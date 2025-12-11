Tình trạng NSƯT Hoàng Yến sau 2 năm mắc suy thận giai đoạn cuối

NSƯT Hoàng Yến và chồng - nghệ sĩ múa Phan Thái Bình - chia sẻ về hành trình chống chọi căn bệnh suy thận, phải ghép thận.

NSƯT Hoàng Yến cho biết sau khi sinh con đầu lòng, cô gặp nhiều vấn đề về sức khỏe. Khi đi thăm khám tại bệnh viện, cô phát hiện suy thận giai đoạn 4.

“Cầm kết quả trên tay mà tôi không thể khóc được. Tôi không biết làm gì, cuối cùng xin nghỉ việc một thời gian. Tôi cũng nghỉ không tập luyện và giảm 6 kg. Tôi không nói chuyện với ai, tự đặt rất nhiều câu hỏi. Bác sĩ động viên uống thuốc, duy trì ở giai đoạn này”, cô nhớ lại.

NSƯT Hoàng Yến sau thời gian chống chọi căn bệnh suy thận giai đoạn cuối.

Hoàng Yến nói cô chỉ có cách duy nhất là tin vào bác sĩ và sắp xếp lại cuộc sống của mình. Cô quyết định đi làm trở lại, tập luyện nhẹ nhàng và điều chỉnh chế độ ăn uống, sinh hoạt. Tuy nhiên, cô mất 1-2 tháng mới có thể vực dậy tinh thần.

Quá trình chống chọi với căn bệnh suy thận, NSƯT Hoàng Yến may mắn vì có sự đồng hành, hỗ trợ của gia đình hai bên, đặc biệt là chồng. Anh cũng là người chủ động muốn hiến thận cho vợ.

“Tôi không muốn lấy thận của chồng mình. Với người hiến thận, họ cũng phải sống, sinh hoạt như người bệnh, đối diện căn bệnh suy thận. Tuy nhiên, tôi không cản được mong muốn của anh và người thân”, NSƯT Hoàng Yến chia sẻ.

Theo Hoàng Yến, chồng xin nghỉ việc, theo cô ra Hà Nội điều trị bệnh. Hành trình ghép thận của họ kéo dài hơn 6 tháng với nhiều trắc trở nhưng chồng luôn kề cạnh. “Cảm ơn anh vì đã đến và hiện diện trong cuộc sống của em. Cảm ơn chồng vì lúc nào cũng ở đó, ngay cả khi vợ xinh đẹp, mạnh khỏe hay lúc bệnh tật, tiêu cực. Anh không than vãn hay trách móc”, cô nhắn nhủ chồng.

Hiện tại, sức khỏe của NSƯT Hoàng Yến và chồng đã hồi phục, ổn định sau ca phẫu thuật. Cả hai trở lại sân khấu, đi diễn. Sau hành trình chống chọi với bạo bệnh, cặp đôi khuyên mọi người quan tâm tới sức khỏe, dành thời gian cho bản thân, nghỉ ngơi.

Gia đình nghệ sĩ Hoàng Yến - Phan Thái Bình.

NSƯT Trần Hoàng Yến (sinh năm 1989) và Phan Thái Bình (1990) là hai nghệ sĩ của Nhà hát giao hưởng, Nhạc - Vũ kịch TPHCM. Họ được mệnh danh là cặp đôi vàng của làng múa.

Vào năm 2023, Hoàng Yến chia sẻ cô phải đối mặt hàng loạt triệu chứng tiền sản giật nặng, nguy cơ suy thận, suy tim, cao huyết áp, cả chứng trầm cảm sau sinh. Cụ thể, Hoàng Yến xuất hiện nhiều triệu chứng như đau đầu dữ dội, huyết áp tăng bất thường, thậm chí phải nhập viện cấp cứu trong đêm.

Sau khi thăm khám tại nhiều bệnh viện, Hoàng Yến nhận kết quả bị suy thận giai đoạn 4. Cô ám ảnh bởi tiếng máy đo huyết áp, uống thuốc từ sáng đến tối, trong lòng gục ngã nhưng cố nở nụ cười.

“Ước mơ tỏa sáng của một diễn viên múa ballet bỗng vụt tắt, tuy vẫn có thể múa nhưng sẽ khó đảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra. Vậy nên tầm soát sau sinh thực sự rất quan trọng cho các mẹ gặp bệnh lý sau khi sinh em bé. Cố gắng thay đổi thói quen sống để mong cải thiện sức khỏe.

Giấc mơ tỏa sáng trên đôi giày ballet đành gác lại, đam mê rực cháy chưa bao giờ dừng nhưng đành đợi sức khỏe Yến nhé. Đây cũng là bài học kinh nghiệm cho các chị em đừng quên chăm sóc bản thân sau sinh. Có sức khỏe là có tất cả. Phụ nữ sau sinh cực kỳ thiệt thòi", NSƯT Hoàng Yến chia sẻ.