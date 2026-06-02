"Vua quảng cáo kiếm 1,5 tỷ đồng/phút" buộc phải trở lại Mỹ, không thể tiếp tục sống và làm việc tại Việt Nam

Nam diễn viên cho biết anh rất mong muốn tiếp tục sinh sống và làm việc tại Việt Nam, song không thể xa mẹ trong thời gian dài.

Theo Trương Minh Cường, từ nhỏ đến lớn, mẹ luôn dành cho anh sự yêu thương và kỳ vọng đặc biệt. Anh thừa nhận từng có giai đoạn cảm thấy áp lực trước tình thương quá lớn của mẹ, khi mọi niềm tin và hy vọng dường như đều được đặt lên vai mình.

Trương Minh Cường và mẹ. Ảnh: FBNV

"Tôi từng buồn vì cảm thấy cách thương của mẹ có phần quá mức, khiến nhiều chuyện phát sinh từ đó. Nhưng khi nhìn lại, tôi hiểu rằng mẹ chỉ có mình tôi là con. Vì vậy, tôi muốn dành quãng thời gian còn lại để ở bên và chăm sóc mẹ. Hiện tại, điều quan trọng nhất với tôi là làm những gì tốt nhất cho mẹ", nam diễn viên chia sẻ.

Trương Minh Cường cho biết anh có thể sẽ phải tạm gác một số kế hoạch công việc tại Việt Nam để bắt đầu lại cuộc sống ở Mỹ. Dù vậy, anh tin mình có thể thích nghi với sự thay đổi này.

Nam diễn viên cũng thừa nhận những năm đầu sinh sống tại Mỹ từng gặp không ít khó khăn trong việc hòa nhập. Anh cho hay bản thân từng cảm thấy ngại ngùng, khó chấp nhận thực tế khi mọi việc không diễn ra như mong muốn. Tuy nhiên, hiện tại anh đã cởi mở hơn và sẵn sàng đón nhận mọi thay đổi trong cuộc sống.

Lắng nghe những tâm sự của đồng nghiệp, danh hài Thúy Nga cũng chia sẻ góc nhìn về sự hy sinh thầm lặng của người nghệ sĩ đối với gia đình. Theo cô, mẹ mình từng nhận xét rằng nghệ sĩ thường mang cảm giác "có lỗi" với cha mẹ bởi tính chất công việc phải thường xuyên xa nhà.

"Nghệ sĩ không làm gì sai, nhưng vì công việc liên tục phải đi diễn, đi công tác nên ít có thời gian ở bên gia đình. Cha mẹ, đặc biệt là người mẹ, luôn cảm thấy thiếu vắng con cái. Mẹ tôi từng nói rằng từ ngày tôi làm nghệ sĩ, bà như mất đi một đứa con vì con mình luôn thuộc về công chúng".

Mẹ tôi nói: "Ai làm nghệ sĩ đều mang tội bất hiếu với cha mẹ".

Nữ danh hài cho biết cô rất đồng cảm với hoàn cảnh hiện tại của Trương Minh Cường. Theo cô, sau hai năm trở về Việt Nam hoạt động nghệ thuật, nam diễn viên đã dần lấy lại sự tự tin, hòa nhập với môi trường sôi động của showbiz và cởi mở hơn trong các mối quan hệ.

Diễn viên Trương Minh Cường sinh năm 1978, là một trong những gương mặt nổi bật của màn ảnh Việt giai đoạn những năm 2000. Sở hữu ngoại hình điển trai, lịch lãm với nhiều đường nét được nhận xét giống tài tử Hàn Quốc Jang Dong-gun, anh được khán giả và truyền thông ưu ái gọi là "Jang Dong Gun Việt Nam".

“Vua quảng cáo kiếm 1,5 tỷ/phút” Trương Minh Cường. Ảnh: FBNV

Trương Minh Cường được biết đến qua nhiều bộ phim truyền hình như Cỏ đuôi gà, Gió nghịch mùa, Người mẫu, Lối rẽ, Tình yêu tham vọng và gần đây là sự trở lại với điện ảnh qua Lật mặt 7: Một điều ước. Vai Thế Danh trong Gió nghịch mùa được xem là một trong những dấu ấn quan trọng giúp tên tuổi của anh đến gần hơn với công chúng.

Tuy nhiên, lĩnh vực đưa Trương Minh Cường trở thành hiện tượng của showbiz Việt lại là quảng cáo. Trong thời kỳ đỉnh cao, anh xuất hiện dày đặc trên sóng truyền hình đến mức được mệnh danh là "vua quảng cáo Việt Nam" hay "ông hoàng quảng cáo". Theo chia sẻ của chính nam diễn viên, trước khi sang Mỹ định cư, anh đã tham gia hơn 50 TVC quảng cáo. Có thời điểm, trong 15 phút quảng cáo trên truyền hình, khán giả có thể bắt gặp tới 5 quảng cáo khác nhau có sự xuất hiện của anh.

Mức cát-xê của Trương Minh Cường cũng từng thuộc hàng cao nhất thị trường. Nhiều bài báo cho biết anh từng nhận khoảng 65.000 - 68.000 USD cho một hợp đồng quảng cáo kéo dài 30 giây, tương đương khoảng 1,5 tỷ đồng vào thời điểm đó. Thành công trong lĩnh vực quảng cáo giúp anh trở thành một trong những nghệ sĩ có thu nhập đáng mơ ước của làng giải trí Việt.

Khi sự nghiệp đang ở giai đoạn rực rỡ, Trương Minh Cường bất ngờ kết hôn với nữ doanh nhân Thu Huyền và sang Mỹ định cư. Quyết định rời Việt Nam khiến nhiều khán giả tiếc nuối bởi anh đang là gương mặt được săn đón trong cả lĩnh vực điện ảnh lẫn quảng cáo. Tuy nhiên, cuộc sống nơi đất khách không hề dễ dàng như nhiều người tưởng tượng. Nam diễn viên từng trải qua thời gian khó khăn về công việc, kinh tế và tâm lý. Sau biến cố hôn nhân, anh xác nhận đã ly hôn từ năm 2017 và từng phải điều trị trầm cảm trong nhiều năm trước khi dần lấy lại sự cân bằng trong cuộc sống.

Những năm gần đây, Trương Minh Cường thường xuyên trở về Việt Nam tham gia các hoạt động nghệ thuật và xuất hiện trong một số dự án điện ảnh. Anh cho biết vẫn giữ niềm đam mê với nghề diễn và mong muốn tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật. Mới đây, nam diễn viên chia sẻ quyết định trở lại Mỹ để chăm sóc người mẹ đang tuổi già, sức khỏe yếu. Đây được xem là lựa chọn xuất phát từ trách nhiệm và tình cảm gia đình sau nhiều năm anh bận rộn với công việc và cuộc sống riêng.

Từ một tài tử được mệnh danh là "Jang Dong Gun Việt Nam", "vua quảng cáo" với mức cát-xê kỷ lục, đến người đàn ông từng trải qua nhiều biến cố về sự nghiệp, hôn nhân và sức khỏe tinh thần, Trương Minh Cường vẫn là cái tên nhận được sự quan tâm của công chúng nhờ hành trình nhiều thăng trầm nhưng không ngừng nỗ lực làm lại từ đầu.