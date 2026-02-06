NewJeans loại bỏ dấu vết của Danielle, báo hiệu đội hình 4 thành viên

NewJeans đã thay đổi ảnh đại diện chính thức trên mạng xã hội thành hình ảnh chiếc gậy phát sáng chính thức của nhóm, gậy “Binky Bong”. Ảnh bìa trang mạng xã hội trước đây là ảnh nhóm với 5 thành viên, nay cũng được thay thế bằng logo của nhóm.

Hiện tại, kết quả tìm kiếm trên các nền tảng chỉ hiển thị bốn thành viên còn lại khi tìm kiếm “NewJeans”, trong đó Danielle đã bị xóa. Trên Spotify, phần tiểu sử nghệ sĩ không còn liệt kê tên từng thành viên, tên cựu CEO Min Hee Jin cũng đã bị xóa.

NewJeans (Ảnh: Ador)

Việc loại bỏ Danielle và Min không chỉ ảnh hưởng đến mạng xã hội mà còn lan rộng đến hầu hết các nền tảng liên quan đến nhóm. Mặc dù tương lai của thành viên Minji với công ty vẫn chưa có quyết định cuối cùng, nhưng động thái này được xem là dấu hiệu cho thấy NewJeans đã chính thức bước vào giai đoạn mới, với tư cách là một nhóm nhạc gồm bốn thành viên.

NewJeans đã cố gắng chấm dứt hợp đồng độc quyền, cáo buộc Ador vi phạm thỏa thuận và tìm cách hoạt động độc lập. Tuy nhiên, nỗ lực của họ đã kết thúc đột ngột khi tòa án phán quyết ủng hộ Ador, xác nhận hợp đồng vẫn còn hiệu lực.

Hình ảnh Danielle đang biễn mất trên các nền tảng của NewJeans.

Sau phán quyết, các thành viên bày tỏ ý định trở lại công ty. Tuy nhiên, Ador đã thông báo với Danielle rằng hợp đồng độc quyền của cô sẽ bị chấm dứt. Trong khi Hyein, Haerin và Hanni đã xác nhận trở lại Ador, Minji được cho là vẫn đang thảo luận với công ty về tình trạng hợp đồng của mình.