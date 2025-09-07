Nghệ sĩ Hồng Đào thông báo khẩn trên trang cá nhân

Nghệ sĩ Hồng Đào mới đây bất ngờ đăng tải dòng trạng thái cho biết tên tuổi và hình ảnh của cô bị mạo danh để rao bán thuốc giảm cân.

Cụ thể, nữ nghệ sĩ chia sẻ rằng dù đã nhiều lần lên tiếng đính chính nhưng mỗi ngày vẫn nhận được hàng chục tin nhắn từ khán giả hỏi về việc cô có tham gia quảng cáo các sản phẩm giảm cân hay không.

"Hồng Đào không quảng cáo hoặc bán thuốc giảm cân dưới bất kỳ một hình thức nào". Đồng thời, cô cho biết: "Nhiều người đã mua lầm rồi. Các bạn giúp mình chia sẻ dùm để tránh tình trạng này nha", nữ nghệ sĩ nhấn mạnh.

Hồng Đào lên tiếng về việc bị lợi dụng tên tuổi và hình ảnh để rao bán thuốc giảm cân.

Đi kèm với lời cảnh báo, Hồng Đào đăng tải hình ảnh một số trang mạng xã hội, quảng cáo trực tuyến giả mạo sử dụng tên, hình ảnh và thậm chí còn có video để tạo cảm giác tin cậy với người mua. Những chiêu thức này khiến không ít khán giả hiểu lầm, bỏ tiền mua sản phẩm kém chất lượng.

Đây không phải lần đầu tiên nghệ sĩ Việt vướng vào tình huống bị giả danh để bán hàng. Trong bối cảnh công nghệ phát triển, đặc biệt là sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI), việc tạo ra hình ảnh hoặc video giả mạo nghệ sĩ ngày càng trở nên dễ dàng, tinh vi và khó kiểm soát hơn. Đặc biệt, các sản phẩm thường được gắn tên nghệ sĩ là thuốc giảm cân, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng – những mặt hàng dễ đánh vào tâm lý người tiêu dùng.

Ở tuổi ngoài 60, nữ nghệ sĩ sống bình yên cùng 2 con gái và nhiệt tình tham gia nghệ thuật.

Trên thực tế, nhiều khán giả đã phản ánh tình trạng "tiền mất, tật mang" khi mua phải các sản phẩm không rõ nguồn gốc nhưng gắn mác nghệ sĩ quảng cáo. Mỗi khi phát hiện, các nghệ sĩ buộc phải lên tiếng đính chính để bảo vệ uy tín cá nhân cũng như cảnh báo khán giả.

Trường hợp của Hồng Đào thêm một lần cho thấy mức độ phổ biến của tình trạng mạo danh nghệ sĩ hiện nay. Trường hợp của Hồng Đào là một ví dụ điển hình khi dù đã trực tiếp lên tiếng, tình trạng giả mạo vẫn chưa chấm dứt. Bằng thông báo khẩn trên trang cá nhân, Hồng Đào mong khán giả thận trọng hơn, tránh để rơi vào những rủi ro không đáng có.