, điện ảnh, kinh doanh và hoạt động xã hội, tránh công khai ủng hộ bất kỳ nhân vật hay đảng phái chính trị nào.

CNN nhận định rằng trong thời điểm dường như không có người nổi tiếng Mỹ nào tránh khỏi những chia rẽ sâu sắc của đất nước, Dolly Parton là biểu tượng có khả năng vượt qua các ranh giới, giữ thái độ trung lập trong những “cuộc chiến văn hóa” nhưng vẫn thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình.

Nghệ sĩ độc nhất vô nhị

Dù phi đảng phái, Dolly Parton vẫn nhận được sự công nhận rộng rãi trong giới chính trị. Không chỉ ông Trump, nhiều cựu Tổng thống Mỹ và chính trị gia cũng bày tỏ tiếc thương, tri ân trước sự ra đi của bà.

Cựu Tổng thống Bill Clinton ca ngợi Dolly Parton là “nhân vật độc nhất vô nhị”, nhạc sĩ và nghệ sĩ biểu diễn tuyệt vời. Theo ông Clinton, bà vươn lên từ nghèo khó ở Tennessee nhưng chưa bao giờ quên nguồn cội, đồng thời có nhiều đóng góp cho cộng đồng, đặc biệt trong việc thúc đẩy xóa mù chữ.

Cựu Tổng thống George W. Bush nhấn mạnh bà Parton không chỉ là nghệ sĩ giải trí tuyệt vời mà còn là con người tuyệt vời, đồng thời ghi nhận những đóng góp của bà cho giáo dục, sức khỏe và cộng đồng.

Cựu Tổng thống Joe Biden cũng dùng cụm từ “độc nhất vô nhị” để miêu tả Dolly Parton. Trong mắt ông, bà là “nguồn cảm hứng cho hàng triệu người”, không ngừng đấu tranh cho phụ nữ và bình đẳng. Ông ca ngợi những nỗ lực giúp hàng triệu trẻ em học đọc, học viết của nữ danh ca, cũng như cách bà lan tỏa sự tử tế và tôn trọng.

Cựu Tổng thống Barack Obama cho rằng thật khó để tưởng tượng một người có tầm ảnh hưởng lớn như Dolly Parton. Ông nhắc đến hành trình phi thường của bà: vươn lên từ nghèo khó, giành 11 giải Grammy và một giải Emmy, xây dựng đế chế kinh doanh, hỗ trợ hàng triệu trẻ em học tập và góp phần thúc đẩy nghiên cứu vaccine COVID-19 của Moderna. Ông Obama gọi đó là “cuộc đời phi thường” và gửi lời chia buồn đến gia đình, người hâm mộ của Dolly.

Những thành tựu đạt được khi còn sống giúp Dolly Parton có được sự tôn trọng cao nhất tại Mỹ. Ảnh: Shutterstock

Trong hơn 6 thập niên, Dolly Parton hiện diện ở nhiều lĩnh vực: âm nhạc, điện ảnh, truyền hình, kinh doanh và từ thiện. Theo Recording Academy, bà sở hữu 11 giải Grammy từ 54 đề cử, cùng 25 ca khúc đứng số một trên bảng xếp hạng Hot country songs và doanh số toàn cầu hơn 100 triệu bản ghi.

Bà là siêu sao Hollywood đồng thời là người con xuất thân từ vùng Appalachia nghèo khó. Dolly gây ấn tượng với vẻ ngoài hào nhoáng, mái tóc vàng, trang phục lấp lánh và lối trang điểm đậm. Thế nhưng, những bài hát nổi tiếng nhất của bà lại kể về những điều rất đời thường: tình yêu, sự chia ly, gia đình, phụ nữ lao động và khát vọng đổi đời.

Dolly Parton đại diện cho câu chuyện mà nhiều người Mỹ dễ nhận ra và tôn trọng: từ nghèo khó đi lên bằng tài năng, lao động và ý chí, nhưng không quay lưng với nơi mình sinh ra.

Một trong những thành tựu từ thiện quan trọng nhất của Dolly Parton là chương trình tặng sách Imagination Library. Bà thành lập chương trình vào năm 1995, lấy cảm hứng từ việc cha mình không biết đọc, viết. Đến nay, chương trình đã trao hơn 200 triệu cuốn sách miễn phí cho trẻ em.

Theo Reuters, Dolly Parton cũng quyên góp một triệu USD cho nghiên cứu vaccine COVID-19 của Moderna. Daily Mail cho rằng bà Parton có thể đã là tỷ phú USD nếu không dành quá nhiều tiền cho các hoạt động từ thiện.