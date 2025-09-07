Diễn viên bị bạn trai bỏ vì đóng cảnh hôn

Trong video trên trang cá nhân ngày 2/9, Tử Ngâm cho biết cô và bạn trai tên Lý Vân Bằng từng nghiêm túc trong chuyện tình cảm, coi trọng vị trí của nhau, muốn tiến tới hôn nhân.

Nhưng thời gian gần đây, hai người mâu thuẫn lớn. Cô yêu diễn xuất, không thể từ chối đóng cảnh hôn theo yêu cầu của kịch bản, và xem chỉ là công việc, không để ảnh hưởng chuyện tình cảm. Dù cô nhiều lần giải thích, bạn trai không chấp nhận.

Diễn viên Hứa Tử Ngâm. Ảnh: Sohu

Theo Sohu, Lý Vân Bằng từng đóng phim ngắn nhưng hiện theo đuổi công việc khác. Anh cho biết thường nhận các bình luận chế giễu khi Hứa Tử Ngâm đóng cảnh lãng mạn trên màn ảnh. Do quan điểm khác biệt, Vân Bằng lựa chọn chia tay trong êm ấm, giữ mối quan hệ bạn bè với cô.

Hứa Tử Ngâm 29 tuổi, tốt nghiệp Học viện Hý kịch Thượng Hải, đóng phim từ năm 2018, tham gia nhiều tác phẩm như Bạn gái tuyệt vời nhất, Cô gái nhìn thấy mùi hương, Xin chào Kiều An. Người đẹp hoạt động sôi nổi lĩnh vực phim ngắn, có một số tác phẩm gây sốt trên nền tảng video Douyin.

Mối quan hệ tình cảm của Hứa Tử Ngâm gây chú ý trên Weibo, thu hút hàng chục nghìn bình luận về xung đột giữa công việc và đời sống riêng tư. Không ít người cho rằng sự việc còn phản ánh hiện trạng phim ngắn trên Douyin lạm dụng cảnh hôn để thu hút lượt xem và tương tác.