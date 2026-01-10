Ảnh sao 10/1: Đỗ Thị Hà 'đọ sắc' Tiểu Vy

Hoa hậu Đỗ Thị Hà và Trần Tiểu Vy chung khung hình tại một sự kiện ở TP HCM.

Sau đám cưới với thiếu gia Viết Vương, cô hạn chế xuất hiện trước truyền thông, chỉ tham gia một số chương trình đặc biệt.

Ba thế hệ nhà nghệ sĩ Hồng Vân bên nhau.

Hoa hậu Ngọc Diễm làm khách mời số mở đầu cho talkshow do hoa hậu Quý bà Thu Hương thực hiện.

'Mẹ bỉm sữa' Diễm My 9X diện áo dài, xuất hiện tại một sự kiện thuộc lĩnh vực mỹ phẩm.

Hoa hậu Lương Thùy Linh làm mẫu cho bộ sưu tập của một thương hiệu thời trang nổi tiếng.

Cô lăng xê set đồ gồm sơ mi phối áo len, được đánh giá mang nét thanh lịch, sang trọng nhưng không phô trương, phù hợp cả khi đi làm lẫn dạo phố.

Hoa hậu Thế giới Việt Nam Lê Nguyễn Bảo Ngọc được vinh danh 'Công dân trẻ xuất sắc TP HCM' năm 2025.

MC Thanh Thanh Huyền tham quan nơi trưng bày các tác phẩm gốm sứ.

Hoa hậu Hương Giang chơi pickleball cùng vận động viên cầu lông Lý Hoàng Nam.

Ngọc Trinh trang trí nhà hàng nướng sắp khai trương của cô theo phong cách Đà Lạt, với các cây hồng giả sai trĩu quả.

Gia đình Hà Kiều Anh chụp ảnh dưới tuyết trắng ở Nhật Bản.

Diễn viên Tiến Luật đăng ảnh với bà xã Thu Trang, nhắc cô chỉ còn vài ngày nữa là đến dịp kỷ niệm đám cưới của họ.

Cựu siêu mẫu Huỳnh Thanh Tuyền lên đồ đi event.