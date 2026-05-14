Điền Hi Vi gây sợ hãi

Theo Sina , sau thành công của phim Trục ngọc , Điền Hi Vi tiếp tục gây ấn tượng trong trailer của dự án truyền hình mới Giá kim thoa (tên khác Gả trâm vàng ). Trong phim, nữ diễn viên sinh năm 1997 thể hiện cùng lúc hai vai tiểu thư Quân Đại và cô gái nghèo Ngụy Nhiêu. Hai nhân vật với tính cách và bối cảnh hoàn toàn khác biệt, tráo đổi thân phận cho nhau tạo nên những tình huống căng thẳng, là thử thách lớn trong diễn xuất với Điền Hi Vi.

Gả trâm vàng chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tiếu Giai Nhân trên trang văn học Tấn Giang. Ngụy Nhiêu vốn là quý nữ của phủ Thừa An Bá, nhưng vì biến cố gia đình mà từ nhỏ đã bị tráo đổi khỏi phủ. Dù cuộc sống gian khó, nàng vẫn không hề tự oán tự trách, một mình gánh vác trách nhiệm gia đình, vừa chạy chữa cho mẹ nuôi, vừa trả nợ cho cha nuôi. Trong khi đó, kẻ giả mạo Ngụy Nhiêu tuy hưởng tận vinh hoa nhưng tính tình lại kiêu căng hống hách, khiến vị hôn phu Lục Trác vô cùng chán ghét.​

Khi Lục Trác bị thương nơi chiến trận và rơi vào hôn mê sâu, Ngụy Nhiêu giả không cam lòng gả cho ông chồng nằm liệt giường. Để có tiền chi trả viện phí cho mẹ nuôi, Ngụy Nhiêu thật đã đồng ý kết hỷ cùng Lục Trác. Sau khi tỉnh lại, Lục Trác dần bị sự chân thành và thiện lương của Ngụy Nhiêu làm lay động, tình cảm giữa hai người cũng từ đó mà nảy nở. Ngụy Nhiêu bằng sự thông minh, trí tuệ của mình đã nhiều lần giúp Lục gia vượt qua nghịch cảnh, chiếm trọn cảm tình của tất cả mọi người trong nhà. Lúc này, Ngụy Nhiêu giả lại tức giận vì cuộc sống giàu sang bị cướp mất nên tìm đủ mọi cách để vạch trần thân phận thật của nàng.

Trailer Gả trâm vàng được khen hấp dẫn gây cấn. Điền Hi Vi đóng vai phản diện với biểu cảm đáng sợ. (Vietsub: fanpage Điền Hi Vi)

Trailer đầu tiên với chủ đề "Ván cờ sát phạt của hai mỹ nhân", hé lộ màn đối đầu căng thẳng giữa Ngụy Nhiêu và Quân Đại. Trailer mang bầu không khí giật gân nguy hiểm, các âm mưu trả thù liên tiếp diễn ra. Nhân vật phản diện không ngại ra tay sát hại người khác.

Điền Hi Vi khiến khán giả sợ hãi với nụ cười điên loạn, thâm độc, không coi kẻ khác là gì, ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ. Hình ảnh phản diện này gây ấn tượng mạnh với người xem. Điền Hi Vi được khen ngợi vì không ngại hóa thân vào những nhân vật gây tranh cãi và khả năng diễn tả nhân vật rất tốt.

​Trước đó, Điền Hi Vi được khán giả gọi là "búp bê cổ trang" của màn ảnh Hoa ngữ với gương mặt ngọt ngào, khí chất tươi trẻ tràn ngập nét thanh xuân. Nữ diễn viên có đôi mắt to tròn linh động, núm đồng tiền khóe miệng xinh xắn, chỉ nhìn một lần cũng đã khiến đối phương ấn tượng. Điền Hi Vi từng được khán giả Trung Quốc bình chọn nằm trong top 4 gương mặt đẹp nhất của thế hệ tiểu hoa đán sinh sau năm 1995 gồm Tống Tổ Nhi, Vương Sở Nhiên và Châu Dã.

Năm 2020, Điền Hi Vi được khán giả yêu thích qua bộ phim thanh xuân vườn trường Chúng ta đáng yêu như thế . Tác phẩm này đạt được điểm chất lượng lên tới 8,2/10 trên trang đánh giá Douban . Đến năm 2022, cô tiếp tục ghi dấu ấn với vai nữ chính Lý Vi trong phim Khanh khanh nhật thường có điểm Douban là 7,6. Trong đó, Điền Hi Vi luôn được đánh giá tốt về diễn xuất, thể hiện trọn vẹn nhân vật, cảnh cao trào, cảnh khóc đều khiến khán giả đồng cảm. Ngoài ra, cô còn ghi dấu ấn với các tác phẩm Điền canh kỷ, Đại Phụng đả canh nhân, Trục ngọc, Tội phạm EQ thấp...

Theo Sohu , sau thành công của Trục ngọc , hiện tại Điền Hi Vi trở thành cái tên được các nhà sản xuất săn đón. Trong số 10 kịch bản được lên kế hoạch sản xuất có tới 8 dự án phim ngôn tình tìm đến "búp bê cổ trang", cô có quyền chọn trước sau đó mới tới các nữ diễn viên khác.