Loạt MC, BTV nổi tiếng của VTV ngậm ngùi nói lời chia tay bản tin Chuyển động 24h

Loạt MC, BTV nổi tiếng của VTV ngậm ngùi chia tay bản tin Chuyển động 24h

BTV Nguyễn Phương Ly – người có 12 năm gắn bó với Chuyển động 24h và VTV24 xúc động bày tỏ: “Tạm biệt nhé người bạn của tôi! Từ ngày mai, tôi và bạn đều bước trên chặng đường mới. Mong những điều tốt đẹp và ngọt ngào sẽ đến với chúng ta, như cách tôi và bạn gắn bó suốt 12 năm qua ấy! Chuyển động 24h và VTV24 luôn trong tim”.

Trong khi đó, BTV Kim Huệ - gương mặt dẫn quen thuộc của Bản tin Tài chính, Câu chuyện quốc tế của Chuyển động 24h cũng chia sẻ hình ảnh dọn nơi làm việc để chuyển sang chỗ khác.

BTV Nguyễn Phương Ly cùng các động nghiệp trước khi rời VTV24. Ảnh: FBNV

“Bao nhiêu yêu thương... Bao nhiêu kỷ niệm… Làm sao gói ghém hết lại đây? Cảm ơn các anh chị em VTV24 vì một thanh xuân thật rực rỡ bên nhau và nơi đây sẽ mãi là nhà!”, Kim Huệ bộc bạch.

BTV Hữu Trí – giọng dẫn miền Nam duy nhất trên Chuyển động 24h cũng thông báo trên số phát sóng chiều 31/5 rằng, kể từ hôm 1/6, Chuyển động 24h sẽ lên sóng với phiên bản mới, nhiều nội dung mới và tăng cường sự tương tác với khán giả.

Chương trình thông báo sẽ tập trung nhiều hơn vào những chuyển động của đời sống nhưng lắng nghe nhiều hơn những vấn đề đang được xã hội quan tâm, đặc biệt là trên không gian số, đặt con người vào trung tâm của mọi chuyển động.

“Cảm ơn VTV Digital! Cảm ơn VTV24! Mình sẽ hạnh phúc và bạn cũng vậy nhé!”, Hữu Trí ngậm ngùi chia sẻ.

BTV Hữu Trí check in bên tấm ảnh của mình trước khi rời khỏi nơi làm việc thân quen. Ảnh: FBNV

Ngay sau đó, anh cũng đã cập nhật thông tin được lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam điều chuyển về công tác tại Ban Thời sự. Nam MC nói: “Chào tháng mới! Chào hành trình mới! Bàn làm việc mới. Những câu chuyện mới. Những thử thách mới. Và vẫn là mình!”.

Trong khi đó, MC Thụy Vân – một người gắn bó với sóng Chuyển động 24h từ những ngày đầu tiên cũng đầy nỗi niềm khi phải nói lời chia tay nơi cô có đến 12 năm thanh xuân. Theo chia sẻ của Thụy Vân, 10/10/2014 là ngày đầu tiên cô được lên sóng Chuyển động 24h và 28/05/2026 mà ngày cô phải nói lời chia tay với “người bạn ấy”.

MC Thụy Vân chia sẻ hình ảnh kỷ niệm trong 12 năm dẫn Chuyển động 24h. Ảnh: FBNV

"Tôi là Thụy Vân của Chuyển động 24h - câu nói đại diện cho thanh xuân của chính Vân, là điều khán giả nhớ đến Vân, biết đến Vân! Ngày chia tay khó nói thành lời, Vân có thể sẽ làm nhiều chương trình khác nữa nhưng Chuyển động 24h mãi là một cột mốc đẹp nhất trong sự nghiệp truyền hình của Vân.

Cảm ơn khán giả nhiều vô kể đã luôn ủng hộ Vân và chương trình, cảm ơn các sếp đã luôn tin tưởng, cảm ơn những người bạn dẫn, những biên tập viên và ê-kíp thầm lặng phía sau đã làm nên một chặng đường đã qua của Chuyển động 24h", MC Thụy Vân viết.

BTV Kim Huế buồn thiu bên những tấm bằng khen khi dọn nơi làm việc để chuyển sang chỗ mới. Ảnh: FBNV

Tương tự, BTV Thu Hương – người gắn bó và dẫn dắt bản tin Chuyển động 24h từ những ngày đầu chương trình chính thức lên sóng vào tháng 10/2014 cũng lặng lẽ cùng BTV Kim Huệ làm một clip quay lại một lượt hình ảnh những gương mặt thân quen của Chuyển động 24h treo trước phòng làm việc.

Cô chỉ nói ngắn gọn: “Tạm biệt nhé, cơ mà mãi trong tim”. Lời chia sẻ ngắn gọn nhưng chất chứa trong đó là bao cảm xúc khiến nhiều đồng nghiệp lẫn khán giả truyền hình đều cảm thông, chia sẻ.

Có một điều khiến nhiều người tỏ ra thắc mắc là MC Hạnh Phúc – người từng được khán giả truyền hình biết đến nhờ dẫn dắt bản tin Chuyển động 24h trên VTV lại không có bất kỳ một lời chia tay nào đối với kênh sóng mà mình từng dẫn, đơn vị mà mình từng công tác.

BTV Thu Hương cũng đầy nỗi niềm khi chia tay nơi mình đã có 12 năm gắn bó. Ảnh: FBNV

Chương trình tin tức Chuyển động 24h chính thức lên sóng số đầu tiên vào ngày 10/10/2014. Chương trình được thực hiện bởi Trung tâm Tin tức VTV24 (nay là Trung tâm Sản xuất và Phát triển Nội dung số).

Từ những ngày đầu ra mắt, Chuyển động 24h đã mang đến một làn gió mới cho bản tin Thời sự truyền thống. Chương trình áp dụng công nghệ đồ họa ảo, phong cách dẫn dắt linh hoạt, tương tác cao từ các gương mặt dẫn tên tuổi như: Thụy Vân, Ngọc Trinh, Thu Hương, Hạnh Phúc, Sơn Lâm.

Chỉ sau 3 năm, chương trình đã phát sóng hơn 2.000 số, liên tục cập nhật các vấn đề nóng về đời sống, xã hội, kinh tế, tiêu dùng và pháp luật, thu hút hàng triệu khán giả mỗi ngày trên kênh VTV1.

Trải qua hơn một thập kỷ, chương trình đã chuyển mình từ một bản tin truyền hình truyền thống trở thành hệ sinh thái đa nền tảng, nổi bật với phong cách dẫn dắt trẻ trung, tốc độ cập nhật nhanh và cách thể hiện thông tin hiện đại.

Duy trì sức hút, chương trình liên tục đổi mới đội ngũ BTV, MC năng động như Sơn Lâm, Quốc Khánh… cùng những tuyến nội dung đa dạng từ tin tức thời sự trong nước đến các vấn đề toàn cầu.

Càng về sau, khung chương trình không chỉ gói gọn trong các khung giờ cố định trên VTV1 mà các nội dung của Chuyển động 24h đã trở thành một kênh tin tức thiết yếu, bám sát từng nhịp đập của xã hội Việt Nam và thế giới.