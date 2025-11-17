5 nghệ sĩ bị yêu cầu xin lỗi

NewJeans được yêu cầu xin lỗi

Trong suốt một năm qua, NewJeans gây mệt mỏi cho công chúng khi liên tục xuất hiện trên truyền thông vì kiện tụng, họp báo, tham dự buổi chất vấn tại Quốc hội. Nhiều phát biểu của các thành viên trong cuộc phỏng vấn như “Chúng tôi thất vọng về phán quyết của tòa”, “Họ muốn biến chúng tôi thành những người cách mạng”, hay “Những vấn đề của Kpop sẽ không thay đổi trong một sớm một chiều” đã gây tranh cãi mạnh.

Trước khi mâu thuẫn nổ ra, NewJeans từng được xem là nhóm nữ dẫn đầu thế hệ thứ tư. Ra mắt năm 2022, nhóm liên tiếp tạo hit với Attention, Hype boy, Ditto, Super shy, gây dựng tệp người hâm mộ toàn cầu nhờ hình ảnh trẻ trung, phóng khoáng. Tháng 6, nhóm tổ chức fan meeting tại Tokyo Dome chỉ chưa đầy hai năm sau khi ra mắt, là kỷ lục nhanh nhất đối với một nghệ sĩ nước ngoài.

Toàn bộ thành viên NewJeans quyết định quay lại Ador sau hơn một năm ồn ào. Ảnh: Yonhap.

Sau chuỗi xung đột kéo dài với công ty chủ quản, truyền thông Hàn Quốc kỳ vọng nhóm đưa ra lời xin lỗi bởi những hành động trong quá khứ đã làm tổn hại nghiêm trọng niềm tin của công chúng.

Nhiều khán giả nhận định NewJeans không thể tự biến mình thành ngôi sao. Họ vươn lên nhờ nguồn vốn khổng lồ và hệ thống đào tạo, sản xuất chuyên nghiệp của Kpop. Trong giai đoạn tranh chấp, nhóm lại thể hiện quan điểm tiêu cực, hạ thấp hệ thống Kpop, nhằm biện minh cho nỗ lực tách khỏi Ador.

Theo truyền thông Hàn Quốc, thái độ của cựu CEO Ador - bà Min Hee Jin - đối với các nghệ sĩ khác gây thất vọng. Trong họp báo, bà công khai nhắc đến Le Sserafim và Illit, kéo họ vào tranh chấp. Chính NewJeans cũng biện minh cho việc muốn hủy hợp đồng bằng cách hạ thấp những nghệ sĩ cùng công ty. Cách hành xử này được xem là đề cao quyền lợi bản thân nhưng lại xem nhẹ quyền lợi của đồng nghiệp.

Nhiều ý kiến cho rằng trước khi trở lại, nhóm cần tỏ rõ thiện chí. Nếu không có lời xin lỗi rõ ràng, rất khó để công chúng chấp nhận họ.

Min Hee Jin (đội mũ) cùng các thành viên NewJeans.

Trên diễn đàn Theqoo, nhiều cư dân mạng khẳng định lời xin lỗi là điều bắt buộc nếu nhóm muốn tiếp tục hoạt động. Một số bình luận thể hiện sự phản đối gay gắt: “Đừng xin lỗi và cũng đừng quay lại. Tôi còn ghét hơn nếu họ xin lỗi rồi lại làm loạn”, “Có vẻ họ nghĩ mình chẳng làm gì sai… nhưng lại nói về âm nhạc chân thành”, “Đừng viết thư tay nữa, hãy tổ chức họp báo đàng hoàng”…

Cuộc cạnh tranh khốc liệt hơn đang chờ đợi

Thị trường nhóm nữ đã thay đổi đáng kể trong thời gian NewJeans tạm ngưng hoạt động. IVE, aespa, Le Sserafim, (G)I-DLE, Babymonster, Hearts2Hearts và NMIXX đều phát hành sản phẩm mới, mở rộng hoạt động quốc tế và củng cố vị thế. Giới chuyên môn nhận định thị trường âm nhạc hiếm khi chờ đợi bất kỳ ai, kể cả những nhóm đứng đầu.

Nếu NewJeans xác nhận trở lại với đội hình đầy đủ, đây sẽ là sự kiện được quan tâm hàng đầu trong năm. Dù thế, không ít ý kiến tỏ ra hoài nghi bởi hình ảnh gắn với kiện tụng vẫn quá nặng nề.

Ngay sau thông tin NewJeans trở lại Ador, giá cổ phiếu HYBE tăng mạnh. Các nhà phân tích dự đoán nếu nhóm tái xuất vào cuối 2025, hoạt động của họ có thể đóng góp 6-7 tỷ won (4,1-4,8 triệu USD) lợi nhuận vận hành trong năm 2026 và tăng lên ít nhất 20-30 tỷ won mỗi năm từ 2027.

Nhà phê bình âm nhạc Kim Do Heon nhận định âm nhạc của nhóm chắc chắn sẽ thay đổi: “Dù ai đảm nhiệm vai trò sản xuất, NewJeans không thể giống như trước. Việc tốt hơn hay tệ hơn còn phụ thuộc nhiều yếu tố, nhưng thỏa mãn nhóm fan hiện tại sẽ là thách thức lớn. Điều quan trọng nhất bây giờ là khôi phục niềm tin”.