NSƯT Kim Tử Long, Hồng Tơ đến tiễn đưa nghệ sĩ Bắc Hải

Tối 14/8, nhiều nghệ sĩ đến viếng nghệ sĩ Bắc Hải tại Nhà tang lễ Nguyễn Tri Phương (TPHCM). Nghệ sĩ Bình Tinh (trái) là người lo hậu sự cho nam diễn viên. Cô nhiều lần hỗ trợ, kêu gọi giúp đỡ trong lúc Bắc Hải nằm bệnh viện. "Vài ngày trước khi mất, anh Hải dặn dò vợ là nếu anh có mệnh hệ gì thì liên hệ tôi. Anh nói chỉ có tôi mới giúp vợ anh lo hậu sự. Nghe vậy, tôi không thể không lo cho anh được. Cả hai ngày xưa thường đi diễn chung, quen biết nhau mấy chục năm rồi. Những năm qua anh bị bệnh, mỗi khi cần là tôi hỗ trợ như người thân trong nhà", Bình Tinh chia sẻ.

Ca sĩ Nhật Minh - chồng nghệ sĩ Bình Tinh - cho biết ngày bé, anh thường xem nghệ sĩ Bắc Hải diễn ở sân khấu Trống Đồng, 126 (TPHCM). Những vai hài của Bắc Hải để lại ấn tượng với nhiều khán giả. "Tôi và vợ đến thực hiện lời hứa với anh. Vợ tôi thực hiện theo tâm nguyện của anh, lo lắng hậu sự cho anh chu toàn", nam ca sĩ nói.

Nghệ sĩ Hoàng Sơn cho biết anh hay tin nghệ sĩ Bắc Hải qua đời ngày 13/8. Anh nói bất ngờ trước việc đồng nghiệp qua đời, nhưng vì công việc bận rộn chưa thể đến viếng.

"Tôi đến thắp cho em nén nhang, mong cho em được siêu thoát. Lâu nay tôi biết Hải bệnh nhưng cũng không thường xuyên gặp vì tình hình sân khấu không còn như xưa. Tôi thương Hải lắm, bây giờ Hải đi để lại vợ và con nhỏ, cuộc sống khó khăn", nghệ sĩ Hoàng Sơn nói.

NSƯT Kim Tử Long cho biết anh và Bắc Hải thường xuyên gặp nhau khi cùng biểu diễn tại các tụ điểm ở TPHCM những năm 1990-2000. "Lúc trước chạy show vòng quanh TPHCM đã thấy vui rồi, vì các tụ điểm như Thảo Cầm Viên, Đầm Sen, Phú Lâm, Trống Đồng, 126 rất nhiều, hầu như tuần nào anh em cũng gặp nhau", anh kể.

Khi nghe tin Bắc Hải mất, Kim Tử Long đã tranh thủ đến viếng. "Lúc anh Hải bị bệnh, tôi biết Bình Tinh có đứng ra hỗ trợ. Tôi luôn hưởng ứng, chung tay với mọi người giúp đỡ cho anh Hải", nam nghệ sĩ chia sẻ thêm.

Nghệ sĩ Kim Tiểu Long (giữa) cùng NSƯT Kim Tử Long, ca sĩ Nhật Minh tại đám tang của nghệ sĩ Bắc Hải.

Ca sĩ Hà My cho biết cô bất ngờ khi nghe tin nghệ sĩ Bắc Hải qua đời. "Tôi liên hệ cho gia đình và sắp xếp chạy từ xã Nhà Bè (TPHCM) đến viếng Bắc Hải. Tôi thấy tiếc cho người em trong nghề", cô chia sẻ.

Vũ Thanh cho biết anh sắp xếp đến viếng, cùng gia đình lo hậu sự cho Bắc Hải ngay sau khi hay tin nam nghệ sĩ qua đời. "Tôi đến đây hai đêm liên tục rồi. Anh em từng lưu diễn ở nhiều sân khấu khắp TPHCM. Tôi đến đưa tiễn em đoạn đường cuối", nam nghệ sĩ chia sẻ.

MC Duy Thanh (trái) cho biết anh thân thiết với Bắc Hải từ những năm 1990-2000, lưu diễn khắp các sân khấu. Dù bị tai biến, đi lại khó khăn nhưng anh vẫn sắp xếp đến viếng đồng nghiệp.

Nghệ sĩ Hồng Tơ cho biết vợ của Bắc Hải đã báo tin cho ông lập tức sau khi nghệ sĩ qua đời. Ông đến viếng Bắc Hải từ ngày đầu và có mặt tại đây đêm thứ hai, đưa tiễn nam nghệ sĩ về nơi an nghỉ cuối. "Tôi xem em như đứa em út. Tôi dìu dắt Hải nhiều nhất từ ngày mới vào nghề", Hồng Tơ chia sẻ thêm.

Nghệ sĩ Hồng Te - em trai Hồng Tơ - là bạn diễn ăn ý của Bắc Hải. Cả hai lưu diễn ở nhiều sân khấu như Trống Đồng, 126, Lan Anh... "Cách đây 10 ngày anh Hải còn đi diễn tiệc đám, không ngờ lại ra đi đột ngột như vậy", nghệ sĩ Hồng Te nói.