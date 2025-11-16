Đình Tú - Ngọc Huyền khoe tổ ấm sau đám cưới

Nhà mới của cặp nghệ sĩ đang trong quá trình hoàn thiện, mang phong cách Địa Trung Hải kết hợp một số chi tiết tân cổ điển. Đình Tú cho biết căn biệt thự là kết quả của quá trình phấn đấu và tích cóp lâu dài cùng Ngọc Huyền.

"Đây không chỉ là ngôi nhà, còn là thành quả của nhiều nỗ lực, lựa chọn và hy vọng của hai vợ chồng. Chúng tôi luôn nhắc nhau rằng dù đi đâu, vẫn có chốn bình yên để trở về", anh nói.

Bản phối căn biệt thự của Đình Tú - Ngọc Huyền.

Vợ chồng Đình Tú chọn tông màu trung tính ấm như be, kem và nâu nhạt để tạo không gian sống ấm cúng, gần gũi. Hầu hết nội thất phòng khách và phòng ngủ làm từ gỗ tự nhiên; sàn nhà lát đá trắng, trải thảm vải bố, hướng đến sự sang trọng nhưng vẫn thân thiện.

Theo Đình Tú, bản phối ngôi nhà được thực hiện dựa trên ý tưởng của vợ chồng anh, với mong muốn khắc họa chuyện tình yêu vào từng ngóc ngách trong tổ ấm. Hiện cặp nghệ sĩ háo hức chờ nơi ở hoàn thiện để kịp chuyển vào trước dịp năm mới.

Bản phối phòng khách.

Đình Tú và Ngọc Huyền tổ chức đám cưới ngày 30/10 tại Hà Nội sau thời gian hẹn hò kín tiếng. Trước đó, Đình Tú cầu hôn Ngọc Huyền vào giữa tháng 6. Hai diễn viên quen nhau khi cùng đóng phim Đừng nói khi yêu (2023).

Kể từ khi công khai, cặp sao thoải mái thể hiện tình cảm. Họ được khen xứng đôi khi Đình Tú điển trai, lãng tử còn Ngọc Huyền trẻ trung, có nét đẹp trong veo.

Đình Tú và Ngọc Huyền.

Đình Tú, 33 tuổi, tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh và tham gia nhiều phim truyền hình như Ghét thì yêu thôi, Hướng dương ngược nắng, Thương ngày nắng về, Những chặng đường bụi bặm.

Ngọc Huyền, 28 tuổi, từng học ngành Tâm lý học tại Đại học Sư phạm Hà Nội. Cô bước vào truyền hình với vai Jun – người yêu Bảo (Quang Anh) trong series Những ngày không quên, sau đó góp mặt trong các dự án như Mặt nạ gương, Gara hạnh phúc, Cha tôi người ở lại.