Hệ thống phim lậu lớn nhất Việt Nam tuyên bố đóng cửa

Theo ghi nhận, từ ngày 5/2, người dùng truy cập vào website Rổ Phim chỉ còn thấy thông báo ngừng hoạt động. Các ứng dụng của nền tảng này trên điện thoại và TV thông minh cũng đồng loạt “đóng cửa”, không còn khả năng xem phim hay đăng nhập tài khoản.

Trên trang chủ, người vận hành Rổ Phim cho biết quyết định dừng hoạt động được đưa ra sau nhiều cân nhắc. Người này thừa nhận việc duy trì website phát tán phim không bản quyền đã phần nào ảnh hưởng tới các nền tảng phát hành chính thống và cần có trách nhiệm trong vấn đề bản quyền.

Ứng dụng IOS của Rổ Phim khi hoạt động. Các bộ phim lậu được cập nhật Việt sub, lồng tiếng, chất lượng 4K.

“Sau nhiều suy nghĩ, chúng tôi nhận ra rằng sự tồn tại của website vẫn phần nào ảnh hưởng tới các nền tảng hợp pháp. Vì vậy, Rổ phim sẽ khép lại hành trình từ hôm nay, 5/2. Mong mọi người thử trải nghiệm các nền tảng bản quyền...”, người vận hành nêu rõ.

Trước thời điểm đóng cửa, Rổ Phim từng là website xem phim lậu có lượng truy cập lớn nhất Việt Nam theo SimilarWeb, đạt hàng chục triệu lượt mỗi tháng. Nền tảng này cung cấp kho phim đa dạng, tốc độ tải nhanh, độ phân giải cao và giao diện được nhiều người dùng đánh giá là dễ sử dụng. Nền tảng này cũng bán cả gói đăng ký theo tháng.

Người vận hành website cũng lý giải việc từng chèn quảng cáo nhằm có nguồn thu duy trì chi phí thuê máy chủ. Rổ Phim cho biết trong quá trình hoạt động, website tự đặt ra một số nguyên tắc như không đăng tải phim Việt Nam và hạn chế đăng phim đang chiếu rạp quá sớm.

Tuy vậy, các nội dung được đăng tải trên nền tảng này vẫn là phim không có bản quyền phát hành tại Việt Nam. Việc sao chép, phát tán các tác phẩm điện ảnh khi chưa được sự cho phép của chủ sở hữu quyền tác giả được xác định là hành vi vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Thực tế, vấn nạn phim lậu tại Việt Nam đã tồn tại trong nhiều năm. Năm 2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM khởi tố vụ án xâm phạm quyền tác giả liên quan đến website phimmoi.net - một trong những trang chiếu phim không bản quyền hoạt động với quy mô lớn trong thời gian dài. Website này bị xác định đã sao chép và phát tán trái phép nhiều tác phẩm điện ảnh.

Các website phim lậu thường tồn tại nhờ nguồn thu quảng cáo lớn, đặc biệt từ các nội dung cá độ và dịch vụ bị cấm. Do không phải chi trả chi phí bản quyền, những nền tảng này dễ dàng thu hút lượng truy cập cao từ thói quen xem phim miễn phí của một bộ phận người dùng Internet.

Từ giữa năm 2020, nhiều website phim lậu đã bị chặn truy cập tại Việt Nam. Các đối tượng vận hành thường xuyên thay đổi tên miền để tiếp tục hoạt động.