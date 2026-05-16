Sơn Tùng M-TP toan tính điều gì?

Trong đêm 15/5, cộng đồng mạng sôi sục trước thông tin Sơn Tùng có thể bắt tay với giọng ca đình đám thế giới Jason Derulo. Mọi thứ bắt đầu từ chiếc mặt nạ ẩn ý được Sơn Tùng đăng lên fanpage, trong chiến dịch truyền thông cho sản phẩm mới. Trang cá nhân của Jason Derulo đã đăng chiếc mặt nạ tương tự nhưng bị xóa vài phút sau. Cộng đồng mạng cho rằng sự trùng hợp của chiếc mặt nạ không thể đến ngẫu nhiên.

Cuối cùng, cái tên đình đám sắp kết hợp với Sơn Tùng đã lộ diện. So với khi kết hợp cùng Snoop Dogg và phát hành ca khúc Hãy trao cho anh , cú bắt tay với Jason Derulo (nếu có) là bước tiến mới của giọng ca sinh năm 1994 và có tiềm năng để lan tỏa sản phẩm đến các bảng xếp hạng âm nhạc hàng đầu.

Một năm ở ẩn của Sơn Tùng

Giọng ca quê Thái Bình từng gây bão làng nhạc trong năm 2014, qua 2 MV được đầu tư mạnh tay là Chúng ta của tương lai và Đừng làm trái tim anh đau . Trong năm 2025, Sơn Tùng lại mất hút hoàn toàn khỏi đường đua âm nhạc. Nam ca sĩ chỉ thỉnh thoảng xuất hiện ở các chương trình âm nhạc của nhãn hàng hoặc là sự kiện đặc biệt.

Một năm trước, mạng xã hội đã rộ lên thông tin Sơn Tùng tạm thời rút khỏi thị trường để chuẩn bị tạo ra một "cú nổ". Nhìn lại giai đoạn 10 năm Sơn Tùng hoạt động và tỏa sáng trên thị trường, đây là kịch bản quen thuộc. Phải là sự chuẩn bị cho một MV nào đó có quy mô rất lớn, chủ nhân bản hit Cơn mưa ngang qua mới mất tích lâu như vậy.

Sau một năm ở ẩn, vị thế của Sơn Tùng lung lay.

Sơn Tùng tái xuất với một chiến lược truyền thông bài bản. Anh xóa hết bài đăng trên các nền tảng mạng xã hội, khiến cộng đồng mạng tò mò và đồn thổi. Sau đó, Sơn Tùng tung ra vài chi tiết để khán giả dự đoán về mọi thứ liên quan đến sản phẩm mới. Từ đây, không rõ là bình luận thật từ dân mạng hay chim mồi (seeding), rất nhiều dự đoán được tung ra kiểu như Sơn Tùng sắp kết hợp với Travis Scott và cả Jason Derulo.

Cuối cùng, Jason Derulo lộ diện. Đây là chủ nhân của nhiều bản hit thu hút hàng trăm triệu lượt nghe/lượt xem cho đến cơn sốt tỷ view như Want To Want Me . Thời Sơn Tùng bắt tay với Snoop Dogg, đó đã là cú nổ của nhạc Việt, vượt xa tưởng tượng của mọi khán giả. Nếu Sơn Tùng bắt tay với Jason Derulo, dự án sẽ hoành tráng hơn, vì Jason đang đứng ở đỉnh cao âm nhạc. Màu sắc của Sơn Tùng và giọng ca người Mỹ được kỳ vọng có nhiều điểm tương đồng.

Trong một năm mất hút khỏi thị trường, Sơn Tùng tụt lại ở mọi hạng mục. Anh bị nhiều đàn em vượt mặt về thành tích nhạc số, đặc biệt trên nền tảng Spotify. Sơn Tùng không còn là ca sĩ tạo hiệu ứng mạnh nhất trên mạng xã hội, thay bằng Hieuthuhai. Ở địa hạt chạy show, những ca sĩ khác vươn lên thống lĩnh thị trường. Mức cát-xê tiền tỷ cho một đêm diễn giờ không còn là cuộc chơi của riêng Sơn Tùng mà nhiều tên tuổi đình đám khác đang cận kề vị trí của giọng ca quê Thái Bình.

7 năm trước, khán giả từng hoài nghi về sự trồi sụt của Sơn Tùng khi bộ đôi Jack và K-ICM phát triển vượt bậc. Nhất là khi cơn sốt Sóng gió lên sóng, số đông tin rằng vị thế độc tôn của Sơn Tùng có thể sẽ chấm dứt. Nhưng đúng lúc đó, cú nổ Sơn Tùng và Snoop Dogg cho MV Hãy trao cho anh lên sóng, đưa nam ca sĩ tái lặp vị thế số 1. Ngay lúc này, kịch bản đó có thể lặp lại.

