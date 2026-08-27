Trước khi ôm nhau công khai, Hoàng Oanh và Lê Giang Patrik lộ nghi vấn hẹn hò từ 2/9 năm ngoái

Hoàng Oanh và Lê Giang Patrik: Chi tiết từ 2/9/2025 bất ngờ được dân mạng “đào” lại

Hoàng Oanh và Lê Giang Patrik công khai tình cảm bằng khoảnh khắc ôm nhau sau trận đấu, khép lại thời gian dài khiến người hâm mộ đặt nghi vấn về mối quan hệ.

Đáng chú ý, sau khoảnh khắc này, cư dân mạng tiếp tục tìm lại những hình ảnh, thông tin từng xuất hiện trước đó để ghép nối các dấu hiệu liên quan đến mối quan hệ của cả hai.

Hoàng Oanh và Lê Giang Patrik công khai sau trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026. Nguồn: tiktok vietphongkptq

Cụ thể, vào dịp Quốc khánh 2/9/2025, Hoàng Oanh cùng con trai Maximus và Lê Giang Patrik được phát hiện từng check-in tại cùng một địa điểm ở TP.HCM trong cùng ngày. Ở thời điểm đó, sự trùng hợp này không nhận được nhiều sự chú ý.

Tuy nhiên, sau khi chuyện tình cảm của Hoàng Oanh và Lê Giang Patrik được công khai, những bài đăng cũ bất ngờ được cư dân mạng tìm lại. Một số ý kiến cho rằng đây có thể là thời điểm nữ MC để bạn trai gặp gỡ con trai. Dù vậy, đây chỉ là suy đoán từ cộng đồng mạng; Hoàng Oanh và Lê Giang Patrik chưa từng xác nhận cụ thể về cuộc gặp này.

Chi tiết từ năm 2025 khiến nhiều người bất ngờ khi cho thấy những dấu hiệu liên quan đến mối quan hệ của cả hai có thể đã xuất hiện từ khá lâu, trước thời điểm tin đồn hẹn hò trở nên rầm rộ.

Lê Giang Patrik sinh năm 1992, có bố là người Việt Nam và mẹ là người Slovakia. Sau thời gian thi đấu tại châu Âu, anh trở về Việt Nam chơi bóng từ năm 2023 và nhanh chóng tạo dấu ấn tại V.League. Thủ môn này cũng nhận được sự chú ý nhờ ngoại hình điển trai và phong cách gần gũi.

Hoàng Oanh và Lê Giang Patrik từ năm 2025. Ảnh: FBNV

Đầu năm 2026, Lê Giang Patrik hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam và được triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Tại ASEAN Cup 2026, anh được trao cơ hội bắt chính và trở thành một trong những nhân tố được chú ý trong đội hình tuyển Việt Nam.

Trong khi đó, Hoàng Oanh sinh năm 1990, là MC, Á hậu và diễn viên quen thuộc với khán giả truyền hình. Sau cuộc hôn nhân đầu tiên, cô dành nhiều thời gian cho công việc và chăm sóc con trai.

Từ đầu năm 2026, Hoàng Oanh từng chia sẻ về việc có bạn trai mới. Nữ MC nhiều lần đăng tải những khoảnh khắc tình cảm như nắm tay, đi du lịch cùng nửa kia nhưng chủ động che giấu danh tính và gương mặt của người đàn ông này.

Hoàng Oanh và Lê Giang Patrik từ năm 2025. Ảnh: FBNV

Đến ngày 18/7, sau trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Myanmar tại Thái Nguyên, nghi vấn Hoàng Oanh hẹn hò Lê Giang Patrik bắt đầu được bàn luận trên mạng xã hội. Khi đó, nữ MC có mặt trên khán đài để cổ vũ đội tuyển.

Sau trận đấu, Lê Giang Patrik tiến đến khu vực khán đài, cởi áo đấu và trao cho Hoàng Oanh. Khoảnh khắc này nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội, trở thành một trong những dấu hiệu khiến người hâm mộ đặc biệt quan tâm đến mối quan hệ giữa hai người.

Sau đó, cả hai tiếp tục xuất hiện bên nhau trong một số dịp. Đến khoảnh khắc ôm nhau sau trận chung kết ASEAN Cup 2026, mối quan hệ của Hoàng Oanh và Lê Giang Patrik mới chính thức nhận được sự chú ý rộng rãi.