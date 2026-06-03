Top 4 Vietnam Idol 2012: Người đăng quang quốc tế, người về quê kín tiếng

Đều có xuất phát điểm khi bước ra khỏi Vietnam Idol 2012, nhưng 4 thí sinh xuất sắc của cuộc thi năm đó giờ đây có cuộc sống lẫn sự nghiệp hoàn toàn trái ngược.

Hương Giang nổi đình đám, 2 lần có danh hiệu quốc tế

Bệ phóng từ Vietnam Idol 2012 chính là bước ngoặt để Hương Giang bước vào con đường nghệ thuật. Thời điểm này, cô nhận được sự quan tâm của công chúng khi là thí sinh chuyển giới đầu tiên tham gia cuộc thi. Cuối cùng, Hương Giang lọt top 4 chung cuộc dù giọng hát và kỹ năng trình diễn còn nhiều hạn chế.

Hương Giang dừng chân ở top 4 Vietnam Idol 2012.

Sau khi dừng chân, Hương Giang hoạt động nghệ thuật chăm chỉ, cô tích cực ra mắt các sản phẩm âm nhạc chất lượng, tuy nhiên Hương Giang vẫn là cái tên mờ nhạt trong thị trường âm nhạc Việt Nam.

Năm 2018, Hương Giang đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018. Đây là bước ngoặt giúp người đẹp trở nên nổi tiếng. Tận dụng sức nóng từ vương miện, nữ ca sĩ trở lại đường đua âm nhạc với nhiều bản hit.

Trong sự nghiệp, Hương Giang từng vướng ồn ào khiến cô có quãng thời gian kín tiếng. Sau đó, nàng hậu trở lại với vai trò nhà sản xuất, huấn luyện viên cho nhiều show thực tế về người mẫu, hoa hậu. Những năm qua, Hương Giang không ngại thử sức với những địa hạt mới, khẳng định hình ảnh nghệ sĩ đa năng.

Năm 2025, cô tiếp tục đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2025. Dù không đạt được kết quả như kỳ vọng song sự xuất hiện của người đẹp vẫn gây bão truyền thông thời điểm đó.

Hương Giang 2 lần có danh hiệu quốc tế.

Tối 31/5, Hương Giang tiếp tục gây bùng nổ khi giành ngôi vị Á hậu 2 Miss Grand International All Stars mùa đầu tiên. Với ngôi vị vừa đạt được, tên tuổi Hương Giang tiếp tục có thêm một dấu mốc mới để củng cố vị thế trong làng giải trí.

Ya Suy về quê, sống kín tiếng

Vượt qua gần 25.000 thí sinh từ khắp mọi miền đất nước, Ya Suy - chàng trai người dân tộc Chu Ru hiền lành đã giành ngôi vị quán quân tại cuộc thi Vietnam Idol 2012. Trong suốt hành trình dài của chương trình, nam ca sĩ gây ấn tượng với khán giả bằng giọng hát bản năng và cảm xúc.

Ya Suy từng nổi tiếng khi giành quán quân Vietnam Idol 2012.

Bước ra từ cuộc thi, Ya Suy tiếp tục theo học và tốt nghiệp trung cấp thanh nhạc tại Trường Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội. Dù được nhiều khán giả kỳ vọng nhưng Ya Suy lại hoạt động kém nổi bật sau cuộc thi. Anh ra mắt vài sản phẩm nhưng không gây chú ý. Cái tên Ya Suy cũng dần trở nên mờ nhạt trong lòng người hâm mộ.

Năm 2014, quán quânVietnam Idol 2012 gây xôn xao khi vướng lùm xùm "có con với fan nhưng phủi bỏ trách nhiệm". Thời điểm đó, nam ca sĩ nhận vô vàn chỉ trích từ dư luận. Hình tượng chàng trai chất phác, thật thà của anh cũng "sụp đổ" trong mắt công chúng. Những áp lực từ dư luận khiến anh rút dần khỏi showbiz để về quê sống cùng gia đình.

