Hai nhân vật máu mặt ở showbiz

Theo QQ, giới giải trí Hoa ngữ luôn nhộn nhịp xô bồ, trong đó có nhiều thông tin xuất hiện mỗi ngày khiến khán giả chú ý. Nhận thấy sự quan tâm của công chúng với đời tư của các ngôi sao, không ít người kiếm sống bằng cách tiết lộ thông tin bí ẩn của người khác, bất chấp việc đó có ảnh hưởng tới danh tiếng cuộc sống của họ hay không.

Hiện tại, hai cái tên nổi danh trong việc trò chuyện trực tuyến, tiết lộ đời tư ngôi sao là bà Trần Lam, vợ ông trùm giới giải trí Hong Kong một thời Hướng Hoa Cường và đạo diễn Vương Tinh. Cả hai từng có những tuyên bố gây sốc, tạo nên đề tài bàn luận sôi nổi trong suốt thời gian qua. Ngoài ra, còn có Triệu Anh Tử - nữ diễn viên hết thời thường xuyên bày tỏ tình cảm với các bạn diễn mà cô từng hợp tác, tung các thông tin tình ái gây sốc.

Người khiến nhiều nghệ sĩ lao đao

Theo QQ, so với những blogger thạo tin khác trong giới giải trí đạo diễn Vương Tinh hay bà Trần Lam được đánh giá là có tiếng nói trọng lượng hơn hẳn. Trong quá khứ, cả hai đều là những nhân vật có địa vị cao ở giới giải trí Hong Kong, được nhiều ngôi sao nể trọng. Họ còn nâng đỡ nhiều diễn viên huyền thoại hiện nay như Lương Triều Vỹ, Châu Tinh Trì, Lưu Đức Hoa, Trương Bá Chi...

Hiện tại, bà Trần Lam hay đạo diễn Vương Tinh cũng đầu tư và hoạt động trong giới giải trí Đại lục. Chính vì vậy, khán giả cho rằng họ nắm trong tay những thông tin hậu trường đắt giá ít người biết đến. Thậm chí, nhiều người tin tưởng những gì Vương Tinh hay Trần Lam nói là chính xác tuyệt đối. Cũng vì lẽ đó, mỗi phát ngôn của họ đều nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận nóng nổi trên các trang mạng xã hội.

Thế nhưng, tính chính xác của những thông tin này không được kiểm nghiệm. Họ nhận được danh tiếng và lợi ích từ việc bán thông tin người nổi tiếng khác. Nhưng bà Trần Lam hay đạo diễn Vương Tinh đều không phải chịu trách nhiệm trước tiết lộ, bởi họ là những nhân vật có địa vị cao, mối quan hệ sâu rộng trong giới giải trí mà ít người dám chống lại.

Bà Trần Lam (giữa) là vợ của ông trùm giới giải trí Hong Kong một thời Hướng Hoa Cường. Bà Trần Lam từng công khai chỉ trích Châu Tinh Trì vô ơn, Trương Bá Chi thích yêu sách.

Thời gian gần đây, vợ chồng nam diễn viên Đậu Kiêu và Hà Siêu liên tục bị soi mói đời sống hôn nhân vì bà Trần Lam tiết lộ cả hai đang làm thủ tục ly hôn. Sau đó, hàng loạt chủ đề về tài sản trước và sau khi ly hôn, cách chung sống khi ở bên nhau đều bị mang ra mổ xẻ. Thậm chí, Đậu Kiêu còn bị chỉ trích là kẻ đào mỏ, còn Hà Siêu Liên cũng bị nhắc lại quá khứ tình ái, cách đối xử với nhà chồng... Cả hai gặp sóng gió suốt một tuần với hàng trăm bài báo khác nhau trước khi họ lên tiếng phủ nhận hôn nhân trục trặc.

Có thể thấy cuộc sống của vợ chồng Đậu Kiêu bị ảnh hưởng tiêu cực vì một câu nói của bà Trần Lam, song cả hai không thể làm gì đối phương.

Cũng giống bà Trần Lam, đạo diễn Vương Tinh hiện tại mở chương trình trò chuyện trực tuyến tiết lộ nhiều câu chuyện hậu trường ở giới giải trí Hong Kong. Vương Tinh từng là nhà sản xuất, đạo diễn tiếng tăm, đứng sau hàng loạt tác phẩm kinh điển trong thời kỳ vàng son những năm 1990 của điện ảnh Hong Kong. Chính vì vậy, không lạ khi ông biết nhiều bí mật của giới nghệ sĩ.

