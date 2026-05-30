Mỹ nhân vào vai "tiểu tam" phim giờ vàng VTV gây chú ý

Bộ phim giờ vàng "Dưới ô cửa sáng đèn" đang trở thành một trong những tác phẩm truyền hình nhận được nhiều sự chú ý khi liên tục tạo ra các cuộc tranh luận trên mạng xã hội. Bên cạnh những mâu thuẫn hôn nhân của cặp nhân vật chính, sự xuất hiện của Trang – cô gái bị khán giả gắn mác "tiểu tam" – cũng là chủ đề được bàn tán sôi nổi.

Trong những tập gần đây, Trang do diễn viên trẻ Thanh Tâm đảm nhận bất ngờ xuất hiện đúng thời điểm cuộc hôn nhân của Dương (Tiến Lộc) và Diệu (Quỳnh Châu) rơi vào khủng hoảng. Sau khi xảy ra nhiều mâu thuẫn với vợ, Dương tìm đến Trang để chia sẻ tâm sự, khiến nhân vật này nhanh chóng trở thành tâm điểm chỉ trích của khán giả.

Trang bất ngờ xuất hiện đúng thời điểm cuộc hôn nhân của Dương và Diệu rơi vào khủng hoảng.

Dù chưa có những hành động vượt quá giới hạn, Trang vẫn khiến nhiều người xem khó chịu bởi sự xuất hiện được cho là quá đúng lúc trong lúc gia đình Dương đứng bên bờ đổ vỡ. Trên các diễn đàn phim ảnh, không ít ý kiến cho rằng nhân vật hội tụ đầy đủ những yếu tố thường thấy của một "tiểu tam" trên màn ảnh: trẻ trung, dịu dàng, biết lắng nghe và luôn xuất hiện khi người đàn ông đang tổn thương.

Tuy nhiên, điều khiến nhân vật này gây chú ý hơn cả lại là nhan sắc của diễn viên Thanh Tâm. Trái ngược với những tranh cãi xoay quanh vai diễn, nữ diễn viên sinh năm 2005 nhận được nhiều lời khen về ngoại hình trong trẻo và thần thái nhẹ nhàng trên màn ảnh.

Thanh Tâm sở hữu gương mặt thanh tú, đôi mắt to tròn cùng làn da sáng. Nhiều khán giả nhận xét cô mang vẻ đẹp mong manh, thuần khiết, gợi liên tưởng tới hình tượng "bạch nguyệt quang" quen thuộc trong các bộ phim thanh xuân châu Á. Chính ngoại hình nổi bật giúp mỗi lần xuất hiện của nhân vật Trang đều thu hút sự chú ý dù thời lượng lên hình chưa quá nhiều.

Không theo đuổi hình ảnh gợi cảm hay sắc sảo, Thanh Tâm gây thiện cảm bằng vẻ ngoài trẻ trung và phong cách nữ tính phù hợp lứa tuổi. Nhiều bình luận trên mạng xã hội thừa nhận dù không đồng tình với nhân vật Trang, họ vẫn khó phủ nhận sức hút ngoại hình của nữ diễn viên.

Vẻ ngoài trong trẻo của Lê Trần Thanh Tâm

Thanh Tâm tên đầy đủ là Lê Trần Thanh Tâm, sinh năm 2005 tại Thanh Hóa. Cô hiện là sinh viên Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Theo thông tin được chia sẻ, nữ diễn viên từng gây chú ý khi đỗ thủ khoa đầu vào của trường khi mới 18 tuổi.

Trước khi xuất hiện trên sóng giờ vàng, Thanh Tâm đã tham gia một số dự án phim ngắn và phim điện ảnh. Dấu ấn đáng chú ý của cô là vai Công chúa Tiên Dung trong phim cổ trang Huyền Tình Dạ Trạch. Tuy nhiên, vai Trang trong Dưới ô cửa sáng đèn được xem là cơ hội giúp nữ diễn viên trẻ tiếp cận đông đảo khán giả truyền hình hơn.

Thanh Tâm đóng Công chúa Tiên Dung trong phim cổ trang Huyền Tình Dạ Trạch

Hiện tại, câu chuyện giữa Dương, Diệu và Trang vẫn tiếp tục là điểm nóng của bộ phim. Trong khi nhiều khán giả tỏ ra bức xúc với hướng phát triển của nhân vật Trang, không ít người lại tò mò chờ xem liệu cô gái trẻ có thực sự trở thành "người thứ ba" hay chỉ là một mắt xích trong những hiểu lầm của cuộc hôn nhân đang rạn nứt.