Hơn 10 năm qua, Ya Suy gắn bó với cuộc sống bên nương rẫy, siêng năng trồng trọt và chăn nuôi tại quê nhà.

Nói về cuộc sống làm nông của mình, Ya Suy từng tâm sự: "Chắc nhiều người cười khinh khi một chàng ca sĩ lại chọn làm những việc tầm thường như trồng trọt, nuôi gà… nhưng tôi đã gắn bó với công việc này từ nhỏ nên tôi xem nó như là cội nguồn. Với tôi, những người làm nông mang đến giá trị cao cả".

Ya Suy chọn cuộc sống làm nông giản dị tại quê nhà.

Mặc dù vậy, anh không từ bỏ đam mê âm nhạc. Thỉnh thoảng, nam ca sĩ vẫn tham gia góp giọng trong các sự kiện văn hóa do địa phương tổ chức. Ngoài ra, giọng ca gốc Tây Nguyên còn thường xuyên đăng tải các video cover các ca khúc nổi tiếng trên trang cá nhân của mình.

Bảo Trâm vẫn miệt mài với âm nhạc

Bước ra cuộc thi với vị trí top 3 Vietnam Idol 2012, Bảo Trâm từng gây chú ý với ca khúc Chỉ còn những mùa nhớ cùng với chất giọng nội lực và tình cảm. Sau đó con đường nghệ thuật Bảo Trâm dường như chững lại và không để lại dấu ấn nào trong lòng khán giả.

Bảo Trâm là giọng ca được nhiều người yêu thích tại cuộc thi.

Tháng 10/2015, Bảo Trâm kết hôn và xây dựng tổ ấm nhưng vẫn song song theo đuổi đam mê ca hát. Cô tiếp tục khẳng định bản thân qua các dự án như nhạc phim Cây táo nở hoa và ca khúc Lạc mất em bây giờ.

Trải qua gần 15 năm trong nghề, Bảo Trâm vẫn giữ được niềm đam mê với nghề ca hát. Với cô, ca hát không chỉ là công việc mà còn là bầu trời riêng để kết nối với khán giả.

Bảo Trâm vẫn giữ được sức hút sau 14 năm.

Những năm tháng lao động không ngừng và được công chúng công nhận trở thành “liều thuốc” mạnh mẽ giúp cô vượt qua khó khăn, tiếp tục phát triển sự nghiệp và duy trì cân bằng trong đời sống cá nhân.

Hoàng Quyên làm nghề lặng lẽ

Tai cuộc thi Vietnam Idol 2012, Hoàng Quyên là thí sinh được ban giám khảo và khán giả đánh giá cao về cả chất giọng lẫn tư duy âm nhạc. Cô được đánh giá là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị quán quân, tuy nhiên, thí sinh quê gốc Thái Nguyên gây tiếc nuối khi chỉ giành Á quân. Chất giọng của Hoàng Quyên được đánh giá là hiếm có trong âm nhạc.

Hoàng Quyên giành Á quân Vietnam Idol 2012.

Tuy nhiên sau liveshow Rét đầu mùa vào năm 2015, Hoàng Quyên gần như "ở ẩn". Tính đến thời điểm hiện tại, giọng ca Nói lời yêu em hôm nay chỉ ra mắt được 3 album bao gồm Cửa thơm mùi nắng, Về và Sóng hấp dẫn. Tháng 7/2018, cô kết hôn với bạn trai là kiến trúc sư tại Hà Nội.

Từng chia sẻ lý do việc hiếm khi có mặt tại các sự kiện giải trí của showbiz, nữ cho biết cô chỉ xuất hiện trong các dự án của bản thân và không thích tham dự sự kiện của các đồng nghiệp khác.

Hoàng Quyên làm nghề lặng lẽ nhiều năm qua.

Thay vào đó, nữ ca sĩ muốn dành thời gian cho những hoạt động của bản thân. Mặc dù vậy, Hoàng Quyên cũng oán trách bản thân vì chưa để khán giả yêu quý cô biết cô đang ở đâu và phải tìm kiếm cô như thế nào.