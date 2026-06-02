“Ngọc Hoàng” Quốc Khánh khác lạ sau tin đồn mắc ung thư giai đoạn cuối

"Ngọc Hoàng" Quốc Khánh gây bất ngờ khi tự lái xe đến cổ vũ các đồng nghiệp

Cách đây không lâu, mạng xã hội bỗng rộ lên tin đồn “Ngọc Hoàng” Quốc Khánh mắc ung thư. Tuy nhiên, ngay sau đó nam nghệ sĩ đã lên tiếng đính chính anh chỉ gặp chút sự cố về sức khỏe chứ không mắc ung thư.

Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Khánh đến thăm các đồng nghiệp ở Nhà hát Kịch Việt Nam trong hậu trường một buổi biểu diễn. Ảnh: TV

Trong dịp kỷ niệm 30 năm ra mắt kênh VTV3 hồi tháng 3/2026, Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Khánh cũng góp mặt trong tiểu phẩm Táo Quân của chương trình “Cuộc hẹn với tháng Ba”. Sự xuất hiện của Quốc Khánh trên truyền hình đã “đập tan” mọi tin đồn anh mắc bạo bệnh.

Mới đây, Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Khánh cũng gây bất ngờ cho các đồng nghiệp ở Nhà hát Kịch Việt Nam khi tự lái xe đến thăm, cổ vũ các đồng nghiệp trong hậu trường một buổi biểu diễn. Mọi người đã vô cùng xúc động khi được gặp lại Quốc Khánh. Đặc biệt, theo nhận xét của nhiều người, nam nghệ sĩ có phần khác lạ khi tăng cân so với trước, mặt mày tròn trịa, thần sắc tươi tắn và đẹp trai hơn.

Nghệ sĩ Nhân dân vẫn nhiều năng lượng và hài hước như bao năm vẫn vậy. Cứ hễ gặp lại đồng nghiệp lại pha trò, tếu táo, trò chuyện vui vẻ… khiến ai cũng phải bật cười.

Theo nguồn tin riêng của Dân Việt, Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Khánh hiện vẫn đang phải uống thuốc theo phác đồ điều trị của bác sĩ và thực hiện chế độ ăn uống khoa học. Mặc dù gặp sự cố sức khỏe nhưng anh vẫn luôn lạc quan, vui vẻ và tếu táo. Đặc biệt, bạn bè, đồng nghiệp, khán giả hâm mộ vẫn thường xuyên đến thăm và luôn được anh đón tiếp nồng hậu.

Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Khánh chụp ảnh với đồng nghiệp ở Nhà hát Kịch Việt Nam. Ảnh: TV

Nghệ sĩ Nhân dân Lan Hương bày tỏ với Dân Việt, lần nào bạn bè, đồng nghiệp… xuống Gia Lâm thăm, Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Khánh đều rất vui vẻ chuyện trò và đón tiếp. Anh thậm chí còn gọt hoa quả, bóc vỏ khoai cho mọi người ăn.

“Ông bạn Quốc Khánh nổi tiếng ở đâu không biết, đóng Ngọc Hoàng quyền lực trong Táo Quân – Gặp nhau cuối năm thế nào tôi không biết, còn cứ gặp bạn bè là ông ấy ngoan lắm. Gặp tôi lần nào cũng phục vụ nhiệt tình. Nào là ngô, khoai, sắn, ổi, roi (mận)… rất chu đáo! Ông ấy bày một bàn đồ ăn xong bảo: ‘Cô ăn đi, ngon lắm! Tôi gọt cho, tôi bóc cho, tôi bổ cho… không ai được như cô đâu’. Đấy, ông bạn lúc nào cũng nhiệt tình và hết mình với bạn bè thế đấy”, Nghệ sĩ Nhân dân Lan Hương chia sẻ.

