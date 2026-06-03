Ảnh sao 3/6: Trương Quỳnh Anh nhỏ bé bên con trai cao 1,82 m

Trương Quỳnh Anh đăng ảnh bên con trai Sushi nhân dịp quý tử tròn 14 tuổi. Anh chàng gây chú ý với chiều cao 1,82 m, vóc dáng cao lớn, chững chạc khi đứng cạnh mẹ.

Trương Quỳnh Anh nói cô thấy mình nhỏ xíu, lọt thỏm khi đứng cạnh con.

Ca sĩ Saka Trương Tuyền cho biết cô phờ phạc, thiếu sức sống do liên tục thức khuya và mệt mỏi trong quá trình chăm sóc con mới sinh.

Vợ chồng Quang Tuấn - Linh Phi đưa các con đi ăn.

Nhạc sĩ Tô Hiếu về Phan Rang viếng mẹ cố diễn viên Thương Tín.

Diễn viên Khánh Hiền khoe khoảnh khắc hạnh phúc bên ông xã - đạo diễn James Ngô - nhân dịp sinh nhật anh.

Sau chuỗi ngày bận rộn với các hoạt động quảng bá phim 'Trùm Sò', đạo diễn kiêm diễn viên Đức Thịnh dành thời gian cho bản thân.

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Thúy Diễm hé lộ hình ảnh lúc nhỏ của cô và khẳng định bé Bảo Bảo, con trai cô, giống mẹ như đúc.

Hoàng Oanh diện set đồ xanh đi dạo phố.