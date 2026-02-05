Danh hài mua đất tăng 100 lần lên 200 triệu đồng/m², tiếp tục "chốt" biệt thự

Danh hài từng mua đất lên giá 200 triệu đồng/m2 đi chốt căn biệt thự

Mới đây, danh hài Bảo Chung thu hút sự chú ý khi chia sẻ về kế hoạch tìm mua bất động sản. Nam nghệ sĩ cho biết ông đã trực tiếp đến khu vực Bến Lức (Long An), cách TP.HCM khoảng 30km, để khảo sát một dự án nhà ở đang trong giai đoạn xây dựng.

Chia sẻ về chuyến đi, danh hài Bảo Chung cho biết ông mới chỉ tham quan nhà mẫu và tìm hiểu quy trình mua bán. Nam danh hài thẳng thắn bày tỏ quan điểm về thị trường bất động sản hiện nay, cho rằng đây có thể là thời điểm phù hợp để đầu tư.

Danh hài Bảo Chung đi mua thiệt thự. Ảnh: Chụp màn hình

Theo danh hài Bảo Chung, dù thị trường đang có dấu hiệu chững lại nhưng giá trị bất động sản luôn biến động theo thời giá. Ông nhận định nếu không mua sớm, trong vòng một đến hai năm tới giá có thể tăng cao khiến việc sở hữu trở nên khó khăn hơn. Thậm chí, trong khoảng thời gian dài hơn, giá trị bất động sản có thể tăng gấp nhiều lần.

Nam danh hài cũng chia sẻ kinh nghiệm cá nhân khi từng đầu tư thành công vào bất động sản. Ông cho biết trước đây từng mua một mảnh đất trên đường Nguyễn Văn Linh (TP.HCM) với giá khoảng 2 triệu đồng/m², trong khi hiện nay giá đã tăng lên khoảng 200 triệu đồng/m², tức tăng khoảng 100 lần.

Bên cạnh mục đích tích lũy tài sản, danh hài Bảo Chung cho biết ông đặc biệt quan tâm đến các loại hình shophouse để có thể kết hợp kinh doanh. Nam danh hài bày tỏ mong muốn sở hữu mặt bằng để mở quán cà phê, vừa kinh doanh vừa có không gian giao lưu, trò chuyện.

Bảo Chung là một trong những danh hài nổi tiếng của sân khấu miền Nam. Trong giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp, ông được biết đến là nghệ sĩ có thu nhập cao và từng gây chú ý khi sở hữu nhiều dòng xe sang, thuộc nhóm nghệ sĩ chơi “siêu xe” nổi bật trong làng giải trí Việt.

Danh hài được vợ chồng Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Điền - Thanh Kim Huệ dìu dắt

Được biết, Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Điền chính là người đầu tiên viết kịch bản, giao vai diễn riêng cho danh hài Bảo Chung, tạo bước ngoặt quan trọng đưa tên tuổi nam danh hài vụt sáng trên sân khấu. Từ đó, danh hài Bảo Chung luôn coi Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Điền là ân nhân và giữ trọn sự tri ân suốt nhiều năm qua.

Gặp lại đàn em tại lễ giỗ, Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Điền không giấu được niềm xúc động, mừng rỡ ôm Bảo Chung và thốt lên: “Thương lắm! Thương nhất đó!”. Khoảnh khắc giản dị nhưng chan chứa tình nghệ sĩ khiến nhiều người chứng kiến không khỏi bồi hồi.

Danh hài Bảo Chung dự lễ giỗ NSND Thanh Kim Huệ. Ảnh: Chụp màn hình

Chia sẻ trong niềm xúc động, danh hài Bảo Chung bộc bạch: “Bây giờ anh với em, không biết ai chết trước. Cái này em nói thật. Nếu anh chết trước thì em sẽ để tang anh như một người trong nhà. Em đã nói với gia đình, vợ con rồi. Còn nếu em chết trước thì thôi, anh khỏi để tang".

Nam danh hài cũng nhắc lại quãng thời gian khó khăn đầu đời và công ơn sâu nặng của vợ chồng Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Điền – Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Kim Huệ: “Ngày đó tôi khổ lắm, muốn mua chiếc xe chỉ giá một chỉ vàng thôi mà cũng không có tiền. Anh Thanh Điền và chị Thanh Kim Huệ vừa về tái diễn với đoàn Sài Gòn 3 đã đưa cho tôi một tiểu phẩm để diễn. Tôi diễn tiểu phẩm đó, chỉ sau một tuần là nổi tiếng, lên luôn.

Tôi có được ngày hôm nay là nhờ anh chị. Tôi vô cùng biết ơn. Ban đầu, vai của tôi chỉ có hai câu. Tôi ngồi buồn một chỗ. Anh Thanh Điền thấy vậy mới bảo tôi phải biết cách ‘chế biến’ để gây thu hút. Anh nói xong, tôi ra tập thì tuôn ra được rất nhiều ý. Anh Thanh Điền là đạo diễn, cho phép tôi tự ý thêm thắt từ hai câu tuồng đó, rồi về bảo chị Thanh Kim Huệ viết thêm vào kịch bản. Tôi diễn một cái là dính vai luôn. Một tháng sau tôi mua được xe hơi. Chén cơm tôi đang ăn bây giờ là do anh đưa cho”.