Nghệ sĩ Nhân dân Lan Hương và Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Khánh là bạn đồng niên, đồng khóa. Cả hai đều là lứa nghệ sĩ đầu tiên được đào tại trực tiếp tại Nhà hát Kịch Việt Nam từ năm 1978 đến 1982. Cả hai đều có hơn 30 năm gắn bó, có nhiều kỷ niệm buồn vui - thăng trầm với sân khấu Nhà hát Kịch Việt Nam. Vì thân thiết nên cả hai thỉnh thoảng lại gọi nhau bằng “ông – tôi”, “cô - tôi”…

Nghệ sĩ Nhân dân Lan Hương hiểu rõ tính cách, con người của “Ngọc Hoàng” Quốc Khánh. Trong mắt nữ nghệ sĩ, Quốc Khánh là người sống rất hiền lành, hồn nhiên, đơn giản và tích cực. Chính thế, nam nghệ sĩ được rất nhiều bạn bè, đàn em yêu quý. Ai cũng sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ hết mình mỗi khi nam nghệ sĩ cần đến và ngược lại.

“Quốc Khánh là một người hiền lành, sống rất vô tư, hồn nhiên và lạc quan. Quốc Khánh cũng là người nghệ sĩ đúng nghĩa, chỉ thích làm nghề thuần túy, không thích chức vụ, địa vị.

Cái thời chúng tôi còn công tác cùng nhau (chưa nghỉ hưu) ở Nhà hát Kịch Việt Nam, mọi người cứ vào hùa nói “Ông Quốc Khánh phải lên phụ trách Nhà hát”, Khánh xua tay bảo: “Tôi việc gì phải làm gì, cả đoàn có hai cái xe, tôi bán đi rồi cả đoàn đi ăn uống xong giải tán”. Mọi người nghe xong cười nắc nẻ vì biết rõ tính Quốc Khánh như thế nào.

Nghệ sĩ Nhân dân Lan Hương cùng bạn bè đến thăm Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Khánh. Ảnh: FBNV

Quốc Khánh chưa bao giờ sợ chết, nói đúng hơn là xem cái chết như hạt bụi. Nhiều khi anh ấy ốm mà còn không chịu đi khám và uống thuốc, mọi người biết chuyện, giục anh ấy mới chịu uống thuốc. Sở thích của anh ấy là ngủ và có thể ngủ xuyên ngày xuyên đêm”, Nghệ sĩ Nhân dân Lan Hương cho biết thêm.

Nghệ sĩ Hồ Liên – Nhà hát Kịch Việt Nam kể với Dân Việt, sau một số biến cố về sức khỏe, tinh thần của Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Khánh vẫn rất lạc quan. Vốn là người rất ghét uống thuốc nhưng nhiều tháng qua, nam nghệ sĩ đã kiên trì uống thuốc điều độ và hợp thuốc nên sức khỏe tốt lên từng ngày.

Theo tìm hiểu của PV Dân Việt, nhiều năm qua, khi mẹ ruột qua đời vào năm 2017, Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Khánh chọn cuộc sống độc thân vì yêu thích sự tự do. Anh vẫn sống một mình trong căn nhà nhỏ chỉ rộng khoảng 10m2 trên phố Bùi Ngọc Dương thuộc phường Bạch Mai, Hà Nội. Đây là con phố nằm trong khu vực lõi đô thị của quận Hai Bà Trưng (cũ), gần các tuyến đường lớn như: Bạch Mai, Minh Khai, Đại La, Trương Định…

Tuy nhiên, sau khi gặp biến cố về sức khỏe, “Ngọc Hoàng” Quốc Khánh đã không còn ở tại ngôi nhà thân yêu của mình nữa mà đã chuyển ra ngoại thành Hà Nội sống cùng một người em.

Cụ thể, Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Khánh chuyển đến ở cùng gia đình người em thân thiết ở Gia Lâm (Hà Nội) để có môi trường sống trong lành hơn, có người cơm nước và chuyện trò sớm hôm cho đỡ cô quạnh. Căn nhà 10m2 ở phố Bùi Ngọc Dương của nam nghệ sĩ hiện giao cho chị ruột của anh trông nom.