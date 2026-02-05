Nữ nghệ sĩ đầu tiên mua ô tô tại Việt Nam: "Cứ chiều chiều tôi lại ra đồng ngồi hướng về đất Việt"

Nữ nghệ sĩ từng thuê xe bus chở khán giả ra sân bay

Vừa qua, tại một talkshow, nữ nghệ sĩ Trang Thanh Lan đã có những chia sẻ xúc động về hành trình lập nghiệp nơi hải ngoại. Bà cho biết sang Mỹ định cư vào năm 1992, sau khi đã tổ chức một đêm nhạc riêng để nói lời chia tay khán giả. Trước ngày rời Việt Nam, nữ danh ca còn đi hát tại hầu hết các tụ điểm từng gắn bó, như một cách khép lại chặng đường nghệ thuật trong nước.

Đáng nhớ hơn, bà từng thuê hẳn một chiếc xe bus để chở khán giả ra sân bay tiễn mình, bởi rất nhiều người mong muốn có mặt trong khoảnh khắc chia tay ấy. “Gia đình tôi đi ô tô riêng, còn khán giả thì đi xe bus theo cùng. Ngày đó vui và xúc động lắm”, Trang Thanh Lan hồi tưởng.

Danh ca Trang Thanh Lan thời trẻ. (Ảnh: TLP)

Nữ danh ca cho biết, đến nay bà đã sống tại Mỹ khoảng 34 năm, gần bằng quãng thời gian gắn bó với Việt Nam, bởi bà sang Mỹ khi đã 39 tuổi. Tuy nhiên, những ngày đầu nơi xứ người là khoảng thời gian không dễ dàng. Từ cuộc sống sôi động, chạy show liên tục, ngày nào cũng đứng trên sân khấu và gặp gỡ bạn bè, khán giả, Trang Thanh Lan phải đối diện với sự cô đơn khi sống tại một tiểu bang nhỏ, vắng vẻ.

Bà kể, nhiều buổi chiều ra đồng ngồi nhìn về hướng Việt Nam, nỗi nhớ quê hương lại ùa về khiến bà không kìm được nước mắt. “Lúc đó tôi chỉ nghĩ, nếu cho tôi được về Việt Nam ngay thì tôi sẽ về liền” - nữ nghệ sĩ chia sẻ.

Danh ca Trang Thanh Lan tên thật là Nguyễn Lệ Liễu. Bà sinh năm 1953 tại Sài Gòn, nhưng là người gốc Gò Công, Tiền Giang. Năm 1968, gia đình Trang Thanh Lan gặp một biến cố lớn khi cha qua đời, để lại 9 người con. Hoàn cảnh khó khăn khiến bà quyết tâm theo đuổi con đường nghệ thuật.

Dưới sự dìu dắt của nhạc sĩ Tùng Lâm, năm 16 tuổi, Thanh Lan đã trở thành ca sĩ của rạp hát Quốc Thanh sau một cuộc thi tuyển lựa ca sĩ được tổ chức hàng tuần. Cũng chính nhạc sĩ Tùng Lâm đã đặt cho bà nghệ danh Trang Thanh Lan.

Nữ nghệ sĩ Trang Thanh Lan ở tuổi ngoài 70. (Ảnh: FBNV)

Nhờ thường xuyên được trình diễn ở các đại nhạc hội, phòng trà, Trang Thanh Lan dần dần được công chúng mến mộ. Tên tuổi bà gắn liền với những ca khúc quê hương ngọt ngào, sâu lắng.

Sau này, nữ nghệ sĩ kết hôn cùng ca sĩ Quang Bình, con trai nghệ sĩ Hùng Cường. Họ nhanh chóng trở thành đôi song ca được yêu mến ở các tụ điểm, trở thành hiện tượng âm nhạc thời bấy giờ. "Hồi mới lấy nhau nghèo lắm, hai vợ chồng đi chiếc xe hiệu gì không nhớ, đi chút xíu thì hư, chút xíu thì dừng. Năm 1986, chúng tôi mua được chiếc xe hơi. Năm đó, hai vợ chồng tôi là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên có chiếc xe hơi", bà từng kể lại.

Sau khi sang Mỹ định cư, Trang Thanh Lan và Quang Bình chia tay. Hiện bà tận hưởng cuộc sống bình yên, vui vầy bên con cháu.