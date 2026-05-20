Quỳnh dàn dựng bắt cóc con trai để lừa tiền chồng

Trong trích đoạn giới thiệu tập 31 phim "Ngược đường ngược nắng", em gái Hoàng chất vấn anh về sự nhượng bộ thái quá đối với người vợ cũ tai quái. Xuân cho rằng vì Hoàng luôn đáp ứng mỗi khi Quỳnh đòi tiền nên giờ mới bị được đằng chân lên đằng đầu.

Hoàng cũng khó xử. Anh cho biết mỗi lần Quỳnh gọi điện than vãn cần tiền cho con ăn học hay con ốm đau, anh không thể nhắm mắt làm ngơ.

Vân khuyên Hoàng nên báo công an can thiệp: "Mục đích của chúng nó là tiền nên sẽ không làm hại thằng bé. Với lại, chúng nó phải hiểu nếu làm gì hại đến cu Bin, công an sẽ tìm ra rất nhanh".

Tuy nhiên, vì quá lo sợ cho an nguy của con, Hoàng kiên quyết từ chối. Anh sẽ xoay tiền cứu con trai. Theo Vân, điểm đáng ngờ nhất của vụ việc là bọn bắt cóc không liên hệ với Hoàng, chỉ gọi cho Quỳnh. "Con mình bị bắt cóc, bị đe dọa như thế mà mẹ nó nhất quyết không cho anh báo công an, chỉ gây sức ép để cho anh xoay tiền. Em thấy việc này đáng ngờ đấy", Vân nói.

Vụ việc của bé Bin không chỉ khiến nhà Hoàng náo loạn mà còn ảnh hưởng đến Mai. Cô thấy thương cậu bé vì phải chịu đựng lỗi lầm của bố mẹ. Cả Mai và Trung đều thắc mắc lý do Hoàng không báo công an về vụ việc. Ngay khi cả hai định rời đi thì bắt gặp Quỳnh đi cùng một người đàn ông lạ mặt. Cả hai rất thân thiết. Có lẽ, Quỳnh chính là kẻ đứng đằng sau vụ bắt cóc cu Bin.

Trong khi đó, việc Mai đi cùng Trung cũng vô tình làm hỏng kế hoạch của bà Diện. Ở nhà, bà bức xúc cằn nhằn với chồng vì con không về đón mình đi họp lớp. Không chỉ vậy, bà Diện lại tiếp tục bị mẹ chồng mắng vì đã sang nhà ông Phúc nói bóng gió ngăn cấm Mai yêu Trung.

Cụ Chính nói như ra lệnh với vợ chồng con trai: "Chị đừng có tưởng chị dấm dúi làm cái gì sau lưng tôi mà tôi không biết... Tôi tưởng chị xung phong sang xin phép nhà Phúc cho tôi với thằng Trung mượn chỗ để chụp ảnh. Thế mà chị sang đấy, chị bóng gió với người ta... Chị đừng có bao biện, chị đừng tưởng tôi không phân biệt được đúng sai. Kể từ giờ trở đi tôi cấm chị, kể cả anh nữa, lời ra tiếng vào về việc của hai đứa trẻ, nghe rõ chưa?".

Tập 31 phim "Ngược đường ngược nắng" phát sóng vào 21h ngày 20/5 trên VTV1.