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Ảnh sao 3/6: Trương Quỳnh Anh nhỏ bé bên con trai cao 1,82 m

Sự kiện: Sao Việt

Ca sĩ Trương Quỳnh Anh cho biết cô cao 1,56 m nên 'trông như tí hon' khi đứng bên con trai hơn 1,8 m; Saka Trương Tuyền than mệt vì chăm con.

Ảnh sao 3/6: Trương Quỳnh Anh nhỏ bé bên con trai cao 1,82 m - 1

Trương Quỳnh Anh đăng ảnh bên con trai Sushi nhân dịp quý tử tròn 14 tuổi. Anh chàng gây chú ý với chiều cao 1,82 m, vóc dáng cao lớn, chững chạc khi đứng cạnh mẹ.

Trương Quỳnh Anh nói cô thấy mình nhỏ xíu, lọt thỏm khi đứng cạnh con.

Ảnh sao 3/6: Trương Quỳnh Anh nhỏ bé bên con trai cao 1,82 m - 2

Ca sĩ Saka Trương Tuyền cho biết cô phờ phạc, thiếu sức sống do liên tục thức khuya và mệt mỏi trong quá trình chăm sóc con mới sinh.

Ảnh sao 3/6: Trương Quỳnh Anh nhỏ bé bên con trai cao 1,82 m - 3

Vợ chồng Quang Tuấn - Linh Phi đưa các con đi ăn.

Ảnh sao 3/6: Trương Quỳnh Anh nhỏ bé bên con trai cao 1,82 m - 4

Nhạc sĩ Tô Hiếu về Phan Rang viếng mẹ cố diễn viên Thương Tín.

Ảnh sao 3/6: Trương Quỳnh Anh nhỏ bé bên con trai cao 1,82 m - 5

Diễn viên Khánh Hiền khoe khoảnh khắc hạnh phúc bên ông xã - đạo diễn James Ngô - nhân dịp sinh nhật anh.

Ảnh sao 3/6: Trương Quỳnh Anh nhỏ bé bên con trai cao 1,82 m - 6

Sau chuỗi ngày bận rộn với các hoạt động quảng bá phim 'Trùm Sò', đạo diễn kiêm diễn viên Đức Thịnh dành thời gian cho bản thân.

Ảnh sao 3/6: Trương Quỳnh Anh nhỏ bé bên con trai cao 1,82 m - 7

Ca sĩ Phương Linh đi du lịch.

Ảnh sao 3/6: Trương Quỳnh Anh nhỏ bé bên con trai cao 1,82 m - 8

Thúy Diễm hé lộ hình ảnh lúc nhỏ của cô và khẳng định bé Bảo Bảo, con trai cô, giống mẹ như đúc.

Ảnh sao 3/6: Trương Quỳnh Anh nhỏ bé bên con trai cao 1,82 m - 9

Hoàng Oanh diện set đồ xanh đi dạo phố.

Loạt MC, BTV nổi tiếng của VTV ngậm ngùi nói lời chia tay bản tin Chuyển động 24h
Loạt MC, BTV nổi tiếng của VTV ngậm ngùi nói lời chia tay bản tin Chuyển động 24h

Mới đây, hàng loạt MC, BTV đã có những dòng trạng thái đầy nỗi niềm chia tay Chuyển động 24h và chia sẻ hình ảnh cuối cùng trước khi rời VTV24.

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Theo Nguyên Thảo ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-02/06/2026 23:08 PM (GMT+7)
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