Người ta đã nói quá nhiều đến Hieuthuhai, Soobin hay Hòa Minzy trong một năm qua. Khi Sơn Tùng tung dự án mới, với cú bắt tay cùng một ngôi sao nhạc Âu - Mỹ, cục diện thị trường sẽ lại xoay quanh ca sĩ quê Thái Bình.

Tham vọng của Sơn Tùng

Sơn Tùng đã chạm đến kịch trần ở thị trường nhạc Việt. Với vị thế của nam ca sĩ, không có gì khó để tạo nên một MV hút trên một trăm triệu view. Nhưng làm cách nào để phát hành sản phẩm, vượt qua cái bóng của những bản hit trong quá khứ và đưa tên tuổi Sơn Tùng lên vị thế cao hơn, có thể nhận được mức cát-xê lớn hơn khi đi diễn là vấn đề lớn.

Hai MV Chúng ta của tương lai và Đừng làm trái tim anh đau có thể thu về thành công vượt trội trên đường đua nhạc số, đường đua "trending" ở mạng xã hội. Nhưng về tổng thể, Sơn Tùng chưa bứt phá hẳn, những gì anh đã làm ở 2 ca khúc mới vẫn nằm trong phạm vi dự đoán được từ khán giả. Và MV Đừng làm trái tim anh đau , dù thành công cũng chưa vượt qua được sức hút của Hãy trao cho anh, Lạc trôi hay Nơi này có anh .

Sau lần kết hợp với Snoop Dogg, Sơn Tùng thuận lợi hơn để ngỏ lời hợp tác với các sao quốc tế.

Sơn Tùng lại phải tìm đường vươn ra biển lớn, đó là cách tốt nhất để anh tiếp tục phát triển sự nghiệp và tìm thấy cảm hứng mới. Kể từ dấu mốc kết hợp với Snoop Dogg, Sơn Tùng thành công trong việc bước đầu "làm đẹp" bảng thành tích, gắn với niềm tự hào đã bắt tay với một rapper huyền thoại của thế giới. Tuy nhiên, từ 2019 đến hiện tại, tham vọng vươn ra quốc tế của Sơn Tùng chưa có bước phát triển mới.

Những dự án "vươn ra biển lớn" của Sơn Tùng, từ There's No One At All đến Making My Way đều nửa vời. Với There's No One At All là MV chưa kịp tỏa sáng đã "chết" vì hình ảnh nhạy cảm. Making My Way được Sơn Tùng làm theo type beat (màu sắc âm nhạc đặc trưng) Moombahton, Dance Hall là ý tưởng rất tốt, nhưng chất lượng sản phẩm chưa đủ bùng nổ để ghi dấu ấn với khán giả quốc tế. Nam ca sĩ đã ấp ủ làm MV cho Making My Way nhưng không rõ vì lý do gì, dự án này mãi dừng lại ở phiên bản audio còn nhiều khuyết điểm.

Nhìn từ góc tổng thể của thị trường nhạc Việt, nếu Sơn Tùng kết hợp với Jason Derulo ở dự án lần này, đây là tín hiệu tốt. Không chỉ riêng Sơn Tùng, nhạc Việt cần một cú hích để tìm đường vươn ra biển lớn. Chúng ta đã có See tình (Hoàng Thùy Linh), Ngẫu hứng (Hoaprox) và Không sao cả (7dnight) gây sốt TikTok, được đông đảo khán giả quốc tế hưởng ứng nhưng chỉ dừng lại ở cấp độ là một đoạn nhạc "viral" mạng xã hội. Hoặc là Hai phút hơn , cũng gây sốt nhưng đến từ yếu tố nhạc remix nhiều hơn.

Nhạc Việt vẫn khao khát có một sản phẩm vươn tầm thế giới đúng nghĩa. Khi các thị trường lớn chưa chú ý đến nhạc Việt, cách tốt nhất với ca sĩ/rapper Việt là bắt tay cùng những tên tuổi hàng đầu để tựa lên vai người khổng lồ. Để làm được chuyện này, Sơn Tùng vẫn là cái tên khả thi nhất, khi nam ca sĩ đã có bước đệm từng bắt tay với Snoop Dogg. Trở lại với câu chuyện Sơn Tùng có thật sự kết hợp với Jason Derulo hay không? Đây là kịch bản điên rồ nhưng có khả năng lớn để xảy ra.