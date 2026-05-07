Bộ phim cuối cùng của Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý trước biến cố sức khỏe khiến vợ nghẹn lòng

Vợ Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý xúc động nói về chồng

Chia sẻ trên trang cá nhân, bà xã của Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý hiếm hoi bày tỏ những cảm xúc sâu lắng về chồng sau nhiều năm đồng hành vượt qua biến cố sức khỏe. Cô cho biết bản thân vốn ít khi công khai ca ngợi hay nói quá nhiều về chồng, bởi luôn ngại những lời bàn tán cho rằng “vợ khen chồng”.

Theo lời vợ nam nghệ sĩ, trong cuộc sống thường ngày, cô thường hài hước chia sẻ tình cảm với các thần tượng khác nhiều hơn, còn với chồng lại chọn cách yêu thương lặng lẽ. Thế nhưng, trong một khoảnh khắc bất chợt khi nhìn chồng đang ngủ, nhiều ký ức cũ đã ùa về khiến cô không khỏi xúc động.

Bà xã Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý trải lòng rằng cô thương chồng, thương chính mình và càng thương gia đình hơn khi nghĩ về những biến cố không ai có thể lường trước trong cuộc đời. Từng ở đỉnh cao sự nghiệp với nhiều vai diễn để đời, Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý cũng có lúc chạnh lòng khi không còn giữ vai trò lãnh đạo như trước. Dẫu vậy, nam nghệ sĩ vẫn luôn giữ sự điềm đạm khi chia sẻ với vợ rằng chỉ cần còn được khán giả nhớ đến với tư cách một diễn viên cũng đã là điều đáng trân trọng.

Nhắc lại thời điểm bộ phim Hương vị tình thân phát sóng, vợ Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý xúc động bởi đó gần như là lần cuối khán giả được thấy anh trên màn ảnh với hình ảnh khỏe mạnh, phong độ trước khi biến cố sức khỏe xảy ra. Dù vai diễn không quá dài, nhưng lối diễn xuất ấn tượng của nam nghệ sĩ vẫn để lại nhiều dấu ấn.

Theo chia sẻ, điều khiến cô tiếc nuối nhất không phải là hào quang hay danh tiếng, mà là việc chồng mình hiện gần như không thể tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật theo cách trọn vẹn như trước. Mỗi ngày, Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý vẫn theo dõi đầy đủ các bộ phim truyền hình, nhớ nghề, nhớ sân khấu và luôn đau đáu với nghiệp diễn.

NSND Xuân Bắc, NSND Công Lý và NSƯT Quang Thăng Ảnh: FBNV

Bà xã nam nghệ sĩ cho biết, dù cuộc sống có nhiều đổi thay, cả hai vẫn luôn cố gắng đồng hành, động viên nhau bước tiếp. Với cô, điều an ủi lớn nhất là ở đâu đó, vẫn còn rất nhiều khán giả yêu thương, nhớ đến và dõi theo hành trình của Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý.

Theo lời vợ, dù thời gian có thể khiến sức hút của anh không còn như trước, nhưng tên tuổi Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý chắc chắn vẫn sẽ mãi là một dấu ấn đẹp trong lòng công chúng yêu nghệ thuật Việt Nam.

Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý và Ngọc Hà kết hôn 5 năm, 4 năm nam nghệ sĩ bị bệnh

Ngọc Hà và Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý kết hôn vào đầu năm 2021, sau nhiều năm hẹn hò. Cô kém chồng 15 tuổi. Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau ngày cưới, vào tháng 7/2021, nghệ sĩ Công Lý bất ngờ bị đột quỵ và phải nhập viện điều trị. Sau đó, anh trải qua thời gian dài điều trị tích cực, trong đó có giai đoạn được đưa sang Nhật Bản để phục hồi sức khỏe với sự đồng hành sát sao của vợ.

Hiện tại, tình hình sức khỏe của Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý đã được cải thiện đáng kể. Anh có thể trở lại với công việc nghệ thuật, đảm nhận một số vai nhỏ trong các dự án phim truyền hình.

Vợ chồng Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý. Ảnh: FBNV

Thời gian qua, Ngọc Hà không ít lần phải lên tiếng trước những thông tin thiếu chính xác liên quan đến đời tư và cuộc sống gia đình. Gần đây nhất, cô đã phủ nhận thông tin từng có một đời chồng trước khi đến với Nghệ sĩ Nhân Công Lý – một tin đồn lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội nhưng hoàn toàn không có cơ sở.

Những sự việc liên tiếp cho thấy áp lực mà Ngọc Hà đang phải đối mặt khi đời tư bị đem ra bàn tán, thậm chí là xuyên tạc. Cô khẳng định mong muốn duy nhất là có được sự bình yên trong cuộc sống, tránh ồn ào không đáng có, để tập trung chăm sóc gia đình và đồng hành cùng chồng trong hành trình hồi phục.

Ngọc Hà sinh năm 1988, từng lọt top 10 cuộc thi Hoa hậu Du lịch 2008 nhưng không hoạt động showbiz mà theo đuổi con đường làm báo. Ngọc Hà là phóng viên mảng văn hoá - giải trí của một tờ báo điện tử, KOLs truyền thông. Trước khi quyết định về chung một nhà, cặp đôi đã có khoảng thời gian 5 năm bên nhau.

Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý sinh năm 1973 ở Hà Nội. Anh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân năm 2019 và được bổ nhiệm chức Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội năm 2020. Hiện anh đã thôi giữ chức vụ này.

Sau khi bị đột quỵ, sức khỏe của Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý không được như trước và vẫn trong quá trình phục hồi. Tháng 3/2024, Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý tham gia một vai ngắn trong phim truyền hình Trạm cứu hộ trái tim.

Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý Công Lý gây ấn tượng mạnh với vai Bắc Đẩu trong chương trình Táo Quân. Anh cũng tham gia nhiều phim truyền hình như: Bão qua làng; Gió làng Kình; Tình khúc bạch dương; Khi đàn ông góa vợ bật khóc; Hướng dương ngược nắng; Những cô gái trong thành phố; Dưới bóng cây hạnh phúc…