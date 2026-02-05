BTS gây chấn động thế giới khi “ARIRANG” phá vỡ kỷ lục đặt trước

Con số này đã làm dấy lên những so sánh BTS với các ngôi sao nhạc pop toàn cầu. Người hâm mộ và giới chuyên gia trong ngành đang theo dõi sát sao xem liệu BTS có thể vượt qua kỷ lục lượt đặt trước trên Spotify mọi thời đại do album phòng thu thứ 12 của Taylor Swift, “The Life of a Showgirl”, thiết lập với khoảng 6 triệu lượt đặt trước.

Đà phát triển cũng thể hiện rõ trên bảng xếp hạng “Countdown Charts Global” của Spotify, nơi “ARIRANG” giữ vị trí số 1 trong hai tuần liên tiếp cuối tháng 1. Bảng xếp hạng này theo dõi hoạt động đặt trước các album và đĩa đơn sắp ra mắt và được xem như một thước đo kỳ vọng của người hâm mộ toàn cầu.

Nhóm BTS (Ảnh: Xportsnews)

Sự quan tâm cũng đang lan rộng sang các nền tảng dành cho người hâm mộ. Sau khi thông báo phát hành album và chuyến lưu diễn thế giới được đăng tải trên Weverse, nền tảng chính thức dành cho người hâm mộ toàn cầu của BTS, số lượng thành viên được báo cáo đã tăng lên gần gấp ba lần so với trước đây, phản ánh sự tương tác mới từ người hâm mộ trên toàn thế giới.

Sự trở lại này cũng đã thúc đẩy doanh số các ca khúc cũ của BTS. Theo dữ liệu ngành, ca khúc chủ đề “Yet To Come” từ album “Proof” và “Love Maze” từ album “Love Yourself: Tear” của nhóm đều vượt qua 100,5 triệu lượt stream tính đến hết tháng 12/2025. Cả hai ca khúc đều nhận được chứng nhận Bạch kim và Vàng từ Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Nhật Bản.

Nhóm BTS (Ảnh: Koreatimes)

Album “ARIRANG” dự kiến ​​phát hành lúc 1 giờ chiều ngày 20/3 sẽ bao gồm 14 ca khúc khám phá các chủ đề về bản sắc, nỗi khát khao và tình yêu sâu sắc, những cảm xúc vang vọng xuyên suốt các nền văn hóa và thế hệ.

Sự trở lại của BTS sẽ tiếp tục sau khi phát hành “ARIRANG” với chương trình “BTS comeback live: ARIRANG” tại Quảng trường Gwanghwamun ở trung tâm Seoul vào ngày 21/3. Sự kiện này sẽ đánh dấu lần đầu tiên một nghệ sĩ solo tổ chức buổi biểu diễn riêng tại địa điểm công cộng mang tính biểu tượng này, một khoảnh khắc được dự đoán sẽ để lại dấu ấn lâu dài trong lịch sử văn hóa Hàn Quốc.