Từ khi phát sóng, Vương Tinh từng đề cập đến nhiều ngôi sao như Châu Tinh Trì, Ngô Mạnh Đạt... Không những vậy, ông còn nhắc tới nam diễn viên quá cố Trương Quốc Vinh hay nữ thần đã rời khỏi giới là Vương Tổ Hiền. Tuy nhiên, Vương Tinh bị chỉ trích vì mang câu chuyện Trương Quốc Vinh tự tử ra để lôi kéo sự chú ý của công chúng.

Với Vương Tổ Hiền, Vương Tinh nhắc lại quá khứ bị gia đình bạn trai mạt sát, chửi rủa nặng lời tới mức phải dừng đóng phim. Những câu chuyện của đạo diễn tai tiếng làm tổn thương cả người sống lẫn người qua đời, do đó Vương Tinh cũng bị không ít khán giả chỉ trích.

Vương Tinh dựng hẳn một chương trình để tiết lộ chuyện đời tư các ngôi sao Hong Kong.

Chiêu trò nổi danh bất chấp việc xâm phạm đời tư của người khác

Theo QQ, nhiều ngôi sao khi nổi tiếng chia sẻ họ yêu thích việc đóng phim ca hát, cũng cảm kích trước tấm lòng yêu mến của người hâm mộ nhưng luôn muốn phân biệt rõ công việc và đời tư. Khi không hoạt động nghệ thuật hay đứng trước ánh đèn sân khấu, họ muốn được tôn trọng đời sống riêng và không bị soi mói, đưa tin bịa đặt. Tuy nhiên, điều này rất khó bởi công chúng thậm chí thích thú với chuyện riêng tư còn hơn cả tác phẩm nghệ thuật của nghệ sĩ.

Với những người như Trần Lam, Vương Tinh, họ nắm bắt được sự tò mò, việc thích "lén nhìn" đời tư nghệ sĩ, do đó dựa trên các mối quan hệ của mình, họ tung thông tin về ngôi sao bất chấp đây là hành vi xâm phạm đời tư người khác.

Bà Trương Lan - mẹ chồng cũ của nữ diễn viên quá cố Từ Hy Viên (Đại S) - cũng từng sử dụng chiêu trò này để thu hút sự chú ý của khán giả, mang lại lợi ích khi bán hàng trực tuyến. Bà Trương Lan biết khán giả quan tâm tới chuyện hôn nhân của con trai Uông Tiểu Phi và Từ Hy Viên, nên thường xuyên nhắc tới con dâu cũ. Thậm chí, khi Từ Hy Viên kết hôn cùng chồng mới là ca sĩ Hàn Quốc DJ Koo, bà Trương Lan còn ám chỉ nữ diễn viên ngoại tình, chê DJ Koo là kẻ ăn bám.

Từ Hy Viên bị mẹ chồng Trương Lan lợi dụng để thu hút sự chú ý của công chúng nhằm kiếm lợi.

Ngay cả khi Từ Hy Viên đột ngột qua đời, bà Trương Lan cũng lợi dụng danh tiếng con dâu và các cháu để thúc đẩy việc bán hàng. Sau đó, bà Trương Lan còn bị mẹ ruột Từ Hy Viên kiện ra tòa vì đưa nhiều thông tin sai lệch.

Một người khác cũng thường xuyên gây sóng gió trong giới giải trí Hoa ngữ vì những phát ngôn là nữ diễn viên Triệu Anh Tử. Hiện tại, cô đã là ngôi sao hết thời không ai mời đóng phim. Vì vậy, Triệu Anh Tử tự kể về đời sống tình cảm của mình. Cô tuyên bố bạn thân đang hẹn hò với nam ca sĩ Cha Eun Woo của Hàn Quốc. Sau đó, Triệu Anh Tử khẳng định nam diễn viên Lưu Học Nghĩa từng yêu thầm mình. Cô cũng tiết lộ phải lòng Trần Hiểu từ cái nhìn đầu tiên, từng thích thầm Thành Nghị...

Khi Triệu Anh Tử nhắc tới các sao nam khác, họ thường xuyên trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Trung Quốc. Điều này gây ảnh hưởng tới danh tiếng nghệ sĩ nam vì khán giả tò mò không biết trong quá trình hợp tác họ có nảy sinh tình cảm hay hành động vượt quá mức đồng nghiệp không. Theo QQ, Triệu Anh Tử cũng giống bà Trần Lam, đạo diễn Vương Tinh, bà Trương Lan, đều là những người lợi dụng đời tư của các ngôi sao kiếm lợi cho mình.

Triệu Anh Tử hết thời, bịa đặt tin tình ái với các sao nam để gây chú ý.