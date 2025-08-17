Thông tin mới của nghệ sĩ Phước Sang sau khi nhập viện vì đột quỵ lần 4

Chia sẻ với phóng viên VietNamNet, một người thân đến thăm Phước Sang vào khuya 15/8 và hôm nay - 16/8 cho biết nghệ sĩ khỏe rõ rệt, đã ăn được cháo loãng, có thể nói chuyện dù phát âm khó khăn và nhận diện được tất cả người vào thăm.

Những ngày qua, Phước Quang - con trai 17 tuổi của Phước Sang và Kim Thư - túc trực chăm sóc cha từng miếng ăn, giấc ngủ. Ngoài ra, vài người thân luân phiên vào Bệnh viện Thống Nhất TPHCM hỗ trợ hai cha con.

Nghệ sĩ Phước Sang. Ảnh: Tư liệu

"Anh ấy tỉnh táo, minh mẫn, dù khó nói chuyện nhưng có thể phản ứng chính xác với từng câu nói của người vào thăm. Đặc biệt, đôi mắt anh vẫn tinh tường, không phải kiểu lờ đờ của người đau yếu nặng", nguồn tin chia sẻ.

Lúc người này vào thăm, Phước Sang khó nhọc nói từng câu: "Dollar (tên thân mật của Phước Quang - PV) vừa đút cơm" hoặc "Chồng bà đâu?". Khi chị về, anh còn gắng gượng vẫy tay chào.

Dù qua cơn nguy kịch, việc bị đột quỵ lần 4 vẫn rất nguy hiểm, tương lai của Phước Sang thế nào còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có ý chí của anh.

Nghệ sĩ Phước Sang bị đột quỵ 3 lần, gần nhất vào tháng 3/2024, được điều trị ở khoa Tim mạch cấp cứu Bệnh viện Thống Nhất TPHCM. Nhiều năm nay, anh sống với bệnh nền cao huyết áp và vài di chứng hậu đột quỵ.

Tháng 4 vừa qua, Phước Sang tham gia ghi hình cho bộ phim Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn với vai khách mời là một chủ tiệm máy ảnh, bạn ông Nháy (Hoài Linh đóng).